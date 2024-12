Cuireann pócaí coiréil athléimneacha áthas ar thaighdeoirí

Trí sceireacha coiréil a mhapáil ar fud an Aigéin Indiach Thiar, deir an Cumann um Chaomhnú Fiadhúlra (WCS) atá lonnaithe i Nua-Eabhrac go bhfuil pócaí athléimneachta aeráide gan choinne acu a d’fhéadfadh dóchas a thabhairt d’iarrachtaí caomhnaithe sa réigiún.

WCS d’aithin taighdeoirí na sceireacha trí shamhlacha AI a chomhcheangal le sonraí ó 1,000 staidéar allamuigh a bhí ann cheana. “Bhí múnlaí roimhe seo garbh agus is minic a bhíothas ag brath ar chúpla athróg teochta,” a deir an Dr Tim McClanahan, stiúrthóir eolaíochta do Chlár Domhanda Mara WCS.

“Giarálann ár múnla cumas iomlán na mapála comhshaoil ​​domhanda agus na meaisínfhoghlama, rud a chruthaíonn féidearthachtaí nua chun sceireacha athléimneacha a aimsiú a dteastaíonn cosaint uathu.”

Deirtear go ndéanann an tsamhail WCS go leor athróg comhshaoil ​​a mheas ar scála beag chun dearcadh níos mionsonraithe agus níos éagsúla a sholáthar do sceireacha coiréil. Ar an mbealach seo tugann sé dúshlán do thuar níos déine ó mhúnlaí roimhe seo, lena n-áirítear tuarascáil 2023 ón bPainéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide (IPCC).

Faoi thairseach téimh 1.5°C, measadh nach dtarlódh ach laghduithe measartha de níos lú ná 70% ar chlúdach coiréil agus éagsúlacht speiceas i 5% de sceireacha faoi 2050 – cé go dtugann na taighdeoirí rabhadh dá leanfadh astuithe gan mhaolú, go bhféadfadh laghdú 40 a bheith ar an gclúdach coiréil fós. % faoi lár na haoise.

Buntáiste féideartha

Sa tsamhail nua sainaithníodh thart ar 5% de sceireacha coiréil chun leas a bhaint as coinníollacha athraitheacha, ag moladh tearmainn ionchasacha ina bhféadfadh coiréil leanúint ar aghaidh ag rathú in ainneoin an téimh.

“Inár gcuid oibre tá sé faighte amach againn go bhféadfadh thart ar 30% de sceireacha an domhain ardú teochta 1.5°C a sheasamh,” a dúirt McClanahan. “Ach de réir mar a théann an tairseach sin i gcrích, ní mheastar ach go léireoidh 15% de na sceireacha athléimneacht i gcás gan aon mhaolú carbóin práinneach.

“Ciallaíonn sé seo gur cheart dúinn a bheith ag súil go dtiocfaidh na cásanna múnla níos déine chun cinn mura laghdóidh daoine astuithe gáis cheaptha teasa anois.”

Tá súil ag na taighdeoirí go nglacfar lena modhanna samhaltaithe chun cabhrú le heolaithe an bhithéagsúlacht a mhapáil ar fud an domhain le cruinneas níos airde.

Thacaigh Roinn Intíre SAM agus Gníomhaireacht Forbartha Idirnáisiúnta na SA leis an taighde, agus thacaigh Cumann Eolaíochta Mara Aigéan Indiach Thiar agus Tionscnamh Aigéin Bloomberg leis an obair allamuigh. Tá an staidéar foilsithe san iris Éiceasféar.

