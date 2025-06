Cuireadh chuig Féile Tumadóireachta Iarthuaisceart Mheiriceá BSAC 2025 do thumadóirí agus do shnámhóirí

Anois ina thríú bliain, filleann imeacht NW Dive Fest ar Cheann na mBráthar Dé hAoine an 3 Deireadh Fómhair – agus tá sé níos mó agus níos fearr ná riamh.

Tá BSAC tiomanta do phobal tumadóireachta fáilteach agus cuimsitheach a chothú, agus is deis iontach í Féile Tumadóireachta an Iarthuaiscirt do thumadóirí ó gach cúlra oiliúna teacht le chéile, bualadh le tumadóirí eile agus an comrádaíocht agus an eachtra a thairgeann BSAC a fháil.

Ina theannta sin, níl ach táille £20 i gCapernwray ar fáil don imeacht má chuirtear in áirithe roimh ré. líne, nó £25 ag an ngeata.

Cad atá i ndán?

Dé hAoine an 3 Deireadh Fómhair 2025, bí réidh le haghaidh lá lán le gníomhaíochtaí spreagúla istigh agus lasmuigh den uisce, lena n-áirítear grianghraf comórtas inar féidir leat do chuid a thaispeáint grianghrafadóireacht scileanna agus an draíocht faoi nó os cionn na dtonnta a ghabháil, seisiúin scútair agus tumadóireachtaí ath-análaithe (an dá cheann le cur in áirithe roimh ré), agus an Sealg Taisce Barra Óir atá chomh coitianta i gcónaí.

Dóibh siúd atá ag iarraidh gné nua a chur lena dtumadóireacht, beidh Cumann Seandálaíochta Loingseoireachta i láthair ag an ócáid, agus beidh siad ag reáchtáil... cúrsa scileanna faoi uisce thar an deireadh seachtaine.

Beidh crannchur ann freisin le neart duaiseanna móra, ceant ar roinnt earraí iontacha, seastáin urraitheoirí le trealamh trialach ó roinnt brandaí fearas barrleibhéil, agus an deis bualadh le clubanna agus tumadóirí an iarthuaiscirt i gCrios na gClubanna.

Tá BSAC bródúil as urraíocht a fháil ó phríomhainmneacha tionscail tumadóireachta ar nós Apeks, Northern Diver, AP Diving, Sea & Sea, Dynamic Nord, Suunto, Mares, Dive Manchester, Aqualung agus Cressi. Cinntíonn a dtacaíocht go mbeidh imeacht den scoth ann do gach duine.

Dúirt Stephen Dorricott, Cóitseálaí Réigiúnach Iarthuaisceart BSAC, atá i mbun comhordú imeacht na bliana seo in éineacht lena fhoireann, go raibh áthas air a bheith in ann an fhéile tumadóireachta a thabhairt ar ais go Capernwray.

Dúirt Stephen: “Bhí lúcháir orainn cé chomh maith agus a d’éirigh leis an imeacht anuraidh; tá baill fós ag caint faoi.

"Ní hamháin do chlubanna agus do bhaill an Iarthuaiscirt atá sé seo, is cuireadh oscailte é do gach ball - ba bhreá linn sibh a fheiceáil ann! Tá ticéid ar díol, mar sin ná caill amach é!"

ticéid

Is é £20 an costas iontrála in aghaidh an duine a cheannaítear roimh ré. líne, agus ní mór do lucht freastail a bheith ina mbaill d'Ionad Tumadóireachta Capernwray nó pas lae a cheannach. Tosaíonn na himeachtaí ag 10am ar an lá. Is féidir le daoine luatha an deis a thapú sé líonadh aeir saor in aisce a bhuachan!

Tá ticéid ar fáil le ceannach ón suíomh gréasáin oifigiúil anseo.

grianghraf creidiúint: Simon Rogerson