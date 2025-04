Tarraingíonn Trump flak le hordú 'mianadóireacht bradach' domhainfharraige

D'eisigh an tUachtarán Donald Trump ordú feidhmiúcháin ag ordú do Riarachán Aigéanach & Atmaisféir Náisiúnta SAM (NOAA) ceadanna a dheonú do mhianadóireacht domhainfharraige ag cuideachtaí SAM.

Seachnaíonn an t-aistriú údarás an Údaráis Idirnáisiúnta Ghrinneall na Farraige (ISA), an ghníomhaireacht atá cleamhnaithe leis na NA a bhfuil caighdeáin á mbreithniú aici chun aon iarrachtaí idirnáisiúnta ar mhianadóireacht a rialáil in éiceachóras leochaileach mar an t-aigéan domhain.

Cháin lucht feachtais timpeallachta an beart aontaobhach mar cheann atá bunaithe ar chás gnó lochtach agus as dáta - agus tá roinnt ag maíomh gurb í an tSín is mó a bhainfidh tairbhe as an gcinneadh.

Níl aon mhianadóireacht domhainfharraige ar scála tráchtála ar siúl faoi láthair, ach is eol gur foinse féideartha miotail ar nós nicil, cóbalt, mangainéise agus copar é grinneall na farraige domhain thar uiscí teorann, go háirithe san Aigéan Ciúin.

“Leis an ordú feidhmiúcháin seo, tá an t-uachtarán ag réiteach an bhealaigh do athléimneacht an tslabhra soláthair agus tionscal déantúsaíochta baile faoi bhláth,” a dúirt Erik Noble, príomh-leas-rúnaí cúnta tráchtála ag NOAA, atá mar chuid de roinn tráchtála na SA.

“Beidh na Stáit Aontaithe i gceannas ar an domhan maidir le heastóscadh mianraí domhainfharraige, agus is é NOAA barr na sleá agus muid i gcomhpháirtíocht le gníomhaireachtaí cónaidhme agus le tionscal príobháideach chun tacú le fionnachtain agus bailiú mianraí ríthábhachtacha ar ghrinneall na farraige.”

Geataí tuile a oscailt

De réir Caomhnú Aigéan, áfach, osclaíonn ordú Trump na geataí tuilte do mhianadóireacht ghrinneall na farraige neamhrialaithe in aghaidh an chomhaontaithe idirnáisiúnta – agus “eitilt in aghaidh mhisean NOAA”.

“Tá sé de chúram ar NOAA an t-aigéan agus na tairbhí eacnamaíocha a bhaineann leis a chosaint, seachas a bheith ag cur isteach air, lena n-áirítear iascaireacht agus turasóireacht; agus aontaíonn eolaithe gur iarracht thar a bheith contúirteach é mianadóireacht domhainfharraige dár n-aigéan agus dúinne go léir atá ag brath air,” a dúirt Jeff Watters, leas-uachtarán gnóthaí seachtracha don ghrúpa abhcóideachta comhshaoil ​​SAM.

“Tá limistéir ghrinneall na farraige sna SA ina raibh an tástáil-mhianadóireacht ar siúl breis is 50 bliain ó shin nach bhfuil téarnamh go hiomlán fós,” a dúirt sé. “Níl an dochar a dhéanann mianadóireacht domhainfharraige teoranta do ghrinneall an aigéin: beidh tionchar aige ar an gcolún iomlán uisce, ó bhun go barr, agus gach duine agus gach rud ag brath air.

“Deir fianaise linn go mbíonn forluí go minic ar limistéir atá dírithe ar mhianadóireacht domhainfharraige le hiascaigh thábhachtacha, rud a ardaíonn imní mhór faoin tionchar ar thionscal iascaireachta $321 billiún na tíre.”

Leas náisiúnta

Áitíonn riarachán Trump go bhfuil sé ríthábhachtach mianadóireacht domhainfharraige a cheadú chun mianraí atá ríthábhachtach chun cadhnraí, leictreonaic agus córais cosanta a tháirgeadh, agus d'éiligh sé go bhféadfadh sé $300 billiún a ghiniúint do gheilleagar SAM agus 100,000 post a chruthú thar thréimhse deich mbliana.

Tá sé frámaithe freisin ar an eisiúint mar cheann de shlándáil náisiúnta, dírithe ar spleáchas ar fhoinsí eachtracha a laghdú – dírithe go príomha ar an tSín, atá i gceannas ar an slabhra soláthair domhanda le haghaidh mianraí den sórt sin – agus SAM a shuíomh mar cheannaire ar thionscal atá ag teacht chun cinn.

