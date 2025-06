Meabhraíonn an Ridire David eispéireas scanrúil le clogad tumadóireachta

Tá Sir David Attenborough ag 99 bliain d'aois chomh hábhartha agus a bhí riamh lena chlár faisnéise nua cumhachtach Aigéan ag sruthú ag an am céanna leis an Comhdháil Aigéin na Náisiún Aontaithe ag tosú i Nice inniu (9 Meitheamh).

Mar sin féin, is cosúil nach mbeadh an saineolaí fiadhúlra agus caomhnóir sinsearach tar éis taitneamh a bhaint as a shlí bheatha cháiliúil dá mba rud é go raibh casadh difriúil glactha ag craoladh seachtrach luath.

I gcomhrá a taifeadadh le déanaí le William, Prionsa na Breataine Bige, i Halla Féile Ríoga Londain chun an scannán a chur chun cinn, léirigh Attenborough cad a tharla beagnach 70 bliain roimhe sin nuair a thriail sé clogad tumadóireachta den chéad uair os comhair ceamara – ar Mhór-Sceir Bhacainneach na hAstráile don BBC.

Agus é ag triail clogad stíl babhla éisc a tugadh dó, thug an prionsa rabhadh dó go mb’fhéidir nach mbeadh sé in ann é a bhaint de arís.

Attenborough lena agallóir, an Prionsa William

“Is rud aisteach é sin a dhéanamh,” aontaigh Sir David agus é ag baint an chlogad de, “agus nuair a chuir mé mo cheann orm den chéad uair bhraith mé uisce ag teacht anseo go tobann,” a dúirt sé, ag déanamh comhartha dá bhéal.

"Shíl mé: 'Ní féidir go bhfuil sé seo ceart'. Agus faoin am a shroich sé thart timpeall ansin [a shrón sróine] shíl mé: 'Táim cinnte 'Níl sé seo ceart'. Agus ar ndóigh, má tá an rud seo scriúdaithe ort, ní féidir leat anáil a tharraingt, ní féidir leat fiú tú féin a chur in iúl – tá a fhios agat, bain díom é!

Ar ámharaí an tsaoil, bhí sé in ann a chás a chur in iúl do na láimhseálaithe in am, ach ansin d’éiligh an stiúrthóir neamhbháúil go dtabharfadh Attenborough an clogad dó ionas go bhféadfadh sé a léiriú go n-úsáidfí i gceart é.

“Dúirt mé: ‘Is locht é.’ Dúirt sé: ‘Níl, féach, tar ar aghaidh!’ Chuir sé air é, agus tá áthas orm a rá gur chuaigh sé faoin uisce agus gur tháinig sé amach níos tapúla ná mise, mar bhí Bhí locht ar an rud i ndáiríre.”

Domhan nua

Dúirt an Prionsa William gur cinnte gur bhain sé an-taitneamh as Attenborough a bheith ag tumadóireacht ag am nuair nach raibh mórán eolais againn faoin domhan faoi uisce, agus a bheith ar dhuine de na chéad daoine a bhí in ann é a fheiceáil agus labhairt faoi.

"Nuair a chum Cousteau an t-uisce-scamhóg agus an aghaidh-masc“, sin an nóiméad a bhog tú isteach i ndomhan nua go tobann,” aontaigh Attenborough. “Bhí tú ag eitilt taobh le héisc, rud a bhí ina eispéireas urghnách, agus ar ndóigh ní bhíonn aon imoibriú ag na héisc ort mar ní fhaca siad a leithéid riamh cheana.

"Tá na ceamaraí faoi uisce iontach. Tá daoine ann atá níos sona faoin uisce ná mar atá siad ar tír, dar liom."

Nuair a d’fhiafraigh an Prionsa William de Attenborough faoi staid na n-aigéan, d’fhreagair sé: “Is é an rud uafásach ná go bhfuil sé i bhfolach uaitse agus uaimse agus ó fhormhór na ndaoine.

"An rud a chuir uafás orm nuair a chonaic mé na pictiúir a tógadh don scannán seo den chéad uair ná an rud atá déanta againn le grinneall domhain na farraige. Tá sé uafásach go dochreidte."

"Dá ndéanfá rud ar bith cosúil leis ar tír, bheadh ​​gach duine i ngreim. Má dhéanann an scannán seo aon rud, má athraíonn sé feasacht an phobail, beidh sé an-tábhachtach. Ní féidir liom ach súil a bheith agam go n-aithneoidh daoine a fheiceann é go gcaithfear rud éigin a dhéanamh sula scriosfaimid an stór iontach seo."

Aigéan is féidir é a fheiceáil sna pictiúrlanna agus tá sé á shruthú anois ar Disney+, Hulu agus National Geographic.

