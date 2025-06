Geallann 30×30 deas 'braon sa bhuicéad'

“Níl ann ach braon beag den mhéid a bhfuil géarghá againn leis chun an t-aigéan a chosaint” a dúirt an tumadóir Enric Sala, taiscéalaí cónaitheach National Geographic agus bunaitheoir Pristine Seas, le toradh an tríú Comhdháil Aigéin de chuid na Náisiún Aontaithe (UNOC3) i Nice, a chríochnaigh inné (13 Meitheamh).

Cháin Sala an Fhrainc, an tír óstach, as titim ag an mbacainn dheireanach. “Bhí mé ag súil le go leor lucht déanta beartas a chloisteáil ag caint faoi cé chomh tábhachtach is atá sé na rudaí atá déanta acu a dhéanamh.” nach bhfuil déanta fós – agus tá mo chuid ionchais comhlíonta,” a dúirt sé.

“Tá athruithe móra déanta ag roinnt rialtas san uisce, go háirithe iad siúd atá ag cruthú limistéir mhuirí nua atá faoi chosaint ard nó lánchosanta. Ach chaill an Fhrainc, an tír óstach, deis iontach chun ceannaireacht a dhéanamh ar chaomhnú na haigéin.

“Ba é seo tráth na Fraince ach, in ionad mórán airde a tharraingt, lean a ceannairí ar aghaidh ag ceadú trálaeireachta bun an aigéin i gceantair den aigéan atá curtha ar leataobh le haghaidh cosanta.”

Mar a bheifeá ag súil leis, bhí dearcadh difriúil ag Uachtarán na Fraince, Emmanuel Macron, ar UNOC3. Chuir sé dóchas in iúl faoin dul chun cinn atá á dhéanamh chun na haigéin a chosaint agus faoin bhfíric go raibh thart ar 50 ceannaire domhanda ag freastal ar an gcomhdháil, i gcomparáid leis an 20 ag UNOC2 i Liospóin in 2022 (tionóladh an chéad Chomhdháil Aigéin sna Stáit Aontaithe in 2017).

Uachtarán na Fraince, Emanuel Macron, ag UNOC

Chuir Macron béim ar dhaingniú atá ar tí tarlú ar an gcomhaontú a pléadh le fada. Conradh na Mara Ard mar “chloch mhíle stairiúil”. Bhí dóthain tacaíochta faighte ag an gconradh, a bhí dírithe ar bhithéagsúlacht mhuirí a chosaint in uiscí idirnáisiúnta, le teacht i bhfeidhm ó thús 2026, a dúirt sé, agus is ionann é agus an chéad chreat idirnáisiúnta chun an mhórmhuir a rialáil agus a riaradh.

Tá an conradh daingnithe ag aon tír is caoga cheana féin agus tá 15 thír eile tar éis gealltanas a thabhairt anois é sin a dhéanamh, agus ní raibh ach 60 síniú ag teastáil chun é a chur i bhfeidhm.

Chuir Macron béim freisin ar thábhacht an chomhair iltaobhaigh agus an gá atá le moratóir ar mhianadóireacht domhainmhara, rud a thuairiscigh sé mar “mí-bhuairt”.

Cuireadh fáilte roimh an bhfógra maidir le Limistéir Mhuirí faoi Chosaint (LMFC) nua a bhí in am don chomhdháil, ach léirigh na huimhreacha teorainneacha na huaillmhéine idirnáisiúnta, dar le Sala.

“Cabhróidh na páirceanna náisiúnta farraige seo linn bogadh go mall i dtreo na sprice 30% den aigéan a chosaint faoi 2030,” a dúirt sé. “Is é an t-aon fhadhb atá ann ná nach féidir linn bogadh go mall i dtreo 30×30. Caithfimid rásaíocht a dhéanamh. Ní mór dúinn 85 limistéar mara faoi chosaint nua a bhunú gach lá chun an sprioc seo a bhaint amach – agus ní mór na tearmainn seo a chosaint go docht.”

An figiúr seo tháinig chun cinn i staidéar foilsithe go gairid roimh an gcomhdháil ag Dynamic Planet agus National Geographic Farraigí Pristine.

Chun an bhearna a líonadh idir an 8% den aigéan domhanda atá faoi chosaint éigin faoi láthair agus 30%, bheadh ​​​​ort thart ar 190,000 limistéar mara beag a bhunú i réigiúin chósta amháin, agus 300 limistéar mara mór breise i gceantair iargúlta amach ón gcósta, de réir na tuarascála.

Céimeanna chun tosaigh

Ag UNOC3, bhí comhaontú ginearálta ann líon na limistéar mara faoi chosaint (LMFC) a mhéadú faoi thart ar thrian, rud a mhéadóidh clúdach domhanda go dtí thart ar 12%.

D’fhógair Samó naoi limistéar mara faoi chosaint iomlán nua a chlúdaíonn 36,000 ciliméadar cearnach d’aigéan. Bhí Atóil Bikar agus Bokak ainmnithe ag Oileáin Marshall mar thearmann mara náisiúnta cheana féin, an chéad cheann sa tír, níos luaithe sa bhliain.