Aimsitheoir Deep ROV thar réimse ferromangainéise (NOAA)

I gcodarsnacht leis sin, áitíonn an Dr Douglas McCauley, ollamh ag UC Santa Barbara agus Berkeley: “Is bronntanas iontach é an t-ordú feidhmiúcháin seo do gheilleagar na Síne. Go dtí an lá atá inniu ann, tá formhór na dtíortha ina suí thart ar an mbord céanna san Údarás Idirnáisiúnta Ghrinneall na Farraige, ag déanamh caibidlíochta cúramach ar rialacháin cheangailteacha mianadóireachta chun comhroinnt cothrom na sochar a chinntiú ó acmhainní arna mbainistiú in uiscí idirnáisiúnta. Tá na Stáit Aontaithe ag iarraidh an próiseas rialaithe sin a threascairt.

"Tá na Stáit Aontaithe tar éis céim ar aghaidh le bheith ar an gcéad oibríocht mianadóireachta bradach in uiscí idirnáisiúnta. Le rialacha, d'fhéadfaimis rialú a dhéanamh ar na mianraí a thógfadh an tSín nó aon tír nó duine ón gcuid seo den aigéan. Ach gan rialacha ar bith, beidh an tSín i bhfad níos fearr ag baint amach.

Sliabh radaighníomhach

“Mar shampla, fuarthas amach le déanaí go raibh na miotail seo ag bun an aigéin radaighníomhach,” a deir McCauley. “Tá sé deacair a shamhlú go mbeadh pobal ar bith sna Stáit Aontaithe a bheadh ​​ag iarraidh sliabh de na miotail radaighníomhacha seo a phróiseáil ina gclós cúil. D’fhéadfadh go mbeadh tíortha eile níos lú squeamish faoi rudaí mar sin.

“Is í an íoróin mhór nach raibh againn ach luachair óir a scaoileadh – ach ruaille óir ar ór an amadán.

"Is é an cóbalt agus an nicil a d'fhéadfaí a bhaint as urlár an aigéin an cóbalt agus an nicil is daoire a bhaintear áit ar bith ar domhan ... Tá ró-sholáthar cóbalt agus nicil inniu agus is féidir iad a cheannach le cliceáil ar mhargaí miotail idirnáisiúnta ar chodán den chostas. Shínigh na SA díreach ar an líne phonc le haghaidh margadh eacnamaíoch an-dona."

'Iarmhairtí tromchúiseacha'

Duncan Currie as an Comhrialtas Caomhnaithe an Domhainfharraige chuir sé síos ar an ngluaiseacht mar “sárú ar an dlí idirnáisiúnta le hiarmhairtí dochracha do gach tír agus duine a bhaineann leas as an aigéan mar ár gcomhoidhreacht.

“Caitheann sé breis agus 40 bliain d’fhasach dlíthiúil i gCoinbhinsiún na NA ar Dhlí na Farraige, bagairt ar rialachas aigéin a dhíchobhsú ar fud an domhain agus is masla é do phobail agus do thíortha ar fud an Aigéin Chiúin a mbeidh an tionchar is mó ag an ngluaiseacht seo,” a deir sé.

Bhí grúpaí feachtais ullmhaithe le haghaidh forbairtí (Greenpeace)

“Níl aon cheart ag rialtas SAM cead a thabhairt go haontaobhach do thionscal oidhreacht choiteann an chine daonna a scrios, agus an fharraige domhain a sracadh ar mhaithe le brabús roinnt corparáidí,” a dúirt Greenpeace, agus an An Lárionad um Éagsúlacht Bhitheolaíoch Dúirt: "Is tubaiste comhshaoil ​​é mianadóireacht domhainfharraige mear-rianaithe a dhéanamh. Tá Trump ag iarraidh ceann de na héiceachórais is leochailí agus is lú tuiscint ar domhan a oscailt do shaothrú meargánta tionsclaíoch".

Deir NOAA go mbeadh sé féin agus comhpháirtithe gníomhaireachta feidearálach eile ag obair “chun an domhainfharraige a thuiscint níos fearr trí dhul chun cinn i mapáil, tréithriú, bailiú sonraí comhshaoil ​​agus measúnaithe acmhainní. Ina theannta sin, déanfaidh NOAA bearta comhlíonta comhshaoil ​​i gcomhréir leis an dlí is infheidhme.”

