MBE don tumadóir caomhantais Cunningham

at 10: am 34

Ainm eile a bhaineann leis an domhan faoi uisce ar Liosta Onóracha Bhliain Nua an Rí 2025 ná an tumadóir scúba Emily Cunningham, a ceapadh ina MBE as seirbhísí do chaomhnú mara agus pobail chósta.

Bhí ról suntasach ag bitheolaí mara ó Staffordshire i gcaomhnú aigéin sa Ríocht Aontaithe agus thar lear araon “ón Antartaice go dtí an Amazon”.

Bhí sí i gceannas ar fhorbairt dhá thionscadal ceannródaíochta caomhnaithe cósta, a fuair maoiniú de níos mó ná £5m; d'fhóin sé ar bhord Chumann Caomhnaithe na Mara; agus rinne bainistiú ar chlár náisiúnta suirbhéireachta tumadóireachta a chuidigh le hainmniú Criosanna Caomhnaithe Mara i Sasana.

Sa bhliain 2020 ainmníodh í a Domhanda 30 faoi 30 Ceannaire Comhshaoil, agus i 2023 bhuaigh a Gradam Mná na Todhchaí RA.

De réir mar a tháinig deireadh le 2024, cuireadh ainm Cunningham san áireamh ar Thuarascáil ENDS freisin Liosta Cumhachta de 100 gairmí comhshaoil ​​sa RA a mheastar a raibh an tionchar is mó acu le dhá bhliain anuas “mar a d’ainmnigh comhghleacaithe, cliaint agus iomaitheoirí”.

Ag déanamh suirbhé ar na deilfeanna i dTuaisceart na Breataine Bige (An Dr Daniel Moore)

“D’fhoghlaim mé tumadóireacht a dhéanamh agus mé ar an ollscoil in 2008 agus d’oscail sé mo shúile ar iontais an domhain faoi uisce, go háirithe an saol iontach atá againn i bhfarraigí na Breataine,” a deir Cunningham. “Ba é an taithí sin a thug orm a bheith ag iarraidh fiadhúlra mara na RA a chosaint agus a chaomhnú.

“Tá níos mó i gceist le caomhnú mara ná mo phost amháin – is é mo shaol, mo phaisean agus mo mhisean le breis is 20 bliain. Is féidir leis a bheith ina thasc dian gan bhuíochas agus scála na ndúshlán atá roimh ár n-aigéan, agus mar sin ciallaíonn sé an domhan a bheith aitheanta ar an mbealach seo!

“Is pobal speisialta é pobal na tumadóireachta i ndáiríre agus is breá liom a bheith mar chuid de,” a deir Cunningham, a bhfuil a gcuid tionscadal beartaithe do 2025 sonraithe ar. Instagram, Facebook agus a suíomh gréasáin.

Chomh maith leis sin ar Divernet: Bhuaigh tumadóir RA gradam Mná na Todhchaí, Déanann cosantóir beatha mara a marc