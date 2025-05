Fionnachtana tumadóirí: fiacail Meg i Florida, buamaí sa Ríocht Aontaithe

Scríobh an lánúin Kristina Scott agus Chris Tidwell, atá lonnaithe i Florida, treoir do thumadóirí scúba a bhí ag cuardach fiacla siorc réamhstairiúla i Murascaill Mheicsiceo, agus le linn turas báid cairte amach ó Veinéis ar an 14 Bealtaine, fuair siad rud a mheasann siad a bheith thar a bheith mór fiú de réir chaighdeáin megalodon.

Bhí droch-radharc ann an lá sin, ach ag doimhneacht thart ar 9m d’aithin Scott cruth fréimhe fiacaile a bhí clúdaithe le barún, agus d’éirigh leis í a tharraingt slán as an dríodar. Bhí sí thart ar 16cm ar fhad.

Cé go meastar gur fhás siorcanna megalodon chomh fada le 18m, agus nach bhfuil fionnachtana fiacla neamhghnách sa cheantar, is annamh a fhaightear eiseamail chomh mór sin, de réir an lánúin. Sna 18 mbliana a raibh an bád cairte a d'úsáid siad ag feidhmiú, dúirt Scott nár aimsíodh ach trí fhiacail meg den mhéid sin roimh an bhfionnachtain is déanaí.

Chuaigh megalodons as feidhm thart ar 3.6 milliún bliain ó shin, cé go bhfuil na hiontaisí is sine a fuarthas thart ar 20 milliún bliain d'aois. Tugann taighde le déanaí le fios gur dóichí go raibh na siorcanna ársa seo cosúil le siorcanna líomóide ná leis na siorcanna móra bána a ndéantar comparáid eatarthu go traidisiúnta.

Scríobh Scott agus Tidwell an leabhrán i gcomhar le chéile Treoir Tumadóra chun Fiacla Megalodon a Aimsiú i Veinis, FloridaLonnaithe i St Petersburg, is gairmí cúram sláinte é Scott ach déanann sé táirgeoirí freisin. Ancaire Corail leabhair loga tumadóirí agus earraí eile atá deartha go príomha do mhná.

Buama moirtéal sna Lochanna

Buama moirtéir aimsithe i Windermere

Idir an dá linn, sa Ríocht Aontaithe, thángthas ar bhuama moirtéir ón Dara Cogadh Domhanda i Loch Windermere ag an tumadóir saor Michael McGoldrick, ball den fhoireann a bhí le feiceáil i gclár an BBC le déanaí. Caillte agus aimsithe sna Lochanna sraith lae, ina ndéanann tumadóirí áitiúla iarracht maoin chaillte a aimsiú faoin uisce.

Ghlaoigh an fhoireann léiriúcháin teilifíse ar an bhfear 40 bliain d'aois as Barrow, in éineacht le tumadóirí eile, agus é ag sleá-iascaireacht amach ó chósta Cumbria ar an 11 Bealtaine, agus thiomáin sé anonn go dtí an loch agus a chuid éadaí fós air. culaith fliuch.

Mícheál MacGoldraic ar mhisean

Fionnachtain thaismeach a bhí sa bhuama bheag a rinne sé in aice le Pointe Cockshott ar thaobh thoir an locha, seachas cuid de chuardach lucht déanta an chláir don dara sraith atá le teacht. Deimhníodh nach raibh aon bhaol ann tar éis do chuideachta diúscartha ordanáis phléascaigh a sheiceáil go raibh sé folamh istigh.

D’éirigh le McGoldrick an tsamhail a aithint níos déanaí agus deimhniú Saor ó Phléascáin (FFE) a fháil chun an gléas a choinneáil ina bhailiúchán fionnachtana faoi uisce. Creideann sé go bhfuil níos mó buamaí moirtéal den chineál céanna le fáil sa cheantar.

Tugtar rabhadh do thumadóirí gan teagmháil a dhéanamh le haon fheistí pléascacha amhrasta agus fionnachtana den sórt sin a thuairisciú don phóilíní.

Bhí an buama úr fós armtha

An buama slán san Ure (RC Xploration)

Fuarthas buama eile, i bhfad níos mó ón Dara Cogadh Domhanda, le déanaí ag iar-thumadóir scúba a raibh air éirí as an spórt mar gheall ar dhrochshláinte. Murab ionann agus an fionnachtain i Windermere, bhí an gléas seo armtha ar feadh níos mó ná 2 bliain.

Déanann Adam Makewell ó Ripon iniúchadh ar aibhneacha Thuaisceart Yorkshire lena mhac 14 bliana d'aois Cameron ag baint úsáide as ROV agus uaireanta bád beag, ag roinnt a dtaithí ar YouTube as Taiscéalaíocht RC.

Agus é ag tástáil soilse nua ar Abhainn Úr in aice le Bishop Monkton, tháinig Cameron ar rud a cheap sé a bheith ina umar própáin.

Chuir a athair a ROV síos agus thuig sé gur buama a bhí sa réad, a bhí suite thart ar 4m ar doimhne. Bhí a fhios gur úsáid na hInnealtóirí Ríoga an chuid sin den abhainn le haghaidh tumadóireacht. oiliúint le linn an chogaidh.

Cuardach tosaigh fhoireann EOD an Chabhlaigh in Abhainn Ure (RC Xploration)

Tuairiscíodh an fionnachtain do na póilíní agus d’fhéach foireann Diúscartha Ordanáis Phléascaigh (EOD) de chuid Chabhlach Ríoga na Breataine ar fhíseáin an bheirte agus chuir siad foireann ó Ghlaschú. Ós rud é nárbh fhéidir leo an buama a aimsiú, ghlaoigh siad ar na Makewells chun cabhrú leo ach i bhfianaise laghdaithe infheictheachta de bharr báisteach throm ní raibh siad in ann an suíomh a aithint go beacht.

D’fhill foireann an EOD níos déanaí le trealamh suímh níos sofaisticiúla agus fuair siad an gléas 500kg, a raibh thart ar 200kg de phléascáin bheo ann. Ós rud é go raibh sé suite gar do limistéar áitrithe, d’úsáid siad muirear múnlaithe chun an cásáil a scoilteadh agus na pléascáin a dhíghníomhachtú.

Tógadh an cásáil ar shiúl le haghaidh tuilleadh iniúchta, cé go bhféadfadh sé a bheith i músaem áitiúil.

