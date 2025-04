'Ruathar óir an amadán': Tá mianadóireacht domhainfharraige as dáta, cuir na saineolaithe ar an eolas

Tuairiscítear go bhfuil ordú feidhmiúcháin chun comhdhearcadh idirnáisiúnta a shárú agus an t-aigéan domhain a oscailt don mhianadóireacht á bhreithniú ag riarachán Trump SAM – ach tá saineolaithe lena n-áirítear an taiscéalaí faoin bhfarraige is doimhne ar domhan Victor Vescovo ag labhairt amach ag rá gur baois eacnamaíoch agus “ór an amadán” a bheadh ​​i gceist lena leithéid.

Chuirfeadh an t-ordú rialtais ar chumas ceadanna a eisiúint do chuideachtaí chun an domhainfharraige a mhianadóireacht in uiscí idirnáisiúnta – rud a sháródh ceanglais an Údaráis Idirnáisiúnta Ghrinneall na Farraige (ISA), an comhlacht a rialaíonn gníomhaíochtaí mianadóireachta ar an mórmhuir.

Áitíonn lucht feachtais um chaomhnú aigéin, cé go mbeadh a leithéid de ghluaiseacht cosúil le píoráideacht agus le dochar don chomhshaol, go mbeadh sé bunaithe freisin ar chás gnó lochtach.

“Tá an mhianadóireacht domhainfharraige thar a bheith dúshlánach ó thaobh teicniúil de, an-millteach, níl aon chiall leis maidir le táirgeadh ar fud an domhain agus réiteach an-chostasach, riosca airgeadais ar fhadhb ceallraí miotail a bhí ann deich mbliana ó shin,” a mhíníonn Vescovo, bunaitheoir agus POF Caladan Capital agus oifigeach cabhlaigh ar scor agus píolótach chomh maith le taiscéalaí faoin bhfarraige.

Victor Vescovo leis an Dr Dawn Wright 'ag bun an domhain' (Caladan Oceanic)

I measc go leor éachtaí píolótacha báite, rinne Vescovo an tumadóireacht is doimhne sa stair nuair a shroich sé Challenger Deep sa Mariana Trench ag doimhneacht 10,928m, agus ba é an chéad duine a thug cuairt ar na pointí is doimhne i ngach ceann de na cúig aigéan Domhain.

Rósholáthairtí domhanda

Chruthódh mianadóireacht ar an domhainfharraige cruatan eacnamaíoch agus dochar geopolitical do SAM gan aon ghnóthachan dealraitheach, a deir lucht comhraic eile. “Is cuardach é seo ar ór an amadán,” seo mar a chuireann an Dr Douglas McCauley, ollamh in Ollscoil California Santa Barbara agus ollamh cúnta ag UC Berkeley, in iúl é.

“Tá laghdú mór tagtha le blianta beaga anuas ar phraghsanna an mhargaidh le haghaidh mianraí agus miotail a lorgaítear ón domhainfharraige, mar gheall ar rósholáthairtí domhanda ó mhianadóireacht thraidisiúnta agus nuálaíochtaí i gceimic cheallraí,” a deir McCauley. “D’fhéadfadh gurb é seo an cóbalt agus an nicil is costasaí a rinneadh riamh ar an bpláinéad.

“Tá na treochtaí seo bunaithe go páirteach ag éileamh laghdaithe ón margadh feithiclí leictreacha, atá ag brath níos mó ar chadhnraí - mar shampla, na cadhnraí LFP a úsáidtear i go leor samhlacha Tesla - nach dteastaíonn miotail chostasacha atá deacair a fháil.

“D’fhéadfadh nuálaíocht nua i stáisiúin luchtaithe ultra-tapa atá deartha do na cadhnraí nua seo, mar shampla [monaróir gluaisteán leictreach na Síne] fógra BYD le déanaí maidir le stáisiúin luchtaithe ar féidir leo 400km de raon a chur leis i díreach cúig nóiméad, ceannasacht na gcadhnraí nua seo nach dteastaíonn miotail ón aigéan a chinntiú tuilleadh.

Teicneolaíocht ceallraí BYD Blade

“Dúshlán eile a d’fhéadfadh a bheith ann ná drogall ar SAM an t-ábhar seo a thabhairt i dtír i gcalafoirt SAM, i bhfianaise nádúr radaighníomhach nua-aimsithe na mianraí seo,” a deir MacCauley mar fhocal scoir. D’fhéadfadh scaoileadh ábhar tocsaineach a bhaineann le mianadóireacht sláinte an phobail ar fud an domhain a chur i mbaol trí éilliú bia mara.

Éiceachórais mhuirí

“Bheadh ​​mianadóireacht aontaobhach ar an domhainfharraige, arb é comhoidhreacht an chine daonna é, ina shárú bunúsach ar Choinbhinsiún na NA ar Dhlí na Farraige, a chuir cobhsaíocht ar fáil le breis is 40 bliain i rialachas aigéin,” a deir Duncan Currie, saineolaí dlí idirnáisiúnta agus comhairleoir beartais don Chomhairle. Comhrialtas Caomhnaithe an Domhainfharraige (DSCC), ag treisiú an tuairim go ndéanfaí dochar do-athleasaithe d'éiceachórais mhuirí leochaileacha agus do shláinte aigéin má bhuailfí iomaitheoirí mar an Rúis agus an tSín.

“Bheadh ​​na hiarmhairtí ag gach tír agus ag gach duine,” a deir Currie. “Ní thabharfaidh sé na brabúis ná na ríchíosanna a gealladh, ní réiteoidh sé na fadhbanna comhshaoil ​​agus slándála a mhaíonn sé, agus scriosfaidh sé na mílte ciliméadar cearnach de ghrinneall na farraige íontach – díreach lena chruthú nach n-oibríonn sé.”

“Tá cinnteacht rialála á ghealladh ag The Metals Company i bhfolús rialála,” a deir Bobbi-Jo Dobush, saineolaí ar bheartas caomhnaithe aigéin agus údar Ní Fiú Mianadóireacht Dhomhainfharraige An Riosca. “Is é an t-aon chinnteacht atá ann ná go bhfuil an mhianadóireacht ar ghrinneall na farraige fós ina bhealach neamhthástáilte, fíorchostasach chun mianraí a bhfuil nuáil againn cheana féin a bhaint astu.”

Tá fáilte curtha ag an DSCC, a dhéanann ionadaíocht ar chomhlachtaí feachtais ar leith, roimh ghlao ar mhoratóir ar mhianadóireacht domhainfharraige a eisíodh i bhForógra Chruinniú Mullaigh Aigéin SOS ag deireadh mhí an Mhárta, mar chuid de chruinniú mullaigh ardleibhéil arna óstáil ag an bhFrainc.

Molann an forógra ar thíortha an ISA ailíniú le comhdhearcadh eolaíoch domhanda trí mhoratóir a ghlacadh ar an rud a dtugann sé “tionscal millteach” air ar feadh 10-15 bliana ar a laghad – nó go dtí go mbeidh dóthain eolais ar fáil chun cinntí eolasacha a dhéanamh.

