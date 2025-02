Taispeáin trá Coirnis beag grá

at 8: am 33

Tá deireadh seachtaine glantacháin “Love Your Beach” á chomhordú ag Cornwall Wildlife Trust (CWT) ó 14-16 Feabhra chun ceangal a dhéanamh le Lá Fhéile Vailintín. Tá na himeachtaí á reáchtáil ag an Do Líonra Cladaigh de 18 ngrúpa caomhnaithe mara ar fud an chontae.

Seoladh na glantacháin tránna bliantúla in 2018, agus Cm deir siad gur príomhimeachtaí iad i bhféilire caomhantais na Coirnise, ag tabhairt na céadta oibrithe deonacha de gach aois le chéile chun dul i ngleic le bruscar muirí, go háirithe plaistigh, feadh an chósta le linn míonna an gheimhridh.

ag St Ives (CWT)

“Is éard atá i gceist le Love Your Beach ná grá a scaipeadh – ní hamháin dár gcósta speisialta, ach don spiorad pobail atá ag croílár an chaomhnaithe i gCorn na Breataine,” a deir oifigeach rannpháirtíochta pobail CWT, Katie Bellman.

“Bliain i ndiaidh bliana, tá dúthracht na n-oibrithe deonacha áitiúla agus na grúpaí iontacha Your Shore Network a chuireann na himeachtaí seo indéanta ar fáil dúinn.

“Is deis iontach é an deireadh seachtaine seo d’aon duine – bíodh sé seo do chéad uair nó má bhíonn tú ag glantóir trá go rialta – dul amach, nascadh leis an dúlra agus le do phobal, agus cabhrú leis na háiteanna a bhfuil meas againn orthu go léir a chosaint.”

'Nurdles' plaistigh a bailíodh le linn glantacháin (CWT)

Cibé an bhfuil tú ag glacadh páirte in imeacht eagraithe nó ag bailiú bruscair ar shiúlóid aonair cois cósta, tagann gach gníomh beag suas, a deir CWT. Spreagann an t-iontaobhas rannpháirtithe cruth croí a chruthú ag baint úsáide as ábhair aimsithe agus íomhá de a roinnt ar na meáin shóisialta, ag clibeáil @yourshorenetwork agus ag baint úsáide as #SpreadLoveNotLitter agus #LoveYourBeach.

Buaicphointe eile a mheallann i mbliana ná Glantachán Trá Chiúin an Dioscó i gCuan Naomh Ives. Faigh amach cad atá ar siúl agus cá háit.

