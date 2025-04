Cuireadh fáilte roimh thionscadal coiréil ReefSeed san Oileáin Mhaildíve

at 9: am 02

Tá córas athchóirithe sceireacha coiréil ar féidir é a phacáil agus a iompar go héasca idir ceantair iargúlta á chur chun cinn sna Oileáin Mhaildíve le linn a shéasúr sceite coiréil.

Is comhoibriú é an tionscadal dobharshaothraithe ReefSeed idir na Institiúid Eolaíochta Mara na hAstráile (AIMS), an Institiúid Taighde Mara na Oileáin Mhaildíve (MMRI) agus gníomhaireacht náisiúnta eolaíochta na hAstráile CSIRO.

Tá an córas iniompartha á thástáil as a chumas cabhrú le sceireacha coiréil a dheisiú agus a aisghabháil ag Maniyafushi Island in South Male Atoll, ag am den bhliain nuair a bhíonn go leor speiceas coiréil ag atáirgeadh.

Bailíonn beartáin uibheacha coiréil agus speirm ar dhromchla umar ReefSeed (AIMS / Carli Randall)

“Agus an aeráid ag teacht chun cinn, is saincheist dhomhanda é caillteanas coiréil ó thuaradh coiréil, agus ar an drochuair ní raibh na sceireacha coiréil sna Oileáin Mhaildíve díolmhaithe,” a dúirt comh-cheannaire ReefSeed an Dr Muhammad Azmi Abdul Wahab, eolaí atáirgeadh coiréil agus dobharshaothraithe AIMS.

“Tá sé spreagúil ár gcomhghleacaithe a fheiceáil ag cur na hoiliúna seo i ngníomh agus ag roinnt a gcuid eolais agus taithí ar choiréil Mhaildíve linn.”

Bhí roinnt bitheolaithe agus teicneoirí MMRI oilte cheana féin ag AIMS chun an córas ReefSeed a úsáid le linn shéasúr sceite coiréil an Great Barrier Reef i mí Dheireadh Fómhair seo caite.

Sna Oileáin Mhaildíve, bhailigh eolaithe agus teicneoirí ón dá eagraíocht coiréil le tabhairt isteach sa chóras ReefSeed réidh don séasúr, a mhaireann roinnt míonna. Leasaíodh cuachtaí uibheacha coiréil agus speirme agus tógadh iad ina larbhaí sula socraíodh iad agus aistríodh chuig sceireacha iad ar fheistí ceirmeacha a bhí saindeartha.

An Dr Carly Randall ó AIMS ag caint le haíonna lae oscailte ReefSeed sna Oileáin Mhaildíve (AIMS / Crystle Wee)

“Thug ReefSeed dóchas dúinn maidir le sceireacha a bhí faoi strus ollmhór mar gheall ar thuaradh agus tionchair an athraithe aeráide a athchóiriú,” a dúirt stiúrthóir MMRI, Khadeeja Ali. “Déanann an tionscnamh seo athchóiriú sceir choiréil inscálaithe agus tacaíonn sé le hathchóiriú sceireacha coiréil le coiréil atá éagsúil go géiniteach.”

Dúirt sí go raibh “neartú suntasach” déanta ag an tionscnamh ar chumas MMRI cláir athchóirithe coiréil-scéimeanna a chur i bhfeidhm agus a fheabhsú. “Agus úsáid fhorleathan á baint as teicneolaíocht ReefSeed, táimid dóchasach go bhféadfar ré nua d’athchóiriú sceir choiréil éifeachtach agus inbhuanaithe a bhaint amach.”

Ard-Choimisinéir na hAstráile don Oileáin Mhaildíve David Jessup le haire iascaigh agus acmhainní aigéin na Oileáin Mhaildíve Ahmed Shiyam (Aireacht Iascaigh & Acmhainní Aigéin / Naaish)

“Táimid ag obair le MMRI sna Oileáin Mhaildíve chun pobail áitiúla a oiliúint ar theicnící athshlánaithe coiréil ag baint úsáide as larbhaí coiréil a tháirgtear go gnéasach ó 2020,” a dúirt an t-eolaí taighde sinsearach CSIRO, an Dr Christopher Doropoulos.

“Áirítear le cuid den oiliúint faisnéis a bhailiú ar phróisis sceireacha mar uainiú atáirgeadh coiréil; baineann oiliúint eile le cur i bhfeidhm praiticiúil teicnící athchóirithe, agus iad ar fad foilsithe in atá ar fáil saor in aisce. nósanna imeachta caighdeánacha oibriúcháin.

“Cuireann obair le AIMS agus MMRI chun tuilleadh forbartha a dhéanamh ar chórais dobharshaothraithe iniompartha tríd an gcóras ReefSeed cur chuige eile leis an mbosca uirlisí athchóirithe.”

Andrea Severati AIMS le haíonna lae oscailte ReefSeed (AIMS / Crystle Wee)

Taispeánadh an tionscadal agus an comhoibriú ag imeacht lae oscailte sna Oileáin Mhaildíve i mí an Mhárta, ar ar fhreastail polaiteoirí agus státseirbhísigh Oileáin Mhaildíve, ard-choimisinéir na hAstráile do na hOileáin Mhaildíve agus ionadaithe ENR.

Lá oscailte (Aireacht Iascaigh & Acmhainní Aigéin / Naish)

“Agus muid ag dul ar aghaidh leis an tionscadal ReefSeed, tá sé soiléir go bhfuil todhchaí ár sceireacha coiréil inár lámha,” a dúirt Aire iascaigh agus aigéin na Oileáin Mhaildíve, Ahmed Shiyam. “Trí bheith ag obair le chéile, is féidir linn an méid atá caillte a athchóiriú, an méid atá fágtha a chosaint agus a chinntiú gur féidir leis na glúine Oileáin Mhaildíve amach anseo, chomh maith le cuairteoirí, leanúint ar aghaidh ag baint sult as ár sceireacha coiréil iontacha.”

Úsáideann ReefSeed an eolaíocht agus an teicneolaíocht a forbraíodh faoi Chlár Athchóirithe & Oiriúnaithe sceireacha rialtas na hAstráile, agus bronnadh $2.3m (£1.8m) AU air thar thréimhse trí bliana ag eagraíocht idirnáisiúnta Coral Research & Development Luasaire Programme G20.

Chomh maith leis sin ar Divernet: GORM-SOLAS spreagtha: Buail leis an gCóiréal Siúil, PÓcaí COIRÉIL ATHRÉIMNEACH CUIREANN SÍOS LEIS NA TAIGHDEOIRÍ, MÓR FREASTAL TEASA A THUR SÍ Ó SIÚCÓIRÍ SECORE, Aimsíonn eolaithe coiréil TEASA-CHÉILLIMHE ATÁ FAOI RÉIMSÍ GNÓTHACH, TÓGANN SCRÍOFA A MHAITHEAMH LASCADH OBAIR TUAIRIME AS ATHCHÓIRIÚ CHOIRAL