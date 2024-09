Conas is féidir le tumadóirí tacú le Lá Domhanda Manta

Tá Lá Domhanda Manta, a cruthaíodh chun ceiliúradh a dhéanamh ar na gathanna móra ar breá le tumadóirí a fheiceáil agus feasacht a ardú faoi na bagairtí atá rompu, ar ais Dé Máirt, 17 Meán Fómhair - agus deir carthanas na RA, Manta Trust, go bhfuil sé ag iarraidh mantas a bheith ag treochtáil #worldmantaday

Is é an téama do 2024 ná “Cumhacht na Scéalaíochta”, a deir an t-iontaobhas. “Creidimid go bpéinteálann gach scéal pictiúr, go n-insíonn gach scéal, agus gur féidir le gach scéal macalla a dhéanamh den chaoin práinneach chun gathanna manta iontacha an domhain a chosaint.

“Is féidir le scéalta daoine a spreagadh ar fud na cruinne, rud a fhágann go bhfuil an dofheicthe infheicthe agus an diúltach dearfach, ag iompú eagla ina iontais, agus ag aineolas ina thuiscint ... Tá gach scéal tábhachtach - éistimis leo!”

Gathanna manta sceireacha sna Oileáin Mhaildíve (Simon Hilbourne)

Iontaobhas Manta ag comhoibriú le Saol Cultúir Aigéin ceardlann scéalaíochta caomhnaithe uair an chloig a óstáil agus seisiún idirghníomhach Ceisteanna agus Freagraí leis na saineolaithe Jasmine Corbett agus Francesca Page. Is féidir ceisteanna a chur isteach roimh ré trí info@mantatrust.org.

Ar dtús sceidealta mar imeacht Facebook don 11 Meán Fómhair, tá an cheardlann aistrithe anois go 6pm BST tráthnóna inniu (13 Meán Fómhair) ar Zúmáil.

Idir an dá linn, is féidir scéalta amhairc ó fhoirne caomhnaithe manta a sheiceáil ar Iontaobhas Manta YouTube Channel, atá ag iompar gearr físeán sraith ó Eacuadór, Makunudhoo Oileáin Mhaildíve, Oileáin Mhaildíve Thuaidh, an Mhuir Chairib agus an Nua-Shéalainn.

Tá bailiúchán nua acmhainní in-íoslódáilte, lena n-áirítear postálacha agus póstaeir ar na meáin shóisialta, ar fáil ar an Suíomh Lá Domhanda Manta le comhroinnt ar ardáin meán sóisialta pearsanta agus tionscadail, nó le cur chun cinn i spásanna poiblí roimh ré agus ar an lá féin.

Seachas freastal ar cheardlann scéalaíochta caomhnaithe, molann Iontaobhas Manta cúig bhealach eile le bheith páirteach i gcaomhnú manta: 1 Cuir grianghraif aitheantais manta ray chuig grúpaí taighde 2 Roinn na grianghraif agus na físeáin manta is fearr leat ar na meáin shóisialta 3 Laghdaigh tomhaltas bia mara pearsanta agus ith ach speicis a fhaightear go hinbhuanaithe 4 Tacaigh le carthanachtaí manta ray mar Iontaobhas Manta agus grúpaí taighde 5 Bí i do thurasóir freagrach agus lean an cód iompair áitiúil má tá tú ag snámh nó ag tumadóireacht le mantas

