Truailliú plaisteach: Glao amach do lá gníomhaíochta na Ríochta Aontaithe

at 8: am 59

Beidh sraith glantacháin trá mar chuid de Lá Náisiúnta Gníomhaíochta amárach (Dé Sathairn, 19 Iúil), chun agóid a dhéanamh i gcoinne mhoill rialtas na Ríochta Aontaithe maidir le dul i ngleic le truailliú plaisteach.

Comhordaithe ag carthanas comhshaoil Surfers i gCoinne Séarachais (SAS), tá imeachtaí le bheith ar siúl ar fud na tíre. Tá agóideoirí ag éileamh go nglacfaidh an rialtas gníomh dána, práinneach roimh chaibidlíocht an Chonartha Domhanda maidir le Plaisteach atá socraithe don Ghinéiv an mhí seo chugainn (5-14 Lúnasa).

Theip ar chainteanna na bliana seo caite sa Chóiré Theas nuair nár éirigh le tíortha plean a chomhaontú chun táirgeadh plaisteach a laghdú, ach tá conradh ceangailteach ó thaobh dlí de ag teastáil ó fheachtasóirí a théann i ngleic le truailliú ag an bhfoinse agus a chosnaíonn spásanna gorma.

Radharc ró-eolach – plaistigh ar an trá (Surfers Against Sewage)

“Gealltanais briste, dul chun cinn atá moillithe, truailliú ag borradh – táimid ag báthadh i dtaoide thocsaineach an phlaistigh atá ag ardú i gcónaí. Is leor sin, mar sin táimid ag ardú an fhóid freisin,” a deir príomhfheidhmeannach SAS, Giles Bristow.

"De réir mar a bhíonn teaghlaigh ag pacáil a gcuid buicéad agus spád agus laethanta saoire an tsamhraidh ag tosú, níl aon am níos fearr ann chun aird a tharraingt ar na plaistigh atá ag plúchadh ár gcladach. Tá an Ríocht Aontaithe fós ar cheann de na ciontóirí is measa maidir le dramhaíl aon úsáide a ghiniúint a thaistealaíonn ar fud an domhain, agus tá ár rialtas fós ag moilliú ar ghníomhú."

Daoine v Plaisteach

Tá an clár mar chuid den fheachtas Daoine i gcoinne Plaisteach, agus reáchtálann pobail imeachtaí bunúsacha ar nós glantacháin trá. Cabhróidh sonraí a bhailítear trí na gníomhaíochtaí le SAS spotaí móra truaillithe plaisteacha a mhapáil, agus na brandaí agus na miondíoltóirí a mheastar a bheith freagrach a ainmniú.

Chomh maith le spriocanna atá ceangailteach ó thaobh an dlí de a leagan síos, áirítear ar na príomhéilimh atá ar an rialtas scéim um aisíoc taiscí a chur i bhfeidhm agus truaillitheoirí a thabhairt chun cuntais, bíodh sé sin trí dhlíthe reatha a fhorfheidhmiú nó trí scéimeanna “freagracht leathnaithe táirgeora” a sheachadadh a chuireann iallach orthu íoc.

Tá feachtasóirí ag iarraidh go mbeadh an Ríocht Aontaithe ag díriú ar cheannaireacht dhomhanda sa troid i gcoinne plaistigh aon úsáide.

Crá croí: earraí beaga plaisteacha bailithe ar an trá (Surfálaithe i gcoinne Séarachais)

Tá an agóid is mó sceidealaithe le bheith ar siúl i Penzance – an chéad “Phobal Saor ó Phlaisteach” a dearbhaíodh – le slabhra daonna chun friotaíocht an bhaile i gcoinne na fadhba plaisteach a léiriú.

Deir SAS go bhfuil breis is 400 Pobal Saor ó Phlaisteach gníomhach agus breis is 3,000 Scoil Saor ó Phlaisteach liostáil acu cheana féin. Go dtí seo in 2025, tá breis is 88,000 duine tar éis páirt a ghlacadh i mbreis is 3,600 glanadh áitiúil, agus breis is 40,000kg bruscair bailithe acu mar chuid de thionscadal na ngníomhaithe éiceabhácha. Glanadh Milliún Míle tionscnamh.

'Bréaga glasa'

“Táimid tuirseach de chorparáidí atá ag brú plaisteach chun cinn agus ag cur leis an ngéarchéim seo agus ag casadh bréaga faoin nglanadh glas agus ag díriú an mhéar ar thomhaltóirí,” a leanann Bristow. “Tá siad ag cruthú sléibhte pacáistithe neamh-in-athchúrsáilte, ag sabaitéireacht beartais ríthábhachtacha taobh thiar de dhoirse dúnta, agus ag cailleadh gach sprioc dheonach i gcónaí.”

Glanadh Trá (Surfálaithe i gcoinne Séarachais)

"Gheall rialtas Pháirtí an Lucht Oibre todhchaí gan dramhaíl dúinn. Táimid uile ag éisteacht, ach ní shocróimid le haon rud níos lú ná sin."

Iarrtar ar thumadóirí agus ar dhaoine eile ar spéis leo páirt a ghlacadh seiceáil a dhéanamh ar an nasc Surfers Against Sewage. leathanach feachtais agóid áitiúil a aimsiú le bheith páirteach inti, tacaíocht a léiriú trí bheith páirteach i bPobal Saor ó Phlaisteach gar don bhaile agus, i ndiaidh na hagóide, achainí a shíniú chun brú a mhéadú ar an rialtas.

Chomh maith leis sin ar Divernet: TUMADÓIRÍ, AG TACÚ LE SAS CHUN UISCÍ NA RA A GHLANADH, GRADAIM LÍONTÁN PLASTACH GHOST FISHING DIVERS, SURFERS I GCOINNE SÉARACHAIS AG DUL I NGLEIC AR 'PAINDÉIM PHLAISTIC' COVID-19