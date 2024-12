Úinéir siopa tumadóireachta tugtha 27 bliain do mhí-úsáid gnéis

Tá úinéir siopa tumadóireachta i gCorn na Breataine curtha i bpríosún ar feadh 27 bliain tar éis é a fháil ciontach i 16 chion de mhí-úsáid ghnéasach leanaí.

Chomh maith leis sin, bronnadh bliain ar cheadúnas sínte, Ordú um Chosc ar Dhíobháil Gnéis, do Marc Bear, 38, agus síneoidh sé Clár na gCiontóirí Gnéis ar feadh a shaoil. Ag láithriú ar phianbhreith ag Cúirt Truro Corónach an 5 Nollaig, dúirt A Onóir an Breitheamh Carr leis go mbeadh sé i mbaol do leanaí ar feadh an chuid eile dá shaol.

Reáchtáil Bear an Siopa Tumadóireachta One Stop i Launceston. Corpraíodh an gnó i mí na Nollag anuraidh agus d’éirigh sé as a phost mar stiúrthóir i lár mhí na Samhna tar éis deireadh na trialach inar fuair giúiré ciontach é i 10 gcúis éignithe, dhá cheann as ionsaí gnéis, dhá cheann as cúis nó as spreagadh a thabhairt do ghiúiré. páiste gabháil do ghníomhaíocht ghnéasach agus dhá cheann de chúis le duine dul i mbun gníomhaíochta gnéis.

Fuarthas an cosantóir neamhchiontach freisin i dhá chion a bhain le leanbh a spreagadh nó a spreagadh chun gabháil do ghníomhaíocht ghnéasach, comhaireamh amháin éignithe agus comhaireamh amháin d'ionsaí gnéis.

Tar éis é a chiontú i mí na Samhna, tugadh foláireamh do Bear go raibh pianbhreith choimeádta os a chomhair ach tugadh bannaí dó chun ullmhú. D’éalaigh sé ach bhí sé lonnaithe an lá dár gcionn i Somerset, agus ina dhiaidh sin dúirt an breitheamh leis go raibh a bhannaí gan bacadh le “d’inis dom gach rud a theastaíonn uaim faoi do charachtar”.

“Cás thar a bheith suaite a bhí anseo inar bhain an ciontóir leas as leochaileacht daoine óga ar mhaithe lena shástacht gnéasach féin, agus fáiltím roimh an bpianbhreith a thug an breitheamh,” a dúirt an t-oifigeach imscrúdaithe an Bleachtaire-Chonstábla Tim Barbery ó Póilíní Devon & Corn na Breatainean tAonad um Chosaint an Phobail.

“Is imscrúdú fada é seo mar gheall ar nádúr na gcionta agus bhí an neart agus an chrógacht a léirigh na híospartaigh chun tacú le cás na bpóilíní ríthábhachtach. Tá súil agam go dtabharfaidh an toradh a tugadh inniu gné bheag de dhúnadh dóibh ionas gur féidir leo tosú ag bogadh ar aghaidh.”

