Léiríonn úrscéal grafach tumadóireacht taibhse-líon

Liosta iomlán de thaispeántais tumadóireachta le naisc:

https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/



EANÁIR 18-26: Boot Düsseldorf (Seó Bád Idirnáisiúnta)

Feabhra 1-2: Duikvaker

21-23 Feabhra: Seó Tumadóireachta na hEorpa (EUDI)

21-23 Feabhra: Seó Taistil Saoire Tumadóireachta (DRT), An Mhalaeisia

1-2 MÁRTA: GO Diving Show (The UK Dive Show)

MÁRTA 15-16: ADEX Ocean Festival / OZTek Astráil

MÁRTA 28-30: Seó Tumadóireachta na Meánmhara

4-6 Aibreán: Taispeántas Tumadóireachta na hÁise (ADEX)

BEALTAINE 22-25: Taispeántas Tumadóireachta Téalainn (TDEX)

31 Bealtaine – 1 MEITHEAMH: Seó Scúba

MEITHEAMH 13-15: Expo Tumadóireachta Idirnáisiúnta Mhalaeisia (MIDE)

MEÁN FÓMHAIR 6-7: GO Diving ANZ Show

DEIREADH FÓMHAIR 17-19: Cainteanna Tumadóireachta

Samhain 11-14: Seó DEMA



#scuba #scubadiving #scubadiver



Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join



Ceannacháin GEAR: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear



-------------------------------------------------- ---------------------------------

ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN



Suíomh Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Scuba Gear

Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Tuairiscí Taistil

Suíomh Gréasáin: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe

Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí

-------------------------------------------------- ---------------------------------

LEANAS SA MHEÁIN SHÓISIALTA



Aimsir: https://www.facebook.com/scubadivermag

TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine



Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal.



Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA nó moltaí do gach monaróir. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní chuirtear in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe nó ceanglais shonracha ó mhonaróirí trealaimh.

00: 00 Réamhrá

01:35 Scuba.com Ad

02:35 Dé Céadaoin

03:15 AEDI

04:23 DRT

05:04 GO Tumadóireacht Taispeáin RA

06:24 ADEX OZTek

07:06 Meánmhara

07:34 ADEX

08:21 TDEX

08:51 Seó Scúba

09:36 DAOINE

10:06 GO Tumadóireacht ANZ

11:09 Cainteanna Tumadóireachta

11:58 DEMA