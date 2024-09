Ba é an toradh a bhí air sin ná gur gabhadh Watson 'droigheann sa taobh'

Ba spreagadh polaitiúil é ó na hOileáin Fharó a d’fhág gur ghabh póilíní na Danmhairge an gníomhaí frith-mhíolta móra Paul Watson sa Ghraonlainn an 21 Iúil, de réir Fhondúireacht an Chaptaein Paul Watson (CPWF).

Chuir údaráis áitiúla san oileánra míolta móra foláireamh d'Aireacht Dlí agus Cirt na Danmhairge agus údaráis na Graonlainne ar an eolas gur tháinig príomhthionscadal Watson chuig an nGraonlainn. Eoin Pól Dejoria a athbhreoslaithe agus a bhrú chun é a choinneáil, éilíonn an CPWF. Deir sé go bhfuil sé seo deimhnithe ag Parlaimint na Danmhairge mar fhreagra ar fhiosrúchán.

Bhí Watson agus a chriú gníomhaithe comhshaoil ​​ag dul siar go dtí an tAigéan Ciúin chun aghaidh a thabhairt ar long míolta móra monarchan Seapánach.

Dhá mhí ar aghaidh óna ghabháil Fanann Watson faoi choimeád ag fanacht le heiseachadadh féideartha chuig an tSeapáin ar tháillí stairiúla, mar a tuairiscíodh roimhe seo Divernet. Baineann a choinneáil le Fógra Dearg Interpol a thaisceadh ina choinne mar gheall ar ghníomhaíocht dhíreach 12 bhliain ó shin ag an tSeapáin.

“Rinne duine gnóthach ó phóilíní Oileáin Fharó, arna spreagadh ag fonn na Seapáine Paul a chnapadh… iarracht chomhbheartaithe Aireacht Dlí agus Cirt na Danmhairge a scor tar éis dó an long a rianú ó d’imigh sí as an RA, rud a chuir ar phóilíní na Danmhairge fiosrúcháin áitiúla a dhéanamh, deimhnigh. teacht an tsoithigh agus am a thabhairt d’fhoireann SWAT luíochán a stiúradh arbh fhiú teifeach idirnáisiúnta é,” mar a rinne Locky MacLean, ceann oibríochtaí loinge CPWF, cur síos ar ghabháil Watson.

Marú bliantúil

Is fearr aithne ar na Faroes, oileánra féinrialaithe de chuid na Danmhairge, ag tumadóirí mar gheall ar a marú bliantúil conspóideach de mhíolta móra píolótacha fada-eite agus deilfeanna bána an Atlantaigh, ar a dtugtar an Grindadráp.

Míolta Móra Oileáin Fharó (Erik Christensen)

Maíonn an CPWF go dtugann rannpháirtíocht na bhFarócach solas ar a bhfonnmhaireacht atá ag an Danmhairg cloí le barántas gabhála idirnáisiúnta na Seapáine agus an rud a dtugann sí “nádúr trom-láimh” ghabháil Watson air, agus creideann sé nach ndéanfaidh an eachtra “ach aird dhomhanda a threisiú ar na huafáis a tharla. sna hOileáin Fharó”.

“Tá sé mídhleathach sa Danmhairg, san Aontas Eorpach agus i go leor tíortha eile ar fud an domhain marú na míolta móra, agus ciapadh na mbád, agus is é sin an fáth a bhfuil na Faróise. Grindadráp cáineadh domhanda ó pholaiteoirí, caomhnóirí, na meáin agus an pobal i gcoitinne,” a deir Príomhfheidhmeannach an Fhorais Omar Todd.

Deir príomhoifigeach oibriúcháin CPWF, Rob Read, go bhfuil go leor feachtais seolta ag Watson i gcoinne rud ar a dtugtar de ghnáth an Grind ó na 1980í luatha, agus bhí sé ina “dhroicheallach ar thaobh” Oileáin Fharó.

Tá CPWF UK sa naoú bliain as a chéile dá fhrith-Grind Operation Bloody Fjords, agus an bhliain seo caite sheol Watson arís an Eoin Pól Dejoria isteach in uiscí Faróis chun cur i gcoinne na bhfiach.

Tá an eagraíocht ag iarraidh ar an Danmhairg é a scaoileadh saor láithreach agus diúltú d’iarratas eiseachadta na Seapáine, a bhfuil níos mó ná 82,000 duine ann go dtí seo ag síniú a hachainí.

Chomh maith leis sin ar Divernet: 'Díograiseach' An tSeapáin ag iarraidh Watson ar 2010 muirir stink-buama, Príosúnú Paul Watson mar Seapánach a mharú míol mór, Glanadh Paul Watson i gCósta Ríce, ‘Ní raibh a fhios againn!’ a léirigh aineolas maraithe deilf