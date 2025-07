Ar an mbóthar ceart: An Íoslainn ag déanamh an rud ceart i gcoinne na míolta móra

Tá drochcháil ar an Íoslainn le blianta beaga anuas as drochíde a thabhairt do mhíolta móra – ach de réir an scéalaí aigéin agus maisitheoir caomhnaithe Íoslannaigh Stefan Yngvi Petursson, tá an dea-cháil sin atá míthaitneamhach do mhíolta móra ag dul i léig.

“Is léir gurb í 2025 an bhliain a mbeidh muintir na hÍoslainne ag sábháil míolta móra go gníomhach seachas iad a mharú,” a deir Petursson, arb é Styngvi a ainm gairmiúil.

"Sna seachtainí seo caite, chonaiceamar dhá mhíol mór ag dul i dtír san Íoslainn - choinnigh muintir na háite orca beo go dtí gur fhill an taoide. D'éirigh leis snámh amach arís, agus ar an drochuair thug tinneas ar ais é. Ach d'fhan an dúthracht agus an cineáltas soiléir."

Stefan Yngvi Petursson le ceann dá chuid cruthaitheachtaí (Styngvi)

Tharla an eachtra seo oíche an 10 Meitheamh i nGráfarvogur, Reykjavík. D’fhan muintir na háite agus freagróirí éigeandála leis an orca ar feadh na hoíche, á choinneáil fliuch le braillíní. Faoin maidin mhoch bhí an t-ainmhí tosaithe ag snámh arís ach d’fhan sé sáinnithe.

D’fhan foirne tarrthála leis an gcéad taoide eile, agus thart ar 5pm ar an 11 Meitheamh threoraigh siad an orca amach as an gcuain ag baint úsáide as báid. Shnámh sé go sábháilte isteach i mBá Faxafloi sa deireadh, cé gur ghá é a chur chun báis cúpla lá ina dhiaidh sin tar éis dó teacht i dtír arís ag Kjalarnes.

Snáitheáil mais

Ansin luann Styngvi olltráthaíocht 70 míol mór píolótach “áit ar aontaigh na hÍoslannaigh agus ar threoraigh siad gach míol mór ar ais amach san fharraige. Léiríonn na gníomhartha seo níos mó ná aon agóid: is cúram do na hÍoslannaigh. Nílimid ag iarraidh dochar a dhéanamh do mhíolta móra.”

Meastar cheana féin gur ceann de na tarrthálacha móra míolta móra is rathúla i stair na hÍoslainne é, agus thosaigh an eachtra seo gar don chalafort in Ólafsfjörður i dtuaisceart an oileáin, agus ceaptar go raibh na míolta móra píolóta ag tóraíocht ronnach ach gur ghabhadh iad sna huiscí éadomhain tar éis dóibh a bheith mearbhall.

Rith muintir na háite, freagróirí éigeandála agus oibrithe deonacha ó bhailte in aice láimhe chuig an láthair agus d’oibrigh siad i rith an lae agus isteach san oíche i dtreo toradh rathúil. “Bhíomar i ngrá nuair a bhí sé thart – ní raibh mé ag súil go snámhfadh siad ar fad ar shiúl,” a dúirt duine de na tarrthálaithe, Lara Stefansdottir.

Faire na míolta móra

Maidir leis an bhfiach míolta móra, deir Styngvi: “Sin a chiallaíonn nach bhfuil aon mhíol mór maraithe san Íoslainn le dhá bhliain anuas. Go deimhin, chuir duine de na sealgairí míolta móra a bhád ar díol le déanaí agus b’fhéidir, b’fhéidir go díreach, go bhfuil tús dheireadh na seilge míolta móra le feiceáil againn.”

Ó 2025 i leith, níl ceadúnas seilge ach ag Hvalur hf. eite agus míolta móra mioncha san Íoslainn. Dhiúltaigh an chuideachta dul ag fiach in 2024 agus anois in 2025, mar gheall ar bhrúnna eacnamaíocha agus laghdú ar an éileamh sa tSeapáin, a bhí mar phríomh-mhargadh onnmhairithe aici roimhe sin.

Léirigh suirbhé neamhspleách don rialtas in 2023 go raibh 51% de mhuintir na hÍoslainne i gcoinne na míoltóireachta, suas ó 42% in 2019. Bhí an tacaíocht ghníomhach tite go 29%, agus an freasúra ba láidre ag teacht ó dhaoine óga, go háirithe iad siúd idir 18-29 bliain d'aois.

Tá tomhaltas feola míolta móra tite go mór san Íoslainn, agus tá léirsithe frith-seilge míolta móra níos minice agus níos infheicthe anois, agus tacaíocht á fáil acu ó dhaoine móra tionchair ar nós an amhránaí Björk. Tá ról méadaitheach ag breathnú míolta móra i dtionscal turasóireachta na hÍoslainne freisin.

Míolta móra cosmacha (Styngvi)

Lonnaithe i bPoblacht na Seice faoi láthair, Styngvi cruthaíonn sé íomhánna feachtasaíochta saincheaptha, dearaí agus seirbhísí léaráidí do fheachtais eiticiúla, agus is tumadóir scúba é freisin. “Tagann cuid mhór den inspioráid do mo chuid ealaíne ó iniúchadh a dhéanamh ar an domhan faoi uisce,” a dúirt sé Divernet.

Dá mbeadh dearcadh dearfach tagtha ar an Íoslainn faoi dheireadh, i ndiaidh roinnt tuisceana bréagacha, mheasfadh sé sin mar thoradh fáilteach don fheachtas comhshaoil ​​is gaire dá bhaile. “An uair seo, mothaíonn sé difriúil,” a deir sé.

