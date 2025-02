Guthanna tumadóirí chun gníomh aeráide a mhúnlú sa chéad suirbhé náisiúnta riamh

Dé Luain 3 Feabhra 2025, Tumadóirí le haghaidh Aeráide ag seoladh suirbhé ar fud na tíre ag spreagadh an phobail tumadóireachta a dtaithí comhchoiteann a roinnt.

Tá tumadóirí ar thús cadhnaíochta an athraithe aeráide, agus iad ag breathnú go díreach ar an gcaoi a n-athraítear sceireacha, foraoisí ceilpe, agus saol na mara ar aigéin téamh agus ar dhálaí foircneacha. Anois, le haghaidh an den chéad uair, tá suirbhé náisiúnta ag tabhairt an deis do thumadóirí a dtaithí agus a ndearcadh ar athrú aeráide a roinnt, agus na torthaí socraithe chun eolas a chur ar fáil do phríomh-mholtaí beartais.

An suirbhé - a rinne taighdeoirí ó Ollscoil Queensland, Ollscoil RMIT, Ollscoil na Tasmáine agus Ollscoil Carolina Thuaidh, i gcomhpháirtíocht le Tumadóirí le haghaidh Aeráide,—an chéad cheann dá leithéid a ghlac léargais tumadóirí ar thionchair aeráide, dearcthaí agus gníomhaíochtaí. Le sprioc de 2,000 freagra i rith mhí Feabhra, cuideoidh torthaí an tsuirbhé le tuarascáil ina leagfar béim ar na dúshláin atá roimh phobail atá ag brath ar mhuirí agus ar an ról is féidir le tumadóirí a bheith ag tiomáint réitigh aeráide.

Trí pháirt a ghlacadh, cabhróidh tumadóirí le díospóireachtaí ríthábhachtacha beartais a mhúnlú agus tacóidh siad le cosaintí níos láidre dár dtimpeallachtaí mara. Mar bhónas, beidh deis ag rannpháirtithe an tsuirbhé duaiseanna a bhuachan ó urraitheoirí a bhfuil grá acu don aigéan.

Príomhthaighdeoir, agus bunaitheoir agus POF Tumadóirí le haghaidh Aeráide, a deir an Dr. Yolanda Waters, “Is finnéithe díreacha iad tumadóirí ar réaltacht an athraithe aeráide. Ach in ainneoin a nasc domhain leis an aigéan, tá guthanna tumadóirí as láthair den chuid is mó ó phlé náisiúnta aeráide. Baineann an suirbhé seo le é sin a athrú.”

Leagann an Dr Waters béim ar an bpointe go dtugann eispéiris tumadóirí léargais chumhachtacha, fhíorshaoil ​​ar staid ár n-aigéan. “Ní mór dúinn lucht déanta cinntí a thuiscint cad atá ag tarlú faoin dromchla agus an ról is féidir le tumadóirí a imirt i múnlú réitigh aeráide a aithint. Cabhróidh an suirbhé seo lena chinntiú go gcloisfear a ndearcadh.”

Tiomsófar torthaí an tsuirbhé i dtuarascáil phoiblí, a sheolfar níos déanaí sa bhliain, ina mbeidh moltaí dírithe ar thacú le tionscail mhuirí, pobail chósta, agus iarrachtaí caomhnaithe aigéin.

Tóg an suirbhé anseo: https://uniofqueensland.syd1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bJ92YMP48haEiF0

Tumadóirí don Aeráid - Tionscnamh pobal-threoraithe comhdhéanta de thumadóirí SCUBA, saorthumadóirí, tumadóirí tráchtála, snorclóirí, maoirseoirí farraige, grianghrafadóirí faoi uisce, oibreoirí turasóireachta, eolaithe, agus treoraithe. Cuireann sé ar chumas tumadóirí a bheith ina n-abhcóidí aeráide; trína n-eispéiris uathúla phearsanta ar thionchair aeráide ar imshaoil ​​mhuirí a roinnt.

Suirbhé Náisiúnta Tumadóirí 2025 – Tumadóirí le haghaidh Aeráide i gcomhpháirtíocht le taighdeoirí ceannródaíocha chun an chéad suirbhé náisiúnta oifigiúil a dhéanamh ag iarraidh tuairimí agus taithí tumadóirí ar athrú aeráide. Beidh sé seo ar an gcéad staidéar eolaíoch a bhailíonn agus a thuairisceoidh eispéiris phearsanta fhíorshaolacha ar athrú aeráide faoi uisce.