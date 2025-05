Laghdaíonn ionaid Green Fins an bhagairt ar sceireacha Aqaba faoi leath

at 9: am 44

The Green Eití Maíonn comhordaitheoir chlár na hIordáine d’ionaid tumadóireachta, an Reef-World Foundation, gur bhain siad laghdú 51% amach ar an leibhéal bagartha a bhí ag a ngníomhaíochtaí roimhe seo do sceireacha coiréil Aqaba laistigh den chéad dá bhliain dá chur i bhfeidhm.

Faoi stiúir Údarás Chrios Eacnamaíoch Speisialta Aqaba (ASEZA), rath an Ghlais Eití Léiríonn an Iordáin conas is féidir le tiomantas an rialtais teacht le chéile le gníomhaíocht an tionscail chun ceann scríbe tumadóireachta a athrú go tapa, de réir Reef-World.

Tá aon oibreoir tumadóireachta déag tar éis an Gradam Glas a bhaint amach Eití deimhniú in Aqaba chun a dtiomantas do na dea-chleachtais chomhshaoil ​​a léiriú do chustaiméirí ionchasacha.

Príomh-mhéadrachtaí a rianaíodh le linn na bliana Glasa seo ag na hoibreoirí seo Eití Dúradh gur áiríodh sna measúnuithe deireadh a chur le damáiste ancaire agus taispeáint agus díol beatha mhuirí; laghdú 69% ar theagmháil tumadóirí le sceireacha coiréil; feabhas 46% ar chleachtais bainistíochta dramhaíola; laghdú 28% ar scaoileadh ceimiceán isteach i dtimpeallachtaí mara agus méadú 27% ar iompar dearfach mar eiseamláir i measc treoraithe tumadóireachta.

Green Eití Measúnóirí Jordan (Reef-World)

“Táimid bródúil as an dul chun cinn atá déanta ag Green a fheiceáil Eití “comhaltaí, agus neartaíonn sé seo tábhacht an tionscnaimh seo dár gclár oibre inbhuanaitheachta,” a dúirt príomhchoimisinéir ASEZA, Nayef AL Fayez. “Trí Glas a roghnú Eití Tá oibreoirí, tumadóirí ag cur go díreach le cosaint ár seoda mara do na glúnta atá le teacht agus ag baint taitnimh as eispéiris faoi uisce den scoth.”

Aithníodh Cúlchiste Mara Aqaba (AMR), a ainmníodh in 2020 agus a chlúdaíonn 30% de chósta na hIordáine, le déanaí ar Liosta Glas na Limistéar faoi Chosaint de chuid IUCN.

“Tá tumadóirí ag déanamh roghanna inbhuanaithe níos mó agus níos mó,” a dúirt stiúrthóir oibríochtaí Reef-World, JJ Jarvey. “Tugann Aqaba anois an deis iontach chun cuid de na sceireacha coiréil is athléimní ar domhan a fheiceáil agus a fhios acu go gcuireann a gcuairt le cosaint sceireacha seachas le meath.”

Glas na hIordáine EitíIs iad na hoibreoirí ceadaithe ná Aqaba Sharks Bay Divers, Arab Divers, Bait al-Aqaba Dive Resort, Coral Garden Tuming Centre, Deep Blue Dive Centre, Hammerhead Tuming Centre, Red Coral Tuming Centre, Red Sea Tuming Centre, Rio Dive Center Aqaba, Royal Tuming Club agus Sea Wonders Tuming Centre.

Tumadóirí ag imeacht glantacháin (Reef-World)

ASEZA agus an Reef-Fondúireacht an Domhain ag obair anois chun an Glas a leathnú Eití clár lena n-áirítear an chuid eile Aqabaionaid tumadóireachta atá bunaithe sa mbaile, agus tá sé beartaithe acu seisiúin feasachta a reáchtáil don phobal áitiúil agus do chuairteoirí araon, lena n-áirítear monatóireacht ar sceireacha coiréil atá tiomáinte ag an eolaíocht ag saoránaigh agus tumadóireachtaí glantacháin.

“Tá níos mó ná taithí amháin á lorg ag tumadóirí anois; ba mhaith leo a fhios a bheith acu go bhfuil a ngníomhaíochtaí ag cur le caomhnú ár n-éiceachóras muirí,” a deir Eití Glasa ceannaire na foirne bainistíochta áitiúla Dom Wyszogrodzki.

"Trí leathnú an Ghlais Eití leis an gclár, táimid ag cumhachtú níos mó gnólachtaí agus daoine aonair chun ról gníomhach a ghlacadh i gcosaint sceireacha Aqaba do na glúnta atá le teacht.”

Chomh maith leis sin ar Divernet: BUAITHE AG IONAD TUMADHAÍOCHTA BALI DUAIS NA nEITE GRÉINE, Cairteacha Ceardlann Náisiúnta na nEití Glasa - Treochlár do Thionscnaimh Turasóireachta Mara Inbhuanaithe, TÁ SLAINNE tumadóireachta-TAOFA NA CARIBÍN AR ÉIGEACHA GLAS, Críochnaíonn EITIRÍ GLAS AN CHÉAD INDÉIS AN Traenálaí a thraenáil