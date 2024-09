Sciob na siorcanna mar U-casadh Oileáin Mhaildíve ar an líneáil fhada

Tá faitíos go gclisfeadh ar na Oileáin Mhaildíve a cháil atá buaite go crua maidir le cosaint siorcanna agus gathanna trí cheadú a fháil arís d’iascaireacht scriosach fadlíne.

Tar éis feachtais ó eolaithe idirnáisiúnta agus ón bpobal ar thacaigh iascach tuinnín inbhuanaithe na Oileáin Mhaildíve leo, deirtear go ndearna an tUachtarán Mohamed Muizzu idirghabháil go pearsanta. Chinn sé gan dul ar aghaidh le ceadúnais fhadlíne a atheisiúint a d’fhéadfadh a bheith ina bhagairt do na seansanna go mairfidh speicis leochaileacha spriocdhírithe agus seachghabháil.

I lár mhí Lúnasa Divernet rith an t-alt Cuireann Pleananna Fadlíne Oileáin Mhaildíve Clú ar son Siorcanna i mBaol, ag míniú go raibh eolaithe agus caomhnóirí ag iarraidh ar rialtas na mórcheann scríbe tumadóireachta athmhachnamh a dhéanamh ar dhréacht-rialachán a cheadódh seachghabháil siorcanna agus ga a thabhairt i dtír. Mhol sé freisin go bhféadfadh tumadóirí machnamh a dhéanamh ar achainí a shíniú ar an eisiúint.

Chuirfeadh iascaireacht fhadlíne brú méadaithe ar na daonraí tuinnín ar iascairí áitiúla ar scála beag sna Oileáin Mhaildíve.

“Is traidisiún bródúil as Maldivian é iascaigh tuinnín duine ar dhuine ar féidir a rianú siar na céadta bliain,” a deir Callum Roberts, ollamh le caomhnú mara in Ollscoil Exeter agus taighdeoir coiréil Oileáin Mhaildíve. “Is beag áiteanna ar féidir leo inbhuanaitheacht fhadtéarmach urghnách den sórt sin a léiriú.

Trí mhodhanna iascaireachta níos éifeachtaí agus níos millteach a dhiúltú, taispeánann na hOileáin Mhaildíve bealach níos fearr do thíortha eile chun ioncam iascaireachta a chothromú le sláinte aigéin agus cosaint an dúlra.”

Éifeachtaí díobhálacha

Thosaigh soithí thar lear ag iascaireacht fadlíne sna Oileáin Mhaildíve i 1985. Cuireadh cosc ​​ar an gcleachtas in 2010 ach athosclaíodh é an bhliain ina dhiaidh sin, mar gheall ar neamhrialtachtaí breise, chuir an rialtas stop le ceadúnais nua a eisiúint in 2019.

Ardaíodh imní nuair a d’fhógair an Aireacht Iascaigh agus Acmhainní Aigéin le déanaí, toisc gur chreid sí go bhféadfadh iascaireacht fhadlíne le haghaidh tuinnín buí agus tuinnín mórshúileach agus colgán ioncam suntasach a ghiniúint don iascach áitiúil gan aon éifeachtaí díobhálacha a chruthú, go raibh treoirlínte nua á n-ullmhú aici chun an cleachtas a rialáil. .

Chuir comhlachtaí comhshaoil ​​laistigh agus lasmuigh den Oileáin Mhaildíve a n-imní in iúl faoi éifeachtaí dochracha a leithéid de ghluaiseacht ar an gcomhshaol agus ar an ngeilleagar araon – agus d’ardaigh siad an t-ionchas go ndéanfadh an tAontas Eorpach beart.

Bheadh ​​gathanna i mbaol freisin dá bhfillfeadh ar an líneáil fhada (Simon Hilbourne / Ocean Image Bank)

“Thacaigh níos mó ná 100 eolaí idirnáisiúnta le feachtas arna stiúradh ag eagraíochtaí neamhrialtasacha caomhnaithe áitiúla agus idirnáisiúnta, iascairí áitiúla agus grúpaí turasóireachta, agus chomhshínigh siad litir chuig an rialtas chun imní a chur in iúl faoi bhearta chun ceadúnais a atheisiúint,” a deir carthanas caomhnaithe aigéin na RA. Fondúireacht na Mara Gorm. “D’aistrigh an feachtas an pobal i gcoitinne, le 30,000 síniú ar achainí i gceann coicíse.”

'idirghabháil ciallmhar'

“Bheadh ​​bás créatúir luachmhara iomadúla mhuirí, lena n-áirítear siorcanna, turtair, gathanna agus éin mhara, ag déanamh damáiste do bhranda turasóireachta na Oileáin Mhaildíve agus do chlú a iascaigh tuinnín mar thoradh ar longlináil Comhaontas Aigéin Oileáin Mhaildíve de chomhlachtaí áitiúla comhshaoil.

Bhí nasc ag an MOA le hAontas Iascairí Tuinnín Buí na Oileáin Mhaildíve chun an achainí a sheoladh, a d'iarr ar an bpobal idirnáisiúnta an rialtas a chur ar an eolas faoi iarmhairtí éiceolaíocha, eacnamaíocha agus clú na fadlíne.

“Tréaslaímid leis an uachtarán as a idirghabháil ciallmhar,” a dúirt an MOA. “Ní hamháin go gcuidíonn cleachtais millteach iascaireachta cosúil le fadlíne leis an ró-iascaireacht ach scriosfaidh siad féiniúlacht agus cobhsaíocht eacnamaíoch ár n-iascairí agus a dteaghlaigh freisin. Gabhaimid buíochas leis an Uachtarán as éisteacht lenár n-imní agus as an gcinneadh seo a aisiompú ar mhaithe le go leor, in ionad roinnt grúpaí a bhfuil tionchar acu.”

“Tá sé in am ag an bpobal idirnáisiúnta aitheantas gníomhach a thabhairt do na hOileáin Mhaildíve as a dtiomantas dá mhuintir agus dá nádúr, ag tacú le hiascairí Maldivacha trína tuinnín cuaille inbhuanaithe agus líne-ghafa a cheannach agus ag rialtais idirnáisiúnta athbhreithniú a dhéanamh ar chomhaontuithe trádála i bhfianaise ard-inbhuanaitheacht na Oileáin Mhaildíve. éiteas,” a deir Foras na Mara Gorma.

