Scannán géar Attenborough ag cáineadh trálaeireachta i limistéir mara faoi chosaint

Tá feachtasóirí comhshaoil ​​ag impí ar an bpobal tacú le teachtaireacht scannán nua cumhachtach Aigéan le David Attenborough, a bhfuil a scaoileadh cineamatach domhanda díreach feicthe aige agus atá á shruthú ar Disney+, National Geographic agus Hulu chomh maith.

Tá réamhamharc ar phíosaí scannáin chumhachtacha a léiríonn scrios na beatha mara agus urlár na farraige féin le trálaeireachta, a bhí le feiceáil i leantóir an chláir faisnéise, agus tá siad feicthe go forleathan cheana féin. líne.

Deir na déantóirí scannán go mbíonn iascaireacht le trálaeireacht ghrinneall ag buldúsáil trí ghnáthóga ghrinneall na farraige, ag corraí láibe, ag scaoileadh carbóin agus ag bailithe suas beatha mhuirí gan idirdhealú, a bhfuil súil acu go spreagfar lucht féachana chun gníomhú tríd an léirscrios seo a nochtadh i bpíosaí scannáin ardghléine.

“Is deacair bealach níos dramhaíola a shamhlú chun iasc a ghabháil,” a deir Attenborough, atá 99 bliain d’aois anois, sa scannán. “Ceadaítear trálaeireacht bun an uisce fós i go leor Limistéar Mara faoi Chosaint [LCManna] ar fud an domhain agus, b’fhéidir níos iontaí fós, go ndéanann rialtais fóirdheontais leis. Is beag áit atá sábháilte ó seo – lena n-áirítear beagnach áit ar bith i mo thír féin.”

Línte le feiceáil ón spás

Fuair ​​tuarascáil ó Oceana UK gur fhulaing limistéir mara mara intíre amach ón gcósta níos mó ná 33,000 uair an chloig de iascaireacht trálaeireachta grinnill in 2023.

Ar fud an domhain, déantar trálaeireacht gach bliain ar limistéar atá beagnach chomh mór le foraois bháistí na hAmasóine, agus na codanna céanna de ghrinneall na farraige á dtrálaeireacht arís agus arís eile, de réir Chumann Náisiúnta na Geografaíochta. Farraigí Pristine, ag cur leis gur féidir na línte atá greanta i ngrinneall na farraige ó thrálaeireacht ghrinnill a fheiceáil ón spás.

Staidéar isteach Cineál fuarthas amach go bhfuil na hastaíochtaí dé-ocsaíde carbóin bliantúla a scaoiltear trí thráil bun an iascaireachta ar scála cosúil leis an scála bliantúil CO 2 ó eitlíocht dhomhanda. Staidéar eile i Teorainneacha san Eolaíocht Mhuirí chinn gur tháinig níos mó ná leath de na CO 2 sroichfidh an méid a tháirgtear trí thráiléireacht ghrinnill atmaisféar an Domhain laistigh de naoi mbliana.

Léirítear é seo i dtaighde le déanaí a thomhaiseann costas eacnamaíoch iomlán na hiascaireachta trálaeireachta bun in uiscí na hEorpa (an AE, an Ríocht Aontaithe, an Iorua agus an Íoslainn). Léiríonn sé seo go gcosnaíonn an cleachtas seo beagnach 11 billiún euro don tsochaí gach bliain. D’fhéadfadh sé poist a chruthú, bia a sholáthar agus ioncam a thabhairt isteach ach is mó na costais fhoriomlána ná na buntáistí, de réir na tuarascála.

An tAigéan le David Attenborough liathróid bhaoite (Doug Anderson ©Silverback Films & Open Planet Studios)

In Aigéan Leagann Attenborough béim freisin ar chruachás speiceas ar nós siorcanna, míolta móra agus crill, ag cur béime ar an ngá atá le beagnach trian d’aigéin an domhain a chosaint chun go bhféadfaidís téarnamh ón ró-iascaireacht agus ó scriosadh gnáthóige.

Mar sin féin, glacann an scannán ton níos dearfaí nuair a leagann sé béim ar scéalta ratha ina bhfuil éiceachórais mhuirí tar éis teacht chucu féin arís nuair a tugadh an deis dóibh trí ghníomhaíocht chomhchoiteann.

I measc na samplaí tá téarnamh foraoisí ceilpe i California agus athbheochan dhaonraí na míolta móra i ndiaidh toirmisc idirnáisiúnta ar an sealgaireacht míolta móra.

'Glaoch comhraic'

Tá cur síos déanta ag Greenpeace Aigéan mar “ghlao comhraic” roimh Chomhdháil Aigéin na Náisiún Aontaithe 2025, a thosaíonn i Nice ar an 9 Meitheamh. Siad féin agus feachtasóirí comhshaoil ​​eile amhail Fondúireacht na Mara Gorm ag iarraidh ar rialtais a dtiomantas a léiriú chun “loitiméireacht éiceolaíoch” a dhíchur trí thoirmisc éifeachtacha a fhorchur ar iascaireacht trálaeireachta bun in limistéir mara faoi chosaint.

Deir Blue Marine gur rinne siad pobalbhreith a léiríonn tacaíocht “mhór” phoiblí do thoirmeasc trálaeireachta i limistéir mara faoi chosaint (LMFC), agus tá súil acu go AigéanCabhróidh radhairc ghrinnille na farraige de scrios ghrinneall na farraige le tuairim an phobail a mhúscailt.

“Tá ceann de na deiseanna aigéin is mó dár linn anois – cosc ​​a chur ar iascaireacht trálaeireachta bun i limistéir mara faoi chosaint na Ríochta Aontaithe, agus tá an modh iascaireachta millteach seo á úsáid ag formhór acu fós,” a deir an fondúireacht, a sheol feachtas i gcomhar le Oceana RA agus Ach amhain ar a dtugtar #AnBunLíne.

Tá siad féin agus Greenpeace UK tar éis scríobh chuig príomh-aire na Ríochta Aontaithe, Keir Starmer, cheana féin ag iarraidh go ndaingneofaí an Conradh Domhanda Aigéin agus go gcuirfí cosc ​​iomlán ar an trálaeireacht ghrinnill i limistéir mara faoi chosaint na Ríochta Aontaithe. Mar a deir Attenborough sa scannán: “Má shábhálaimid an fharraige, sábhálaimid ár ndomhan.”

Aigéan le David Attenborough Is comhléiriú é Silverback Films agus Open Planet Studios, faoi stiúir Toby Nowlan, Keith Scholey agus Colin Butfield agus faoi léiriú Nowlan.

