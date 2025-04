Cuireann an Téalainn cosc ​​ar cheamaraí u/w do thumadóirí nuabheirthe

Tá rialacháin náisiúnta nua tugtha isteach sa Téalainn chun srian a chur le húsáid ceamaraí faoi uisce do thumadóirí scúba a bhfuil taithí acu, mar bhealach chun cabhrú le sceireacha coiréil leochaileacha a chosaint.

D’ordaigh an Aireacht Acmhainní Nádúrtha & Comhshaoil, a thug na bearta isteach, nach féidir ach tumadóirí atá deimhnithe go dtí leibhéal an Ardleibhéil Uisce Oscailte nó a choibhéis nó os a chionn, nó Tumadóirí Uisce Oscailte le logleabhar a chruthaíonn go bhfuil ar a laghad 40 tumadóireacht ‘dhomhain’ déanta acu, ceamaraí a thógáil faoi uisce anois.

Beidh ar ghrianghrafadóirí faoi uisce a ndeimhniú nó a logleabhar a chur i láthair na n-oifigeach má thugtar dúshlán dóibh. Tháinig na rialacháin nua i bhfeidhm inné (23 Aibreán).

Cuireann an t-aistriú seo an milleán ar thurasóireacht tumadóireachta as damáiste sceireacha, agus luaigh an aireacht gur ghá práinneach éiceachórais mhara a chosaint.

Is é an smaoineamh ná gur dóichí go mbeidh deacracht ag tumadóirí gan taithí acu buacacht neodrach a choinneáil nó a bheith in ann a n-aird a roinnt idir dea-chleachtas tumadóireachta agus gabháil íomhánna. Tá an cleachtas maidir le novices ag baint úsáide as ceamaraí faoi uisce le linn a tumthaí traenála agus scrúdaithe, nó chomh luath agus a cháilíonn siad mar Thumadóirí Uisce Oscailte, cosc ​​ar an Téalainn anois.

Srianta ar snorcallú

Táthar ag díriú ar snorcailí freisin, le coinníoll nach mór dóibh snámh ach i limistéir ina bhfuil dromchla na farraige ar a laghad 2m os cionn aon choiréil, chun an baol suaite a laghdú. Ní mór dóibh veisteanna tarrthála a chaitheamh anois freisin mura bhfuil cúrsaí scúba nó saorthumadóireachta críochnaithe acu.

Dúradh le hoibreoirí tumadóireachta, teagascóirí agus máistrí tumadóireachta idirghabháil a dhéanamh láithreach má fheiceann siad aon tumadóir nó snorcóir ag sileadh na rialacha. Mura ndéanann siad amhlaidh, nó mura dtugann siad foláireamh do thurasóirí atá faoina gcúram faoi na rialacháin, d’fhéadfaí a gceadúnais a chúlghairm agus d’fhéadfaí pionóis uasta de dhá bhliain príosúnachta agus/nó fíneáil suas le 200,000 baht (£4,500) a ghearradh orthu.

Níl feidhm ag an toirmeasc maidir le gníomhaíochtaí tumadóireachta údaraithe a dhéantar le haghaidh taighde acadúil, oideachais nó caomhnú mara agus tionscadail athchóirithe a ndéantar maoirseacht chuí orthu.

Cé go bhféadfadh an t-aistriú seo roinnt tumadóirí ionchasacha nó tumadóirí nach bhfuil mórán cáilíochtaí acu a dhíspreagadh ó chuairt a thabhairt ar an Téalainn, d’fhéadfadh sé spreagadh a thabhairt do thumadóirí nua-dheimhniúcháin bogadh ar aghaidh níos gasta chuig leibhéil cháilíochta níos airde.

Phi Phi ag athoscailt

Ko Phi Phi (Diego Delso)

Is minic a léirigh an Téalainn go bhfuil sí réidh le bearta uafásacha a ghlacadh chun an timpeallacht mhuirí a fheiceann sí mar shócmhainn luachmhar a chosaint. Tá sé díreach tar éis 10 láthair tumadóireachta a athoscailt sna hOileáin Phi Phi tar éis dúnadh beagnach bliain a ceapadh chun ligean do sceireacha coiréil damáiste téarnamh ó thuaradh dian.

Cuireadh an dúnadh i bhfeidhm i Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi Phi Páirc Náisiúnta i gCúige Krabi siar ó Phuket, ceantar a bhfuil cáil air de bharr an scannáin An Trá. Dúirt príomhfheidhmeannach na páirce Saengsiri Chongthong gur léirigh measúnuithe le déanaí go raibh comharthaí láidre téarnaimh ag an choiréil.

Níl ach taobh thiar oileán amháin, Ko Gai, fós dúnta, agus tá údaráis na bpáirceanna tar éis spreagadh a thabhairt do thurasóirí agus d'oibreoirí cloí le rialacháin dhian i gcoinne bruscair, dumpáil dramhaíola bia, ancaireacht in aice le sceireacha nó baint le saol na mara.

