Cuireadh deireadh le fiach na míolta móra san Íoslainn

Cuireadh deireadh le fiach míolta móra eite do shéasúr 2025 san Íoslainn, rud a fhágann gurb í an dara bliain as a chéile gur tréigeadh an marú – chun faoiseamh a thabhairt do fheachtasóirí comhshaoil.

“Ní marófar míolta móra eite an samhradh seo – d’fhéadfadh sé seo a bheith mar thús deireadh le míolta móra san Íoslainn,” a dúirt Whale & Dolphin Conservation (CFI).

Is é Hvalur hf an chuideachta míolta móra is mó san Íoslainn le fada an lá, a dtugann an rialtas rialú saor dóibh chun níos mó ná 200 míolta móra eite a sheilg gach séasúr – ach is cosúil go bhfuil coinníollacha an mhargaidh á ndeachtú a mhalairt.

“I bhfianaise na staide eacnamaíche atá ann faoi láthair, ní fheiceann Hvalur hf aon rogha eile ach fanacht sáite agus fanacht ar laethanta níos fearr,” a dúirt a POF Kristján Loftsson. “Déanfar an cás a athmheas an bhliain seo chugainn.”

De réir Loftsson, tá an trádáil neamh-inmharthana ó thaobh na heacnamaíochta de mar gheall ar bhoilsciú sa tSeapáin, áit a ndíolann a chuideachta an chuid is mó den fheoil míol mór nach bhfuil ag teastáil sa chuid is mó den domhan.

'Bua ollmhór'

“Is bua ollmhór é an cinneadh seo do chaomhnú na míolta móra, go háirithe tar éis don Phríomh-Aire ón Íoslainn a bhí ag dul as oifig, go conspóideach, ceadúnas cúig bliana iascaireachta míolta móra a eisiúint an geimhreadh seo caite,” a deir an Captaen Paul Watson Foundation (CPWF). aka Pirates Neiptiún.

Tá Watson agus na grúpaí a bhí i gceannas air i mbun feachtais go gníomhach in aghaidh seilg míolta móra eite agus mionc san Íoslainn le 40 bliain anuas.

In 2023 chuir Aireacht iascaigh na hÍoslainne stop sealadach le míolta móra tar éis líomhaintí ó fheachtasóirí go raibh Hvalur ag sárú reachtaíocht leasa ainmhithe na tíre, ach lig sé d’oibríochtaí tosú arís faoi choinníollacha níos déine.

Creideann an CPWF go bhfuil baint ag an gcinneadh is déanaí ó Hvalur leis an ath-thosú ag míolta móra Seapánacha ar sheilg míolta móra eite ina n-uiscí baile, chomh maith le tuairiscí gur theip ar fhóirdheontais rialtas na Seapáine do phríomh-allmhaireoir na tíre feola míolta móra Íoslainnis teacht chun cinn.

“Chreideamar nach rachfaí ar aghaidh le fiach na bliana seo, agus táimid thar a bheith sásta go bhfuil sé sin fíor anois, ag sábháil suas le 209 míolta móra eite,” a dúirt Rob Read, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin de chuid Neiptiún’s Pirates UK. "Ach ní féidir leis an rialtas stop a chur leis. Tá sé in am ag polaiteoirí na hÍoslainne éisteacht leis an bpobal agus deireadh a chur le míolta móra."

