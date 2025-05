Tionscadal an Mhála Mhóir le Monty Halls ar siúl

Is é an pearsantacht tumadóireachta, caomhnóir mara agus craoltóir Monty Halls aghaidh agus bunaitheoir tionscadail nua eolaíochta saoránach atá deartha chun níos mó daoine a spreagadh chun sonraí a bhailiú ar shláinte na mara.

Tá a thionscnamh Mála Mór Gorm bunaithe ar cheithre phrótacal caomhnaithe, agus gach rud atá riachtanach chun ceithre nós imeachta samplála bunúsacha a dhéanamh i ngach mála.

Cuireann na prótacail ar chumas oibrithe deonacha de gach aois faisnéis a bhailiú faoi thruailliú micreaplaisteach, bithéagsúlacht speiceas, teocht an uisce agus smionagar cósta. Ansin, uaslódáiltear na sonraí chuig bunachar sonraí domhanda, rochtana oscailte trí aip speisialaithe ar a dtugtar Coreo.

Tá tionscnamh an Mhála Mhóir Ghoirm deartha chun oibrithe deonacha de gach aois a bheith páirteach ann

Chun an tionscadal a mhaoiniú, tá comhpháirtíocht déanta ag Halls le Fondúireacht HX, craobh charthanachta an oibreora cúrsála taiscéalaíochta domhanda HX Expeditions. Ón samhradh seo ar aghaidh, beidh Mála Mór Gorm ar gach ceann de na cúig long HX, rud a ligfidh d’aíonna páirt a ghlacadh sa tionscadal ag a 250+ ceann scríbe, lena n-áirítear an Pol Thuaidh agus an Pol Theas.

Deirtear gur bhronn Fondúireacht HX breis is 1.68 milliún euro ar chúiseanna caomhnaithe ó bunaíodh í in 2015, agus chuir siad maoiniú ar fáil do sheoladh thionscnamh an Mhála Mhóir Ghoirm le forbairt aip Coreo agus táirgeadh 50 Mála Mór Gorm comhbhrandáilte atá á dtabhairt amach saor in aisce. Tá Oileán Mhanann agus RED Paddleboards ag urraíocht an tionscadail chomh maith.

Eolaíocht atá éasca le leanúint

“Is é aidhm an tionscnaimh seo daoine, go háirithe an ghlúin óg, a spreagadh agus a oiliúint chun páirt ghníomhach a ghlacadh i ndul i ngleic le saincheisteanna comhshaoil ​​​​muirí,” a deir Halls.

"An Mála Mór Gorm cuireann sé eolaíocht phraiticiúil agus éasca le leanúint ar fáil a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar dhul i ngleic le saincheisteanna mara agus comhshaoil ​​atá ag dul i bhfeidhm go diúltach ar ár n-aibhneacha, ár n-uiscebhealaí agus ár gceantair chósta. Táimid ar bís an tionscnamh seo a thosú agus daoine aonair a chumhachtú chun gníomhú agus difríocht a dhéanamh.”

“Ceann de mhisin ár bhfondúireacht is ea tacú le tionscadail a chabhraíonn le hoideachas a chur ar fáil agus feasacht a mhúscailt faoinár n-éiceachórais ríthábhachtacha ach leochaileacha,” a deir Gebhard Rainer, POF HX agus uachtarán Fhondúireacht HX (sa phictiúr thuas le Monty Halls).

Seoladh an tionscadal i Steòrnabhagh

“Is uirlis chumhachtach iad tionscnaimh ar nós an Mhála Mhóir Ghoirm le haghaidh oideachais agus gníomhaíochta araon – creidimid go bhfuil an chumhacht le fáil i ndaoine a spreagadh chun páirt a ghlacadh agus a bheith gníomhach. Baintear bacainní leis agus spreagann sé daoine aonair chun tionchar bríoch a imirt.”

Cuireadh tús leis an tionscnamh i Steòrnabhagh ar Thrá Gharraí le glanadh trá pobail i gcomhar le carthanas comhshaoil. Cósta Glan na hInse Gall SeachtrachaDúirt a cathaoirleach Janet Marshall: “Tá ríméad orainn a bheith ar an gcéad ghrúpa a fuair an Mála Mór Gorm. Tá cuid de na tránna is áille ar domhan ar ár n-oileáin, agus oibríonn ár n-oibrithe deonacha iontacha go dian chun iad a choinneáil mar sin.

“Leis an Mála Mór Gorm, tá uirlisí inrochtana againn chun níos mó sonraí a fháil amach agus a roinnt faoi na hiarmhairtí comhshaoil ​​a bhaineann le plaistigh a thagann isteach inár gcladach, agus difríocht níos mó fós a dhéanamh.”

Tugtar cuireadh do scoileanna, do ghrúpaí pobail agus do ghrúpaí caomhnaithe sa Ríocht Aontaithe iarratas a dhéanamh anois. ceann de na 50 Mála Mór Gorm saor in aisce arna bhronnadh ag Fondúireacht HX.

