Deiteiripe

Díteiripe – an bealach chun tosaigh

at 11: am 28

Mar is eol do go leor daoine sa bráithreachas tumadóireachta, dhún Deptherapy & Deptherapy Education mar charthanacht an 31 Lúnasa 2023, tar éis beagnach deich mbliana ag obair le veterans na bhFórsaí Armtha sa Ríocht Aontaithe agus roinnt oibrithe seirbhíse éigeandála a d’fhulaing dúshláin mheabhrach agus/nó fhisiciúla a d’athraigh an saol mar thoradh ar a gcuid seirbhíse chuig Sovereign and Country.

Leathnaíodh an obair sin chun iad siúd a bhí ar an bparaidím néaréagsúlachtaí nó a bhfuil SENDanna acu a chuimsiú, ach cuireadh teorainn bheag ar obair na carthanachta mar gheall ar COVID, laghdú ar thabhartais charthanachta don earnáil ‘míleata’, agus laghdú ar iarratais nua ó thairbhithe.

Nuair a dhún an fhoireann an charthanacht, gheall siad an suíomh Gréasáin a choinneáil: www.deptherapy.co.uk agus an Leathanach Facebook: Deptherapy & Deptherapy Education beo ar feadh tréimhse dhá bhliain.

Tá cinneadh déanta anois ag Richard agus ag an bhfoireann an suíomh Gréasáin agus an Leathanach Facebook a choinneáil ar feadh tréimhse fada.

Measadh mar is ceart go raibh Depitherapy mar cheannaire domhanda sa teagasc oiriúnaitheach agus tá an taighde a choimisiúnaigh sé glactha mar chleachtas is fearr ag go leor eolaithe i réimse an athshlánúcháin ‘spás glas agus gorm’, agus faigheann an fhoireann iarratais rialta fós ar thacaíocht agus ar chomhairle oiriúnaitheach teagaisc.

Na tairbhithe díteiripe Tom Oates (PTSD) agus Michael Hawley (MS) ar a IDP RAID ag Roots Red Sea

Ról nua

Tá cinneadh déanta ag an iarfhoireann Depitherapy, atá anois mar ghrúpa cairde, a bhfuil spéis mhór acu i dteagasc oiriúnaitheach, díriú ar dhea-chleachtas a fhógairt maidir le teicníochtaí oiriúnaitheacha agus feidhmiú mar thaisce eolais ar fud na sainréimse scúba-tumadóireachta seo a bhfuiltear ag déanamh míthuiscint air go minic.

Féachfaidh siad le bheith ar thús cadhnaíochta maidir le brú a chur ar Chaighdeáin ISO agus WRSTC maidir le teagasc oiriúnaitheach/tumadóireacht agus do phóilíneacht éifeachtach na speisialtachta, rud a choiscfidh éilimh neamhshonraithe nó áibhéalacha ó dhaoine aonair/gníomhaireachtaí faoi thairbhí na scúba-tumadóireachta dóibh siúd a bhfuil dúshláin mheabhracha/fhisiceacha acu nó atá ar an bparaidím néaréagsúlachta.

Sna seachtainí agus míonna atá romhainn, athrófar an suíomh Gréasáin chun an ról nua seo a léiriú, ach fós féin beidh sé bródúil as an ról carthanachta a bhí aige roimhe seo.

San fhadtéarma, tá an fhoireann – a choinnigh a teagascóirí le taithí agus a sainchomhairleoirí leighis (míochaine tumadóireachta & meabhairshláinte) – ag féachaint ar chlár teagaisc oiriúnaitheach a fhorbairt a sháraíonn gníomhaireachtaí agus a chuireann riachtanais an tumadóir oiriúnaitheach chun tosaigh.

Tá Deptherapy fós ina Lárionad Tumadóireachta RAID, agus ba mhaith leis an bhfoireann buíochas ar leith a ghabháil le Roots Red Sea as feidhmiú mar urraitheoir corparáideach chun an suíomh Gréasáin a chothabháil, agus le Dave Hubber agus Simon MacKay, a leanfaidh orthu ag tabhairt aire don suíomh Gréasáin, mar atá déanta acu ó 2014 i leith.

Dúirt Richard Cullen: “Ní mór don tionscal glacadh le caighdeáin do theagasc oiriúnaitheach ar gá deireadh a chur le héilimh uileghníomhaireachta agus neamhchruthaithe faoi thairbhí athshlánaithe agus meabhairshláinte na scúba. Ní mór timpeallacht a bheith ann a chinntíonn macántacht agus sláine, nach bhfuil faoi cheannas na tráchtálaíochta.”