Baile don Nollaig: Danes saor Paul Watson

Tá an Captaen Paul Watson ag dul abhaile don Nollaig – tá an feachtasóir frith-mhíolta móra scaoilte saor tar éis cúig mhí a chaitheamh sa phríosún agus rinne an Danmhairg breithniú ar iarratas ar eiseachadadh ón tSeapáin.

Tháinig an scéala gur dhiúltaigh an Danmhairg ar deireadh d’éilimh na Seapáine inné (17 Nollaig) agus ciallaíonn sé sin go raibh Watson, a d’éirigh 74 bliain d’aois agus é á choinneáil in ionad coinneála in aice le áit ar gabhadh é in Nuuk, an Ghraonlainn, beidh sé in ann séasúr na Nollag a chaitheamh lena theaghlach sa Fhrainc.

“Is bua suntasach é an cinneadh seo do chearta an duine, don ghníomhaíochas comhshaoil ​​agus don ghluaiseacht frith-mhíolta móra,” a d’fhógair an Fondúireacht Captaen Paul Watson (CPWF), atá i mbun feachtais go dian ón samhradh chun scaoileadh lena bunaitheoir. Sháraigh a hachainí chuige sin 125,000 síniú agus mheall sé tacaíocht leathan ó dhaoine cáiliúla.

Dúirt aireacht ceartais na Danmhairge leis an BBC gur chuir sé san áireamh agus é ag teacht ar a chinneadh an t-am a chuaigh thart ó tharla na cionta líomhnaithe, agus na cúig mhí a bhí caite cheana féin ag Watson faoi choinneáil.

“Uaireanta, is gá dul go príosún chun do phointe a dhéanamh,” a dúirt Watson agus é ag siúl saor. “Cuireann gach cás deis ar fáil, agus ba dheis eile é seo chun spotsolas domhanda a thabhairt ar mhíolta móra na Seapáine i dTearmann an Aigéin Theas. Dá gcuirfí go dtí an tSeapáin mé, b’fhéidir nár tháinig mé abhaile riamh. Tá faoiseamh orm nár tharla.”

De réir an CPWF, coinníodh Watson ar tháillí a bhí spreagtha go polaitiúil gan athbhreithniú críochnúil a dhéanamh ar an bhfianaise, agus d'iarr sé go ndéanfaí meicníochtaí idirnáisiúnta um fhorghníomhú an dlí a leasú.

Teagmhálacha naimhdeach

Bhí gabháil Watson an 21 Iúil bunaithe ar fhógra 14 bliana d’aois Interpol ón tSeapáin a tháinig as teagmhálacha naimhdeacha idir Watson agus a fhoireann feachtais agus foirne iascaireachta míolta móra Seapánacha le linn scannánú an Cogaí Míolta Sraith teilifíse do Animal Planet i bhfarraigí Antartach.

Nuair a gabhadh é, bhí an gníomhaí Ceanadach-Mheiriceánach ag dul go dtí an tAigéan Ciúin ar an soitheach CPWF John Paul DeJoria ar mhisean frith-mhíolta móra, ag stopadh sa Ghraonlainn chun athbhreosla a dhéanamh.

Chuir póilíní as na hOileáin Fharó a bhfuil sé ina láthair aird na Danmhairge orthu, atá, mar aon leis an tSeapáin, an Iorua agus an Íoslainn, ar cheann de na daoine as cuimse atá fós ag seilg míolta móra sa 21ú haois.

Rinne póilíní na Danmhairge an long a rianú ó Bhaile Átha Cliath go dtí an Ghraonlainn, críoch uathrialach de chuid na Danmhairge, sula ndeachaigh siad isteach chun an ghabháil a dhéanamh. Go déanach i mí Mheán Fómhair, chuir Garda Cósta na Seapáine oifigeach chuig an Danmhairg chun glaoch ar eiseachadadh Watson go pearsanta, de réir an fhondúireacht.

Captaen Paul Watson (CPWF)

Seasta ina mhisean

“Tá coinneáil an Chaptaein Watson tar éis aird a tharraingt ar an leanúnachas eisiúint míolta móra Seapánacha,” a deir an CPWF. “Ainneoin conarthaí agus rialacháin idirnáisiúnta, tá an tSeapáin tar éis dul i mbun iascaireachta mórfharraige arís le tógáil an Kangei Maru, árthach próiseála monarchan $47 milliún a seoladh i mí na Bealtaine chun díriú ar bhagairt eite míolta móra.”

“Agus an Captaen Watson ar ais, táimid níos mó spreagtha ná riamh leanúint ar aghaidh ag troid ar son ár n-aigéan agus a chinntiú go bhfanann ár misean láidir,” a dúirt Príomhfheidhmeannach an Fhorais Omar Todd, a bhí i láthair nuair a scaoileadh a chomhbhunaitheoir.

“Is léiriú é scaoileadh an Chaptaein Watson ar thiomantas na ndaoine a sheasann ar son an chomhshaoil. Agus é ag teacht le chéile arís lena theaghlach, lena chairde agus lena lucht tacaíochta, fanann sé go daingean ina mhisean chun saol na mara a chosaint.”

Bhí Watson ina bhall bunaithe agus ina stiúrthóir ar Greenpeace. I 1977, d’imigh sé chun Cumann Caomhnaithe Aoire na Mara a bhunú, rud a d’fhág sé ina dhiaidh sin in 2022 chun an CPWF a thosú le Todd.

Ainmníodh é mar cheann de na 20 Laoch Comhshaoil ​​is Fearr den 20ú hAois ag Am sa bhliain 2000 agus ionduchtú isteach i Halla na Laochra US um Chearta Ainmhithe i Washington DC dhá bhliain ina dhiaidh sin. Sa bhliain 2012 ní raibh sé ach ar an dara duine, tar éis Jacques Cousteau, ar bronnadh Gradam Jules Verne air, tiomanta do chomhshaolaithe agus d'eachtraí.

Socrú ar ais do mhíolta móra san Íoslainn

Tháinig scéala gan fáilte roimh Watson le linn dó a bheith faoi ghlas ar an 6 Nollaig nuair a bhronn aire iascaigh gníomhach na hÍoslainne, Bjarni Benediktsson, dhá cheadúnas míolta móra ar feadh na gcúig bliana amach romhainn, ag údarú do chuideachtaí Hvalur agus Tjaldtangi, atá faoi úinéireacht Christian Loftsson, dul i mbun an tseilg i mbaol. eite agus míolta móra mionc faoi seach.

“Is mó de chúram ar rialtas airígh éillitheacha na hÍoslainne fabhair pholaitiúla a n-íoctar as airgead fola Christian Loftsson a thabhairt ar ais ná speicis atá i mbaol a chosaint in aigéin an domhain agus seasamh le dlíthe idirnáisiúnta cosanta mara-mamach,” a dúirt stiúrthóir feachtais CPWF Locky MacLean.

“Beidh muid ann do na míolta móra an samhradh seo chun deireadh a chur le meaisín báis céiticigh an Atlantaigh Thuaidh Hvalur”.

Chomh maith leis sin ar Divernet: Ba é an toradh a bhí air sin ná gur gabhadh Watson 'droigheann sa taobh', 'Díograiseach' An tSeapáin ag iarraidh Watson ar 2010 muirir stink-buama, Príosúnú Paul Watson mar Seapánach a mharú míol mór, Glanadh Paul Watson i gCósta Ríce