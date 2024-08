Príosúnú Paul Watson mar Seapánach a mharú míol mór

Tá an Captaen Paul Watson coinnithe i bpríosún ag póilíní na Danmhairge ó tháinig a long chuig an nGraonlainn an 21 Iúil. Coinníodh an seanfheachtasóir frith-mhíolta móra ar ordú na Seapáine, é fós cliste óna ghníomhaíochtaí san Antartach breis agus deich mbliana ó shin.

Níos lú ná 10 lá tar éis a ghabhála, bhí an tSeapáin tar éis a chéad bhaol a chur i mbaol eite míol mór i níos mó ná leathchéad bliain. Deimhníonn sé seo, dar le Fondúireacht an Chaptaein Paul Watson (CPWF), go raibh amhras ann go raibh sé ar intinn aige i gcónaí na mamaigh is mó ar domhan a fhilleadh ar an bhfarraige a mharú.

Tá an Captaen Paul Watson faoi stiúir póilíní na Danmhairge (CPWF) i gcuacha

An dara míolta móra is mó ar domhan i ndiaidh gormacha, eite is féidir le míolta móra maireachtáil ar feadh suas le 90 bliain. Fear 19.6m ar fad a bhí san eiseamal a gabhadh amach ó Hokkaido.

Is críoch uathrialach de chuid na Danmhairge í an Ghraonlainn, a deir gur tháinig an ghabháil mar fhreagra ar bharántas idirnáisiúnta a d’eisigh an tSeapáin i gcoinne Watson as a fheachtas i gcoinne a ghníomhaíochtaí míolta móra i dTearmann Míolta Móra an Aigéin Theas.

Le cúpla lá anuas tá iarratas foirmiúil curtha isteach ag an tSeapáin ar eiseachadadh Watson agus, má chinneann Aireacht Dlí agus Cirt na Danmhairge cloí leis, d'fhéadfadh an gníomhaí aghaidh a thabhairt ar phríosúnacht fhada ansin. A Achainí CPWF ag iarraidh é a scaoileadh saor tá breis agus 50,000 síniú meallta aige cheana féin.

An Pasáiste Thiar Thuaidh

Stop Watson sa Ghraonlainn chun athbhreosla a dhéanamh ar a long 72m a bhíodh ag Cosaint Iascach na hAlban John Paul DeJoria. Bhí sé ar a bhealach go dtí an tAigéan Ciúin Thuaidh leis an bhfoireann agus 25 oibrí deonach mar chuid den Oibríocht Kangei Maru, misean chun long míolta móra monarchan is déanaí a thascradh.

Ba é seo an chéad uair a rinne soitheach feachtais frith-mhíolta móra iarracht teacht ar thalamh míol mór trí dhul ar an bPasáiste mí-cháiliúil Thiar Thuaidh.

Tugadh Watson as an long i gcuffanna agus tá sé faoi choimeád anois i Nuuk iargúlta. Tá sé ráite aige go bhfuil Oibríocht Kangei MaruBa é , a chomóradh a 50ú bliain de ghníomhaíochas mara, “an misean is airde i mo chuid blianta ar fad i gcoinne na míolta móra in aigéin an domhain”.

Príosúnú Paul Watson mar Seapánach a mharú eite míol mór 4

Roimhe sin bhí Watson ina chomhbhunaitheoir ar Greenpeace agus ina bhunaitheoir Sea Shepherd, cé nach bhfuil baint aige leis na heagraíochtaí sin a thuilleadh.

D'fhógair an Chúirt Bhreithiúnais Idirnáisiúnta clár míolta móra “taighde eolaíochta” na Seapáine JARPA mídhleathach in 2014. Lean an tSeapáin ag feidhmiú de shárú ar an rialú ar feadh roinnt blianta sular éirigh sí as míolta móra san Antartach in 2016, ach tá sí fós ag seilg míolta móra ina huiscí féin. .

“Tá an tSeapáin fós ag cur salach ar an dlí idirnáisiúnta um chaomhnú agus tá pionós á ghearradh ar Paul Watson as coireanna na Seapáine,” a dúirt stiúrthóir oibríochtaí long CPWF Locky MacLean ón gComhairle. John Paul DeJoria. “Is cinnte go dtuigeann an Danmhairg an spreagadh polaitiúil atá anseo don iarratas gabhála seo: tá Paul Watson ag teastáil ón tSeapáin as an mbealach le gur féidir leo míolta móra móra an domhain a mharú arís.”

Ag filleadh ar an míol mór

deireadh míol mór leis an John Paul DeJoria sa chúlra (CPWS)

Tá sé deimhnithe ag an tSeapáin go gceadóidh sé suas le 59 eite míolta móra a ghabháil agus a mharú ag Kyodo Senpaku, a chuideachta faoi úinéireacht an stáit iascaireachta míolta móra, a deir an CPWF. Nuair a sheol sé an Kangei Maru an Mhárta seo, d'áitigh sé nach gceadódh sé ach do sheilg na míolta móra Bryde, mionc agus sei - rud ar bith chomh mór le míol mór eite.

Creideann an CPWF anois go bhfuil sé beartaithe ag an tSeapáin tús a chur le míolta móra rialta ar muir san Aigéan Theas agus san Aigéan Ciúin Thuaidh an bhliain seo chugainn.

Idir an dá linn tá níos mó ná 50,000 comhbhách cheana féin shínigh an achainí CPWF ag iarraidh ar Phríomh-Aire na Danmhairge Mette Frederiksen a ordú go scaoilfí saor Watson. De réir an bhunsraithe, bhí Uachtarán na Fraince Macron, stiúrthóir an scannáin James Cameron, an t-aigéanógaí an Dr Sylvia Earle agus an primatologist Dr Jane Goodall i measc lucht tacaíochta mór le rá go dtí seo. “Tá an Captaen Watson i mbun gnímh go simplí chun iarracht a dhéanamh cosc ​​a chur ar an gcleachtas mídhaonna maidir le míolta móra a mharú, rud a chuir an chuid is mó de na tíortha cosc ​​ar na blianta ó shin,” a dúirt Goodall. “Agus é sin á dhéanamh aige tá sé ag cur fearg na mílte duine in a lán tíortha in iúl a thacaíonn go hiomlán lena mhisneach morálta ní hamháin labhairt amach ar son na míolta móra, ach gníomh a dhéanamh.”

