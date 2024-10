Buail le Steve Backshall – ceann de go leor duaiseanna Bite-Back!

Prizes worth £10,000, including celebrity experiences, products and tuition, can be won for a £5 outlay in an líne draw to celebrate Bite-Back Shark & Marine Conservation’s 20th anniversary.

Cabhróidh an crannchur, a bheidh ar oscailt ó seo go dtí an 28 Samhain, 2024, le cistí ríthábhachtacha a ghiniúint chun siorcanna a chosaint amach anseo, a deir an charthanacht atá bunaithe sa RA.

Ag barr liosta na nduaiseanna tá an deis am a chaitheamh leis an láithreoir teilifíse fiadhúlra Steve Backshall, seisiún oibre leis an eachtránaí iontach Aldo Kane, turas cadhcála in éineacht leis an saineolaí uisce geal agus an tumadóir Sal Montgomery agus glao ar Zoom le “cogarach siorcanna” Cristina. Zenato.

“Tá cuid de na cuideachtaí is mó a bhfuil meas orthu sa tionscal tumadóireachta agus scúba tar éis tacú go tapa leis an gcarthanas le duaiseanna iontacha a fhágann gur fiú níos mó ná flutter praghas an ticéid £5,” a deir Bite-Back.

It is referring to the likes of Master Liveaboards, British Sub-Aqua Club, Midlands Diving Chamber, Go Freediving and Blue Shark Snorkel, which have all donated experience prizes, while celebrated photographer Alex Mustard has donated a priontáil and artists Scott Gleed and Olivier Leger have gifted a sculpture and illustration to help boost the fundraising pot.

Bhronn an Ceathrú Eilimint fearas Ocean Positive, agus chuir an chuideachta faire LA Nodus faire tumadóireachta ar fáil. Tá fanacht 5* ag an gcarthanas freisin ag an Bankside Hotel i Londain agus cuairt teaghlaigh ar Pháirc Safari Longleat ar fáil i measc an iliomad duaiseanna.

“Táimid thar a bheith sásta le tacaíocht ó chuideachtaí agus ó dhaoine aonair a bhfuil meas mór againn orthu agus a thacaigh linn ar ár dturas 20 bliain agus táimid fíor bhuíoch díobh go léir,” a dúirt stiúrthóir feachtais Bite-Back, Graham Buckingham.

“Cé go mothaímid thar a bheith bródúil as an méid atá bainte amach againn le fiche bliain anuas – agus táimid thar a bheith ar bís faoin gcéad chaibidil eile – ní tionscadal misneachta é an crannchur seo. Léiríonn sé fíorbhealach dár gcuid oibre agus dul chun cinn tábhachtach i gcosaint domhanda na siorcanna.

“Mar sin tá súil againn go bhfaighidh tumadóirí, clubanna tumadóireachta agus fiú sealgairí margaí roinnt ticéad chun go n-éireoidh thar barr leis seo.”

Tá súil ag an gcarthanas feachtas úrnua a sheoladh chun an pobal a chlárú agus chun tacaíocht a mhéadú do chosaint na siorcanna ar fud an domhain, agus rachaidh airgead a bhailítear i dtreo na sprice sin.

Chun cur isteach ar an gcomórtas tabhair cuairt ar an An láithreán gréasáin bite-back. Fógrófar buaiteoirí na nduaiseanna ar 1 Nollaig, 2024.

