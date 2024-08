'Díograiseach' An tSeapáin ag iarraidh Watson ar 2010 muirir stink-buama  

Tá sé ráite ag cúirt na Danmhairge sa Ghraonlainn ar an gCaptaen Paul Watson go gcaithfidh sé fanacht i bpríosún mar gheall go meastar é a bheith i mbaol eitilte – ach deir lucht tacaíochta gur “séanadh an ceart bunúsach chun é féin a chosaint le fianaise a thabhairt don fheachtasóir frith-mhíolta móra. agus cóireáil táireach á leanúint aige atá níos feiliúnaí do choirpeach ciontaithe ná d’fhear nach bhfuil a lá sa chúirt fós aige”.

Watson gabhadh nuair a long John Paul DeJoria stop le hathbhreosla a dhéanamh sa Ghraonlainn, críoch uathrialach na Danmhairge, an 21 Iúil, mar a tuairiscíodh roimhe seo ar Divernet. D’fhan sé in ionad coinneála iargúlta ó shin i leith.

In éineacht lena chriú agus 25 oibrí deonach bhí sé ag dul go dtí an tAigéan Ciúin Thuaidh ar a fheachtas chun an long míolta móra monarchan is déanaí sa tSeapáin a thascradh, an Kangei Maru.

Dúirt an Danmhairg go raibh an ghabháil ag teacht le barántas idirnáisiúnta a d'eisigh an tSeapáin i gcoinne Watson as a fheachtas i gcoinne a ghníomhaíochtaí míolta móra i dTearmann Míolta Móra an Aigéin Theas. Má chloíonn Aireacht Dlí agus Cirt na Danmhairge le hiarratas foirmiúil na Seapáine ar eiseachadadh Watson, d'fhéadfadh sé pianbhreith fhada príosúin a ghearradh ansin.

Tugadh Watson chun na héisteachta cúirte i gcuffs a, i físeán déanta ag an Fondúireacht Captaen Paul Watson (CPWF), ba chosúil go raibh sé ag cur pian air. Cé gur sa Danmhairg a bhí an éisteacht, dúradh gur diúltaíodh seirbhísí ateangaire do Watson, rud a sháraigh dlí na Danmhairge.

“Is léir dom go bhfuil an tSeapáin ag lorg díoltais as an náiriú idirnáisiúnta a tharla de bharr na Cogaí Míolta Sraith teilifíse, ag tuairisciú ár ngníomhartha i gcoinne míolta móra míolta,” a dúirt Watson i ráiteas don chúirt. “Ach tá níos mó de dhíth ar mo bheirt bhuachaillí beaga ná mar a theastaíonn ón tSeapáin a díoltas.”

Cogaí Míolta Tháirg Animal Planet agus Cumann Caomhnaithe Aoire na Mara, a raibh Watson ina bhunaitheoir agus ina Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin air, chun cuntas a thabhairt ar a ngníomhacht in aghaidh turais míolta móra Seapánacha. Bhí sé ar siúl ar feadh sé shéasúr ó 2008 agus tá sé le feiceáil fós ar seirbhísí sruthú.

Dúradh gur dhiúltaigh an breitheamh cead a thabhairt don chúirt gearrthóga ón tsraith a fheiceáil ag líomhain go raibh fianaise déanta ag na Seapánaigh i gcoinne Watson.

“D’fhéadfadh an fhianaise seo, dá gceadófaí é, an bonn a bhaint den chás atá á thabhairt ag údaráis na Seapáine,” a deir an CPWF, ach dúirt an breitheamh go raibh an chúirt ag breithniú an iarratais ar eiseachadadh amháin, ní cúisimh bhunúsacha.

Rinne foireann dlí Watson achomharc láithreach i gcoinne bhreithiúnas an bhreithimh gur cheart do Watson fanacht sa phríosún go dtí an 5 Meán Fómhair, agus chinn Roinn Dlí agus Cirt na Danmhairge ar cheart é a eiseachadadh.

Imbhualadh agus fiachmhúchta

Is cosúil go mbaineann an barántas do ghabháil Watson timpeall ar eachtra a fógraíodh go maith san Aigéan Antartach go luath in 2010 agus é ag rith Sea Shepherd, eagraíocht nach bhfuil baint aige léi a thuilleadh.

