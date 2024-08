Aimsíonn foireann tumadóireachta long chogaidh iomráiteach WW1 ag 110m

Ráig an chúrsálaí HMS Seabhac, báite ag fomhuireán Gearmánach U-9 go luath sa Chéad Chogadh Domhanda nuair a cailleadh 524 oifigeach agus criú, is cosúil gur thángthas air amach ó chósta thoir thuaidh na hAlban ag taighdeoirí raic Deep Lost in Waters agus foireann tumadóireachta theicniúil Gasperados.

Tá na tumadóirí ag fanacht leis an gCabhlach Ríoga aitheantas oifigiúil an raic a dheimhniú óna gcuid scannán. HMS Seabhac Bhí sí ar cheann de na longa cogaidh is luaithe sa Bhreatain le dul faoi sa Chéad Chogadh Domhanda, thart ar 1 seachtaine isteach sa choinbhleacht.

Léiriú comhaimseartha ar an dul faoi uisce ag an ealaíontóir Gearmánach Willy Stoewer

Seabhac thit sé i níos lú ná ocht nóiméad tar éis dó a bheith buailte ag torpedo amháin ar 15 Deireadh Fómhair, 1914, agus é ar patról sa Mhuir Thuaidh amach as Obar Dheathain.

Tar éis taighde uileghabhálach arna stiúradh ag an sealgaire raic atá bunaithe i Stromness, Kevin Heath ó Lost in Waters Deep, aimsíodh an raic ó shoitheach tacaíochta tumadóireachta Halton Charters. Clasina ag doimhneacht 110m, timpeall 70 míle soir ón Fraserburgh.

Bhí cíoradh déanta ag Heath ar thaifid na long Briotanacha eile a raibh Seabhac a d'fhéadfadh a bheith curtha in iúl roimh an tóin poill, chomh maith le U-9's, rud a chuidigh le tuairim a thabhairt faoin áit Seabhac b'fhéidir gur nuair a lasadh an toirpéad.

Ar dtús rinne an fhoireann seiceáil ar bhac a thuairiscigh iascairí sna 1980í agus níor aimsíodh aon rud ann, ach longbhriseadh an Seabhac iompaigh amach a luí ach thart ar leathmhíle ar shiúl.

Íomhá sonóra taobhscanta den raic (Lost In Waters Deep)

Thit an fhoireann tumadóireachta isteach ar an suíomh ar an 11 Lúnasa, agus chuir siad in iúl go raibh ionadh orthu le dea-bhail an raic, cé go ndearnadh damáiste don bhogha nuair a bhuail sé grinneall na farraige. Bhí an long suite ar a taobh starboard, le fás mara íosta ar a dromchlaí.

Seabhac d'iompair dhá ghunna 234mm agus deich ghunna 152mm, móide dhá cheann déag de 6 phunt agus ceithre 3 phunt, chomh maith le ceithre fheadán toirpéid 457mm. Rinneadh cur síos ar na gunnaí mar go leor agus mar ghlan, agus bhí an chuma ar roinnt acu go bhfanann siad frithchaiteach in áiteanna.

Ceann de na gunnaí 234mm (Simon Kay)

D'fhan gaireas an droichid in áit, mar a rinne cosán an chaptaen ar an deireadh agus iarsmaí de na deiceanna teac. Bhí go leor de na portaigh slána oscailte, rud a léirigh nádúr tobann an tóin poill, agus léirigh na seomraí taobh istigh líon mór gréithe de chuid an Chabhlaigh Ríoga.

Seabhac cruiser cosanta aicme Edgar 118m (le armúr treisithe) a bhí ann, tiomáinte ag péire inneall leathnaithe trí-sorcóir trí shorcóir. Coimisiúnaíodh í i 1893 ag Longchlós Chatham, ag dul ar aghaidh le fónamh i bhFlít na Meánmhara agus sa Scuadrún Idirnáisiúnta.

HMS Seabhac

i 1907 Seabhac chuaigh sí isteach sa Chabhlach Baile agus i Meán Fómhair 1911 bhris sí a bogha in imbhualadh sa Solent le Titanicdeirfiúr-long an línéar RMS Oilimpeacha, a rinne damáiste mór don chabhail – cé nár cuireadh aon mhilleán ar chaptaen an tsoithigh chabhlaigh as an eachtra.

Seabhacbrúitear an bunbhogha inbhéartaithe ag an tionchar le cabhail Oilimpeach, agus tháinig bogha díreach ina ionad.

Aimsíonn foireann tumadóireachta long chogaidh shuaithinseach den Dara Cogadh Domhanda ag 1m 110

Ag tús an Dara Cogadh Domhanda, HMS Seabhac chuaigh sé isteach sa 10ú Scuadrún Cruiser, ag glacadh páirte i ndualgais imshuí idir Inse Shealtainn agus an Iorua. I mí Dheireadh Fómhair 1914, imscaradh an scuadrún níos faide ó dheas sa Mhuir Thuaidh chun conmhaigh trúpaí Cheanada a chosaint ar ionsaí na nGearmánach.

Stop an cruiser chun post a phiocadh suas as an endimion sular bhog sí ar aghaidh, gan zigzagging, chun a stáisiún a fháil ar ais. Bhí sí fós as radharc ar an gcuid eile den scuadrún nuair a U-9 sheol a stailc marfach ag 10.30pm.

Cathain Seabhac Tuairiscíodh go raibh an scriostóir ar iarraidh Swift cuireadh ó Scapa Flow í chun í a aimsiú ach níor tháinig sé trasna ach 22 criú ar rafta. Idir an dá linn bhí galtán ón Iorua tar éis 49 fear breise a fháil agus fuair marthanóir amháin bás dá ghortuithe, rud a d’fhág 70 marthanóir san iomlán.

Clasina ar ais sa chuan (Lost In Waters Deep)

An HMS Seabhac cuirfear scéal suas ar an Caillte in uiscí domhain suíomh, áit ar féidir go leor scéalta longbhriste eile dá leithéid a fháil.

Beidh an chéad cheann eile ar siúl in Ollscoil Plymouth ar 30 Samhain agus is féidir é a chur in áirithe anois ar £30.

