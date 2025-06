Tumadh, Ith agus Faigh Amach – Turas Cultúir & Bia trí Raja Ampat le Tait Miller

Samhlaigh turas a dhéanamh ar uiscí bithéagsúlachta Raja Ampat ar bord schooner álainn, ag cuardach bia in oileáin atá clúdaithe le dufair, ag foghlaim modhanna cócaireachta ársa, agus ag codladh faoi na réaltaí – agus tú ag nascadh le traidisiúin agus le muintir shaibhre na hIndinéise ag an am céanna.

Sin go díreach a bhfuil súil ag aíonna leis ar thuras nua eisiach Cultúir & Bia na hIndinéise de chuid Emperor Adventure, atá curtha i láthair ag an gcócaire fiáin agus eachtránaí Tait Miller, a sheolfar i mí Dheireadh Fómhair.

Ar siúl ar feadh naoi n-oíche ón 26 Deireadh Fómhair 2025, agus teoranta do 12 aoi amháin, comhcheanglaíonn an turas uathúil seo ar long bheag ar bord an scúnair álainn Emperor Raja Laut tumadóireacht den scoth, gastranómachas áitiúil, agus tumoideachas cultúrtha i gcroílár Raja Ampat.

Tait Miller ag iniúchadh eas áitiúil

Míníonn Miller, a raibh a thuras féin tríd an réigiún ina inspioráid do dhearadh an turais: “Is é ár misean Raja Ampat a iniúchadh go domhain – an chuid is fearr dá eachtraí, a bhlasanna, a anam a nochtadh – agus an taithí turas deiridh a chruthú.”

"Domsa, is éard atá i gceist le taisteal ná tumoideachas iomlán. Ní hamháin go bhfuil sé seo faoi radharcanna a fheiceáil. Baineann sé le dúiseacht le rithim na farraige, tumadh in uiscí criostail, cócaireacht a dhéanamh le muintir na háite, agus ceangal a dhéanamh leis an dúlra agus leat féin araon."

"Ní féidir liom fanacht le tú a thabhairt ar an turas seo nach mbeidh i ndán duit riamh. Cibé acu tumadóir, bia-dhuine, eachtránaitheoir, nó anam fiosrach atá ag lorg brí tríd an taisteal thú - tá rud éigin ag Raja Ampat duitse."

Tait Miller ag cuardach bia san fhiántas

I measc bhuaicphointí an turais beidh tumadóireacht i Misool ag cuid de na sceireacha is bithéagsúlachta ar domhan, cócaireacht fhiáin le comhábhair atá bailithe agat ón dufair, iniúchadh a dhéanamh ar shráidbhailte agus ar phobail, agus cuairt a thabhairt ar thionscadail atá tiomanta d’inbhuanaitheacht éiceolaíoch an réigiúin a chinntiú.

Agus gan ach 12 áit ar fáil, beidh sé ina eispéireas pearsanta agus dlúth, a chruthóidh cuimhní cinn ar feadh an tsaoil. Is mó ná turas amháin atá i gCultúr & Bia na hIndinéise le Tait Miller – is turas céadfach é isteach sa Raja Ampat fíor, turas a chuireann beocht sa chorp, san intinn agus san anam.

Chun áirithint a dhéanamh nó tuilleadh eolais a fháil, ba chóir d’aíonna cliceáil anseo.