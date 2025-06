Borradh larbhaí do sceireacha coiréil tinne Bonaire

I rud a mhaítear a bheith ina rath mór maidir le hathchóiriú coiréil amach ó oileán tumadóireachta Bonaire i ndeisceart na Cairibe, deir Fondúireacht Athnuachana Reef Bonaire (RRFB) gur éirigh leo níos mó ná 236,000 larbhaí coiréil atá uathúil ó thaobh géineolaíochta de a tháirgeadh, ag baint úsáide as saotharlann shealadach.

Bhain an fhoireann agus na hoibrithe deonacha leas as imeacht sceite coiréil inchinne grooved a breathnaíodh ar fud ceithre shuíomh monatóireachta i Bonaire, agus cuirfear na coiréil saothraithe ar ais ar sceireacha ídithe.

Is ionann an éacht agus “glimmer dóchais”, a deir RRFB, i ndiaidh dhá bhliain de bánú coiréil gan fasach agus SCTLD (Galar Caillteanas Fíocháin Coiréil Chlochach) a deirtear a chuir go leor speiceas coiréil ar an imeall.

Taispeánann Lola Salvador ó RRFB do thumadóir conas crann naíolann coiréil a ghlanadh ina naíolann coiréil i South Klein, le Toucan Diving le linn imeacht ReeFiesta le déanaí na heagraíochta (Max Rouwenhorst)

Le níos lú coilíneachtaí sláintiúla fágtha, agus go leor acu rófhada óna chéile anois le atáirgeadh go nádúrtha, tá seansanna toirchithe sa fiántas tite go mór, de réir na heagraíochta.

Mar gheall air seo, is uirlis ríthábhachtach é atáirgeadh gnéasach coiréil a éascú chun athléimneacht a threisiú agus éagsúlacht ghéiniteach a chaomhnú, agus léiríonn taighde go bhfuil coiréil óga a tháirgtear ar an mbealach seo an-fhulangach i leith strus teasa.

“Is deis ríthábhachtach agus uathúil í gach imeacht sceite chun éagsúlacht ghéiniteach dhaonraí coiréil atá ag dul i laghad Bonaire a threisiú – agus leis an éagsúlacht sin tagann athléimneacht níos mó,” a deir oifigeach eolaíochta RRFB, Sanne Tuijten.

Déanann oifigeach eolaíochta RRFB, Sanne Tuijten, suthanna coiréil a chomhaireamh i miasa Petri chun rath an toirchithe a mheas.

Is féidir le pórú spriocdhírithe iarrachtaí athchóirithe ar feadh na bliana a threisiú agus téarnamh nádúrtha a luathú go suntasach, de réir an RRFB, atá ag pleanáil tuilleadh oibre den chineál céanna anois do speicis atá i mbaol amhail coiréil an cholúin, an adharc eilc, an staghorn agus coiréil inchinne eile.

Le cabhair óna 16 oibreoir tumadóireachta comhpháirtíochta ar fud an oileáin agus foireann oibrithe deonacha, deir RRFB gur chuir siad níos mó ná 65,000 coiréal ar ais go dtí an sceir thar achar de níos mó ná 13,000 méadar cearnach go dtí seo.

Forbraíodh a chlár pórúcháin coiréil i gcomhar leis an eagraíocht athchóirithe sceireacha SECORE International, le tacaíocht ó rialtais áitiúil agus rialtais na hÍsiltíre araon.

Lonraíonn larbhaí beaga coiréil glas faoi sholas UV agus iad ag socrú síos ar aonaid síolta réaltachruthacha, uirlis a úsáidtear chun larbhaí coiréil óga a spreagadh chun socrú síos ar an sceir.

Meallann ReeFiesta na sluaite

Idir an dá linn, tháinig breis is 200 duine le chéile don seachtú ReeFiesta bliantúil de chuid RRFB ar an 1 Meitheamh, a tionóladh mar cheiliúradh ar Lá Domhanda Feasachta ar Sceireacha.

Bhí turais tumadóireacht scúba agus snorclála treoraithe athchóirithe coiréil agus turais snorclála ag 13 láthair naíolann timpeall Bonaire agus Klein Bonaire mar chuid den ócáid, mar aon le cur i láthair ar obair RRFB faoi stiúir teagascóirí ó na hionaid tumadóireachta comhpháirtíochta agus imeacht sóisialta tráthnóna.

Foireann an RRFB ag ReeFiesta (Max Rouwenhorst)

Tumadóirí, snorclóirí agus foireann ag Buddy Dive Resort (Julian Beccari)

“Bhí sé chomh spreagúil an tacaíocht, an díograis agus an cuspóir comhroinnte a fheiceáil ó gach duine a bhí páirteach i ReeFiesta i mbliana,” a dúirt Perri Rappaport, teicneoir athchóirithe sceireacha RRFB.

“Táimid thar a bheith buíoch dár gcomhpháirtithe sa siopa tumadóireachta, dár n-urraitheoirí agus do gach duine a bhí linn san uisce – is iadsan an chúis gur éirigh chomh maith sin le himeacht na bliana seo!”

