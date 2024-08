Tá PADI ag tathant ar bhrú uileghabhálach do Sheachtain AWARE

Agus PADI agus a charthanacht caomhnaithe Fondúireacht PADI AWARE ag súil go n-áireofar a gclár Léim i gCoinne Smionagar i gConradh Plaistigh Domhanda idir-rialtasach na bliana seo chugainn, tá tábhacht ar leith ag baint le Seachtain PADI AWARE atá le teacht, a deir siad.

An tseachtain bhliantúil a thiomnaíonn PADI do bhruscar a bhaint as an aigéan ar 14-22 Meán Fómhair, agus an oiliúint gníomhaireacht ag iarraidh ar a chomhaltaí imeachtaí a eagrú a d'fhéadfadh cabhrú le tionchar a imirt ar an gconradh.

“Is iad PADI agus Fondúireacht AWARE na h-aon eagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht ar an bpobal domhanda tumadóireachta áineasa sa chaibidlíocht oifigiúil atá ar siúl roimh chomhaontú an Chonartha Domhanda Plaistigh in 2025 a bhfuiltear ag súil leis,” a deir stiúrthóir PADI AWARE, Danna Moore.

“Agus an Conradh Domhanda Plaistigh á fhorbairt faoi láthair agus an cúigiú seisiún den Choiste Idir-Rialtasach Idir-Rialtasach ar an léaslíne do mhí na Samhna, cuireann imeachtaí Sheachtain AWARE na bliana seo deis thábhachtach ar fáil chun conradh láidir a lorg.”

Táthar ag súil, má ghlactar leis an gconradh, má ghlactar le Léim i gCoinne Smionagar, a deir gurb é an bunachar sonraí bruscair mara faoi uisce faoi uisce saoránaigh is mó ar domhan é, go mbeadh sé ina mhodheolaíocht cheadaithe do rialtais leas a bhaint as.

4 bealaí chun cabhrú leat

PADI ag iarraidh táirgeadh táirgí plaisteacha aonúsáide gan ghá a laghdú, agus an ráta a théann gach dramhaíl plaisteach isteach san aigéan a laghdú. Measann sé go n-aithníonn sé ról ríthábhachtach an phobail tumadóireachta mar “dheis uathúil agus ríthábhachtach le haghaidh tionscnamh comhordaithe ar fud an domhain chun dul i ngleic go suntasach leis an ngéarchéim leanúnach ar thruailliú plaisteach”.

(PADI)

Is féidir le baill cur le ceithre bhealach le linn agus timpeall ar Sheachtain AWARE, a deir PADI. Is iad na roghanna ná an cúrsa speisialtachta um Léim i gCoinne Smionagar a reáchtáil, suirbhéanna a dhéanamh ar thumadóirí nó imeachtaí glantacháin, agus/nó a bpobail tumadóirí a spreagadh chun an t-achainí a shíniú ag iarraidh Conradh Plaistigh Domhanda láidir, a bhfuil sé mar aidhm aige 10,000 síniú nua ar a laghad a fháil.

“Tá gach Teagascóir Cúnta PADI agus níos airde cáilithe anois go huathoibríoch chun an cúrsa speisialtachta Léim in aghaidh smionagar a mhúineadh, rud a chiallaíonn go bhfuil an chumhacht ag níos mó gairmithe PADI anois níos mó sárlaochra a mhúineadh conas an t-aigéan a shábháil,” a deir Moore.

“Molaimid freisin do bhaill PADI an móiminteam a choinneáil ag imeacht le linn agus i ndiaidh Sheachtain AWARE agus leanúint ar aghaidh ag cur isteach sonraí um Léim i gCoinne Smionagar.”

Is féidir cuireadh a thabhairt do phobal páirt a ghlacadh i nglanachán trá nó farraige agus ag an am céanna ceardlanna a thairiscint chun an t-imeacht nó gníomhaíocht chaomhnaithe eile a óstáil le hócáid ​​Tumadóireachta in aghaidh Smionagar a dhéanamh. PADI FEASACH Ar ndóigh, béim a leagan ar na príomhcheisteanna a théann i bhfeidhm ar an éiceachóras muirí áitiúil agus ag tairiscint bealaí inar féidir le lucht freastail leanúint ar aghaidh ag cabhrú leis an aigéan a shábháil.

Faigh tuilleadh eolais ag baint le Seachtain PADI AWARE.