Gheall Polainéis na Fraince thart ar 23% dá huiscí a chosaint, lena n-áirítear dhá limistéar mara faoi chosaint ard nua in aice le hOileáin Society agus Gambier a chuirfeadh cosc ​​ar gach gníomhaíocht eastóscach amhail iascaireacht agus mianadóireacht.

Ag tumadh i gceann de naoi limistéar mara faoi chosaint nua Shamó (Joe Lepore / Waitt Institute)

D’fhógair an Cholóim cosaint dhá sceireacha coiréil iargúlta i Muir Chairib a bhfuil cáil orthu as a n-éagsúlacht beatha mara. Clúdaíonn a limistéar mara cosanta nua Serranilla & Bajo Nuevo achar de 3,800 ciliméadar cearnach.

D'ainmnigh an Tansáin dhá limistéar mara faoi chosaint nua in uiscí bithéagsúla amach ó Oileán Pemba, a shíneann le chéile thart ar 1,300 ciliméadar cearnach lena n-áirítear sceireacha coiréil, féar mara, mangróibh agus gnáthóga siorc agus roic atá faoi bhagairt.

D’fhógair an Ghréig agus an Spáinn araon cosaintí do cheathrú dá n-uiscí náisiúnta ag an gcomhdháil, agus d’fhógair an Bhrasaíl go gcruthódh sí limistéir mara faoi chosaint bhreise.

MPA Serranilla & Bajo Nuevo na Colóime

D’fhás an comhrialtas tíortha a bhí ag iarraidh moratóir ar mhianadóireacht domhainmhara ó 34 go 37, agus fiú tíortha nach raibh sínithe acu ar nós na Síne ag cur in aghaidh mianadóireacht neamhrialáilte ghrinneall na farraige. Ag deireadh mhí Aibreáin, bhris Uachtarán na Stát Aontaithe Donald Trump, nár fhreastail ar an gcomhdháil, céimeanna idirnáisiúnta trí ordú feidhmiúcháin a shíniú chun dlús a chur le mianadóireacht domhainmhara.

Idir an dá linn, d’eisigh 95 tír, lena n-áirítear gach ball den AE, dearbhú comhpháirteach ag tacú le sprioc dhomhanda chun táirgeadh agus úsáid plaisteach a laghdú. D’iarr an dearbhú freisin dearadh éiceolaíoch, toirmisc ar phlaistigh dhíobhálacha agus sásra airgeadais chun tacú leis an gcur i bhfeidhm.

Suaitheanta Athchóirithe Domhanda

D’ainmnigh na Náisiúin Aontaithe a chéad “Phríomhthionscadal Athchóirithe Domhanda”, a bhfuil sé mar aidhm acu beagnach 5 mhilliún heicteár d’éiceachórais mhuirí a athchóiriú ar fud na hÁise, na hAfraice agus Mheiriceá. I measc na dtionscadal tá aisghabháil sceireacha coiréil i Muir nIocht Mhósaimbíc agus athchóiriú oileán i Meicsiceo.

I measc na ngealltanas a thug an Ríocht Aontaithe ag an gcomhdháil bhí reachtaíocht a thabhairt isteach chun Conradh na Farraige Móire a dhaingniú, ardú £4 milliún don Chiste Domhanda do Sceireacha Coiréil, £2.8 milliún chun cabhrú le stáit bheaga oileánacha geilleagair ghorma inbhuanaithe a thógáil agus tacaíocht do chaomhnú siorc agus roic.

Chomh maith leis sin, sheol an Ríocht Aontaithe comhairliúchán trí mhí maidir le cosc ​​a chur ar iascaireacht le trálaeir bun i 41 limistéar mara faoi chosaint a chlúdaíonn 30,000 ciliméadar cearnach.

“Más rud é go bhfuil teachtaireacht amháin le teacht as Comhdháil Aigéin na Náisiún Aontaithe an tseachtain seo, ba chóir gurb í seo í: níl ach ainm amháin faoi chosaint limistéar mara faoi chosaint a cheadaíonn gníomhaíochtaí díobhálacha amhail iascaireacht thionsclaíoch,” a dúirt Enric Sala.

“Léiríonn an eolaíocht dúinn go mbainimid na buntáistí is mó amach ó Limistéir Mara faoi Chosaint Bia, ó thaobh na bithéagsúlachta agus na haeráide de nuair a bhíonn siad faoi chosaint agus faoi mhonatóireacht dhian. Ní féidir le cosaint a bheith roghnach.”

Chomh maith leis sin ar Divernet: Téann an tumadóir Theo i gcomhar le Stephen Fry chun trálaeir bun a iascaireacht ar bioráin, Meabhraíonn an Ridire David eispéireas scanrúil le clogad tumadóireachta, Prionsa William 'dóchasach' faoi thodhchaí na farraige, Scannán géar Attenborough ag cáineadh trálaeireachta i limistéir mara faoi chosaint