Sea Shepherd trimaran an Aidiacht Gil, a rinne an gníomhaí frith-mhíolta móra ón Nua-Shéalainn Peter Bethune, a bhí páirteach in imbhualadh leis an long míolta móra Seapánacha Shonan Maru 2. Tháinig deireadh leis an eachtra nuair a bhí an Aidiacht Gil go tóin poill agus é faoi bharrach.

Chuaigh Bethune ar bord an Shonan Maru 2 a chaptaen a chur ina leith as iarracht a dhéanamh ar dhúnmharú agus é a bhilleáil as caillteanas an Aidiacht Gil, agus cuireadh ina leith an t-ábhar a bhí i mbuidéal d'aigéad búitreach – cosúil le buama stink – a chaitheamh thar bhall den chriú.

D'éiligh Bethune níos déanaí go raibh orchestrated aige go tóin poill an Aidiacht Gil ar orduithe Watson poiblíocht a bhailiú, líomhain a shéan Watson.

Agóid ag tacú le Paul Watson i Nua-Eabhrac Cathair an mhí seo (CPWF)

Tar éis cúig mhí a chaitheamh sa phríosún sa tSeapáin, ciontaíodh Bethune as ionsaí agus bac a chur ar longa míolta móra ach cuireadh téarma príosúin dhá bhliain ar fionraí agus díbríodh é. Bhí Watson, an fear a dúradh go raibh baint aige leis, liostaithe ag Interpol mar dhuine inspéise.

“Tá na líomhaintí i gcoinne Paul Watson bunaithe ar fhíricí a chuir údaráis na Seapáine le chéile chun feachtas Paul Watson a stopadh,” a dúirt dlíodóirí an chaptaen Julie Stage agus Jonas Christoffersen i gcúirt na Graonlainne.

“Tá Paul Watson cúisithe as comhcheilg le Peter Bethune chun gortú a dhéanamh ar bhall den chriú Shonan Marú, cé a mhaígh na Seapánaigh ar dheic na loinge nuair a bhuail an buama stink an long.

"Video léiríonn nach raibh an ball foirne ar an deic nuair a bhuail an buama stink an long, contrártha le héilimh na Seapáine. Is é an rud a léiríonn na híomhánna freisin ná gur bhain na Seapánaigh, tamall gairid roimhe sin, úsáid as cainníochtaí móra de ghás piobair, rud a chuaigh i dteagmháil lena gcuid foirne féin ina n-aghaidh.

“Léiríonn na físeáin seo an tSeapáin déanta suas fíricí chun eiseachadadh agus ciontú a fháil. Beidh ár bhfoireann ag scaoileadh físeáin Animal Planet, ionas go mbeidh an pobal in ann a thuiscint cad atá i gceist leis an gcás seo i ndáiríre."

Ag géarú ar an mbealach éalaithe

Lean clár míolta móra “taighde eolaíoch” na Seapáine ar aghaidh ag feidhmiú de shárú ar rialú na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta go dtí 2016. Leanann sí ag seilg míolta móra ina uiscí féin, agus tá imní ar an bhfondúireacht go bhfuil sé beartaithe aici oibríochtaí a atosú in uiscí an deiscirt.

“Ag 2016 An Coimisiún Idirnáisiúnta um Míolta Móra Ag cruinniú, bhí an Astráil i gceannas ar an gcúiseamh le rún suntasach, arna fhormheas ag 88 náisiún, dírithe ar an mbealach éalaithe a ligeann do náisiúin míolta móra a mharú faoi chúis taighde eolaíoch a dhéanamh níos doichte,” a deir an CPWF.

“Cé go bhfuil dul chun cinn déanta ag an IWC chun an bealach éalaithe seo a dhúnadh, tá sé ann fós. Go tragóideach, tá breis is 15,000 míolta móra seilg ag an tSeapáin san Aigéan Theas agus san Antartach faoi chruth taighde.”

Tá thart ar 69,000 duine acu anois shínigh achainí CPWF ag iarraidh ar an Danmhairg a ordú scaoileadh Paul Watson.

