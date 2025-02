Tá cinniúint éiginnte roimh orcas deireanacha faoi chuing na Fraince

at 9: am 09

Tá an dá orcas faoi chuing dheireanach na Fraince, atá fós á gcoimeád ag saoráid atá dúnta le déanaí, ag tabhairt aghaidhe anois ar an ionchas go n-aistreofar go zú sna hOileáin Chanáracha iad agus iad cúisithe ag feachtais go bhfuil droch-thaifead acu ar leas agus ar bhásmhaireacht na míolta móra marfacha.

Fanann Wikie agus a mac Keijp marthanach ag Marineland Antibes i ndeisceart na Fraince faoi láthair. Dúnadh an tsaoráid ar deireadh i mí na Nollag de réir dlí a ritheadh ​​in 2021 lena dtoirmisctear míolta móra agus deilfeanna faoi chuing a shealbhú agus a thaispeáint sa Fhrainc.

Tá na hainmhithe tar éis a saol a chaitheamh in umair ag an dolphinarium, a bhí ag súil ar dtús iad a dhíol le Kobe Suma Sea World na Seapáine, a chreidtear a bheith scartha agus a úsáid le haghaidh pórú. Ghlac rialtas na Fraince comhairle ó fheachtasóirí ar nós Dolphinaria-Free Europe (DFE) chun an t-aistriú seo a bhac.

Tá DFE ag déanamh stocaireachta ar an rialtas chun go bhféadfaí na orcas a aistriú chuig timpeallacht níos nádúrtha ag tearmann cois farraige de chuid Tionscadal Tearmann Míolta Móra i gCeanada, ach tá a iarratas diúltaithe go foirmiúil anois. Tá eagla air go bhfuil na orcas ag teastáil ina ionad sin do Zú Loro Parque (LPZ), Tenerife sna hOileáin Chanáracha - rud nach bhfuil mórán measa air freisin.

An Eoraip saor in aisce Dolphinaria Is comhghuaillíocht idirnáisiúnta é eolaithe muirí-mamach, saineolaithe leasa ainmhithe, caomhnóirí, eagraíochtaí neamhrialtasacha, baill aonair agus comhairleoirí atá tiomanta do dheireadh a chur le mbraighdeanas céiticeach san Eoraip.

Margaux Dodds, cathaoirleach DFE agus stiúrthóir ar an Ceangal Mara, a deir go bhfuil sí ag iarraidh a fháil amach cén fáth a bhfuil cinneadh gasta á dhéanamh ag rialtas na Fraince, ós rud é nach dtagann an spriocdháta dlíthiúil chun na orcas a aistriú ach i mí na Nollag 2026.

Taifead droch bhfeirmeoireachta

Tá an rud a deir Dodds ag Loro Parque Zoo ina “droch-thaifead feirmeoireachta lena orcas”. Ó 2021 i leith tá ceathrar bás i bhfad níos óige ná saolré meán Orca san fhiáine, lena n-áirítear leanbh trí bliana d'aois ar a dtugtar Ula. Fuair ​​an cúigiú duine ainmnithe Vicky bás in 2013 agus í 10 mí d'aois.

Deirtear freisin go léiríonn na orcas ag LPZ comharthaí strus, lena n-áirítear fiacla caite agus briste ó ghríl arís agus arís eile i gcoinne taobhanna na n-umar agus geataí miotail bite.

Deir Dodds go bhfuil cuntas teiste LPZ doiciméadaithe go maith. “Is léir go bhfuil fonn ar an zú a orcas a phórú agus thug sé le fios go n-úsáidfear Wikie agus Keijo mar chuid dá chlár póraithe, áit a bhfuil teicnící inseamhnaithe saorga in úsáid aige chun an toradh seo a chur i bhfeidhm,” a deir sí.

“Agus ionaid ag dúnadh, tá níos mó tábhachta ná riamh le go mbeadh sé seo ar an nglúin dheireanach de mhíolta móra agus deilfeanna i mbraighdeanas.”

“Is cúis imní freisin an easpa spáis ag LPZ, toisc go bhfuil na humair níos lú ná na cinn ón áis dúnta Antibes,” a deir Dodds. “Cuirfeadh dhá orcas eile le leibhéil struis na n-ainmhithe go léir lena mbaineann.”

Seónna agus cleasanna

“Is léir an fhianaise go bhfuil sláinte agus leas na n-orcas agus na míolta móra eile i mbaol mór i dtimpeallachtaí faoi chuing,” a deir an tréidlia an Dr Mark Jones, ceann polasaí ag an Ionad Sláinte. Bunús a rugadh saor in aisce,. “Níl aon luach oideachais nó caomhantais ag na seónna agus na cleasanna a gcuirtear iachall orthu a dhéanamh.

“Tá an chéim fhorásach glactha ag údaráis na Fraince chun deireadh a chur le taispeáint faoi chuing na céiticeach. Caithfidh siad anois na réitigh is fearr is féidir a lorg do na hainmhithe faoi chuing atá fágtha sa tír, ag tosú le Wikie agus Keijo. Ní dhéanfaidh iad a sheoladh chuig Loro Parque ach a bhfulaingt a bhuanú agus a mhéadú.”

Divernet d'iarr sé ar Loro Parque Zoo freagra a thabhairt ar an gcáineadh ach ní bhfuair sé freagra. Deir an zú, áfach, go bhfuil a léirithe don lucht féachana ag orcas, deilfeanna agus leoin mhara chun leasa na n-ainmhithe:

“Tá na gníomhaíochtaí coirp agus na dúshláin mheabhracha a bhaineann le hoiliúint na n-ainmhithe a ghlacann páirt i seónna ríthábhachtach chun iad a choinneáil aclaí agus faoi na coinníollacha is fearr,” a deir sé. “Tá a ngníomhaíocht nasctha le luach saothair a bhaint amach, cosúil le cad a tharlaíonn sa nádúr: tugtar cothú don iarracht.

“Is iompraíochtaí nádúrtha san fhiáine iad na gníomhartha a dhéantar sna seónna agus cuirtear ar taispeáint don phobal iad, rud a chruthaíonn díograis do na hainmhithe. Is bealach suntasach eile é seo le suim a chothú agus le tiomantas do mharthanas na speiceas seo san fhiántas a spreagadh.”

Chomh maith leis sin ar Divernet: PÁIRC DAILFÍN MHALTA: AN Zú NÓ SOCRÚS é?, Snámhann an tSín i gcoinne na taoide CHUN AN ORCAS IS MÓ A CHINNEADH, Deilfín captive 'caitheadh ​​amach le huisce folctha', Faigheann ROMEO & JULIET MANATEES uasghrádú