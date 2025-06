Tumadóirí tugtha cuireadh chuig seó Beneath The Waves i nGlaschú

at 7: am 00

Criadóireacht neamhchoitianta a aimsíodh le déanaí ón Eagle longbhriseadh i mBá Whiting, buaileann Arainn grianghrafadóireacht faoi uisce agus sceitsí spreagtha ag an muir nuair a osclaíonn Músaem Muirí na hAlban i nGlaschú a thaispeántas samhraidh Dé Sathairn, 7 Meitheamh.

Áirítear leis an taispeántas Faoi na Tonnta déantáin a d’aimsigh an tumadóir longbhriste Graeme Bruce chomh maith le hobair ón ngrianghrafadóir, údar agus caomhnóir mara Lawson Wood agus an t-ealaíontóir agus scríbhneoir faoi uisce as Siorrachd Àir.

Fuarthas dhá bhabhla ceirmeacha a bhí ar taispeáint ag an taispeántas ó longbhriseadh an gaile-loinge iarainn a tógadh sa bhliain 1857. Eagle ag Bruce, atá lonnaithe in Oban, agus a fhoireann i mí Iúil seo caite. A gcuid bhí fionnachtain le feiceáil on Divernet.

Léirigh an lasta saibhir earraí cré-umha cineál luachmhar babhla a rinne Bell's Pottery, atá lonnaithe i nGlaschú, agus is dócha gurb é an táirgeoir criadóireachta ba shuntasaí ar fud an domhain in Albain le linn an 19ú haois.

Mias glanta Bell (Graeme Bruce)

“Domsa, is capsúl ama é longbhriseadh atá i bhfolach ón radharc le himeacht ama ag an bhfarraige,” a deir Bruce. “Tá an phribhléid a bheith in ann an t-am atá thart a iniúchadh agus nascadh leis thar a bheith dochreidte. Tá sé ríthábhachtach go mbeadh saol nua ag na déantáin ó longbhriseadh ag nascadh daoine.”

Maidir leis na naisc, an Eagle Tógadh féin ag Alexander Denny, agus tá brainse Mhúsaem Muirí na hAlban i nDún Breatann anois in umar tástála longa a dhearthár William, an ceann is sine ar domhan.

Tá Lawson Wood, as Duns, ag tumadóireacht ó bhí sé 11 bliana d'aois agus ag úsáid ceamara faoi uisce don chuid is mó den am sin. Díríonn a 50+ leabhar ar shaol na mara agus ar longbhriste, agus cé gur thug a chuid oibre ar fud an domhain é, bhí ról lárnach aige freisin i gcomhbhunú limistéar caomhnaithe mara is mó sa Ríocht Aontaithe, Berwickshire Marine Reserve.

Siorc Liamhánach (Coill Lawson)

Ceiliúrann Wood oscailt Faoi na Tonnta le caint dar teideal “60 Bliain Faoi Uisce” ar an 7 agus an 8 Meitheamh araon. Clúdóidh sé seo laethanta tosaigh an chaomhnaithe mhuirí, agus gheobhaidh aíonna foirm shínithe. priontáil de ghealbhan mara nó rónta.

Tá Christina Riley ag taispeáint rogha grianghraf agus líníochtaí peann luaidhe óna tréimhse mar ealaíontóir cónaithe snorclála ag Argyll Hope Spot. Is cuid den tionscadal domhanda é Hope Spots. Misean Gorm tionscnamh faoi stiúir an aigéaneolaí Dr Sylvia Earle, agus a leagann béim ar réimsí atá ríthábhachtach do shláinte an aigéin.

Anemone mara (Christina Riley)

Díríonn Riley ar phointí míne éiceachórais mhuirí casta, ag tabhairt aird ar speiceas amháin ag an am, amhail féar mara nó uibheacha galánta núidibranchie.

“Tá ríméad orainn comhpháirtíocht a dhéanamh le triúr ealaíontóirí agus taiscéalaithe mara chomh paiseanta agus chomh taithíoch sin chun ceiliúradh a dhéanamh ar ár ndomhan faoi uisce draíochtúil agus mistéireach,” a deir oifigeach taispeántas agus imeachtaí an mhúsaeim, Eva Bukowska. “Bainfidh cuairteoirí de gach aois taitneamh as an turas tumtha seo isteach sna seoda agus sna scéalta ceilte faoi na tonnta.”

Tá déantáin ó bhailiúchán oidhreachta muirí náisiúnta an mhúsaeim agus taispeántais ar iasacht ó Iontaobhas Oidhreachta Thuaisceart Àird Ayrshire le feiceáil sa taispeántas chomh maith. Is féidir le cuairteoirí foghlaim freisin faoin gcaoi a ndeirtear go bhfuil an tumadóireacht shaor ag cur le tuiscint ar sheandálaíocht agus ar chaomhnú muirí. Beidh lá gníomhaíochtaí saor in aisce san áireamh san oscailt ar an 7 Meitheamh.

Beidh Faoi na Tonnta ar siúl go dtí an 13 Meán Fómhair i bhfoirgneamh Linthouse ar Thaobh Chuan Irvine agus tá an bealach isteach san áireamh i bpraghas caighdeánach iontrála £10 Mhúsaem Muirí na hAlban. Téann suas le triúr páistí isteach saor in aisce le gach ticéad do dhaoine fásta/lamháltas, agus tá an músaem oscailte gach lá ó 10 go 5. Cosnaíonn ticéid do chainteanna Wood £10. Tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin SMM.

Chomh maith leis sin ar Divernet: Shábháil longbhriseadh Eagle seoda na hAlban ar feadh 166 bliain, Míníonn Lawson Wood mealladh Sreabhadh Scapa, CONAS A FHUAIREAMAR CRÉATÚIR NUA I gCAIMEÁN, CÉN FÁTH AR CHÓIR DO THUMAITHE CUAIRT A THABHAIRT AR AN mBASS