Prionsa William 'dóchasach' faoi thodhchaí na farraige

Dúirt William, Prionsa na Breataine Bige, a bhfuil dúil aige i tumadóireacht scúba in éineacht lena bhean chéile Kate agus a mhac ba shine George, go bhfuil sé dóchasach faoi thodhchaí aigéin an domhain - fad is a dhéantar gníomh cinntitheach láithreach.

Ag labhairt ar Lá Domhanda na nAigéan de chuid na Náisiún Aontaithe ag Fóram an Gheilleagair Ghoirm & Airgeadais i Monacó, a tionóladh roimh an Comhdháil Aigéin na Náisiún Aontaithe i Nice a thosaíonn amárach (9 Meitheamh), dúirt an prionsa gurb é an t-aigéan an áit a ndéantar “cuid dár gcuimhní cinn is sona, an áit ar iniúchamar iontais an domhain nádúrtha”.

“Táimid uile ag brath ar a flúirse mhór dár mbia agus dár slí bheatha, agus fós is minic a bhraitheann sé i bhfad i gcéin agus scoite ónár saol laethúil, rud a ligeann dúinn dearmad a dhéanamh cé chomh ríthábhachtach is atá sé i ndáiríre.

“Tá teochtaí na farraige ag ardú, truailliú plaisteach agus ró-iascaireacht ag cur brú ar na héiceachórais leochaileacha seo agus ar na daoine agus na pobail is mó a bhraitheann orthu,” a dúirt an Prionsa William.

William, Kate agus siorc altra South Water Caye sa Bheilís in 2022

"Tá an rud a bhí cosúil le hacmhainn flúirseach tráth ag dul i laghad os ár gcomhair. Tá tionchar ag an scéal orainn go léir agus táimid uile freagrach as athrú diúltach agus dearfach, ach tá am fós ann chun an taoide seo a chasadh le chéile."

Ag tagairt don ghealltanas domhanda “uaillmhianach” chun 30% den talamh agus den fharraige a chosaint faoi 2030, thug sé rabhadh go bhfuil “2030 ag druidim go gasta agus nach bhfuil ach 17% den talamh agus díreach 3% den aigéan cosanta go hiomlán.”

“Níl aon dúshlán eile romhainn roimhe seo ach táim fós dóchasach,” a dhearbhaigh an prionsa, “Creidim go bhfuil an chumhacht ag práinn agus dóchas an gníomh is gá a thabhairt chun cúrsa na staire a athrú.”

"Is duine dóchasach mé mar, mar bhunaitheoir an Duais Earthshot, Feicim na samplaí dochreidte de na smaointe, na nuálaíochtaí agus na teicneolaíochtaí atá ag baint leasa as cumhacht an aigéin agus ag an am céanna ag cosaint a bheocht.”

Samplaí Earthshot

Thagair an Prionsa William do cheathrar buaiteoirí agus iomaitheoirí deiridh Dhuais Earthshot a bhí i láthair sa lucht féachana. Ó Sam Teiher agus Gator Halpern ó Coral Vita dúirt sé: “Tá a bhfoireann ag ceannródaíocht i modhanna ardteicneolaíochta chun coiréil a fhás suas le 50 uair níos tapúla ná mar a bhíonn sa nádúr agus a n-athléimneacht i leith thionchar an athraithe aeráide a fheabhsú.”

“Tar éis dóibh Duais Earthshot a bhuachan, mhaoinigh siad tionscadal athchóirithe mór amach ó chósta Grand Bahama, ag obair le saineolaithe pobail áitiúla chun níos mó ná 20,000 coiréal a fhás. Tá siad ag díriú anois ar a gcoiréil atá ag fás go tapa a leathnú ar fud tíreolaíochtaí nua, ag tiomáint turasóireachta chuig ceantair ina bhfuil sceireacha coiréil úra.”

Mhol sé Douglas Martin freisin, bunaitheoir cuideachta biteicneolaíochta Albanach Mialgae : “A bhuíochas dá chuid oibre le sé mhí anuas chun deireadh a chur le brath ar iasc fiáin mar phríomhfhoinse Omega-3, tá 2.54 milliún iasc fiáin sábháilte aige, tá dóthain fuíolluisce athchúrsáilte aige chun 300 linn snámha Oilimpeach a líonadh agus tá cosc ​​curtha aige ar mhéideanna ollmhóra COXNUMX. 2 astuithe.

"Táirgeann tonna amháin dá n-algaí an oiread Omega-3 agus a tháirgeann 620,000 iasc. Ní cothú malartach amháin atá i MiAlgae, is teicneolaíocht aeráide í. Is caomhnú aigéin í agus is córais bia inbhuanaithe ar scála mór í."

Enric Sala ag tumadóireacht i Palau (Manu San Félix / National Geographic)

Enric Sala de chuid National Geographic Farraigí Pristine rinneadh cur síos air mar abhcóide cumhachtach ar son shochair eolaíocha limistéar mara faoi chosaint (LMFC). “Nuair a chosnaíonn pobail limistéir mhuirí, téann stoic éisc chucu féin, feabhsaíonn sláinte na farraige agus bíonn méadú ar bhrabúis do na pobail chomharsanachta,” a dúirt an Prionsa William.

“Tá Pristine Seas tar éis cabhrú cheana féin le 29 de na limistéir mara faoi chosaint (LMFC) is mó ar domhan a bhunú a chlúdaíonn achar atá níos mó ná dhá oiread mhéid na hIndia. Tá Enric mar chuid den fhoireann atá taobh thiar de scannán nua dochreidte Sir David Attenborough freisin [AigéanIs í an argóint is láidre a chonaic mé riamh i bhfabhar gnímh láithreach í.

Inspioráid Attenborough

An Ridire David Attenborough (Keith Scholey ©Silverback Films & Open Planet Studios)

“Is croíbhriste é féachaint ar ghníomhaíocht an duine ag laghdú foraoisí mara áille go fásaigh lom ag bun ár n-aigéan,” ar lean an prionsa. “Is glao múscailte práinneach é do go leor daoine faoin méid atá ag tarlú inár n-aigéin ach ní féidir leis a bheith ina cheist as radharc as intinn a thuilleadh.

"Mar is gnáth, fágann Sir David dóchas againn nach bhfuil gach rud caillte. Creideann sé gur féidir athrú a dhéanamh."

“Gníomhaímis le chéile go práinneach agus go dóchasach fad atá an deis againn fós. Ar mhaithe le todhchaí ár bplainéid, ar mhaithe leis na glúnta atá le teacht, ní mór dúinn éisteacht le focail Sir David Attenborough: Má shábhálaimid an fharraige, sábhálaimid ár ndomhan.”

