Faigheann Divewise athchóiriú

at 11: am 56

Ionad tumadóireachta coitianta i Málta Divewise Tá athchóiriú mór déanta air, agus an taobh amuigh agus an taobh istigh athchóirithe go hiomlán ag an bhfoireann – agus ag baill teaghlaigh a fuair cúnamh.

Over the winter and early spring, Rinke Van Der Meer, Craig Williams and Laura Howarth put in the graft with all of the instructors and other team members, getting busy sanding, varnishing and painting.

Glaodh ar dheartháireacha Laura, Luke agus James, cabhrú leo mar is déantóirí caibinéid agus tíleálaithe iad, agus ar a hathair Gary, atá ina tháthóir, agus ba é a bhí freagrach as an obair mhiotail nua go léir.

Tá cuma úrnua ar an limistéar tumadóireachta

Dúirt Laura go raibh siad thar a bheith sásta leis na torthaí, agus ní féidir leo fanacht go bhfeicfidh tumadóirí cuairte iad féin: “Ar urlár an tumadóireachta, bhí léarscáil den sceir tí againn a chruthaigh Aga (@agamuralsmalta) agus a phéinteáil sí ar an mballa chun cabhrú le cruinnithe eolais agus beagán datha a thabhairt don áit.

“Chomh maith leis sin, leathnaíomar ár gcuid cage le haghaidh níos mó stórála agus, ag an am céanna, phriontáileamar íomhánna de longa briste agus de shaol mara i Málta ar chláir PVC chun beagán beocht agus léargais a thabhairt ar na huiscí atá mórthimpeall orainn.”

“Tá tíleanna curtha ar na folcadáin uisce úr agus na limistéir triomúcháin culaith le haghaidh cosaint bhreise, agus tá timpealláin cruach dhosmálta curtha leis againn freisin chun cabhrú leo maireachtáil níos faide!”

Timpeallachtaí cruach dhosmálta ar na dabhcha sruthlaithe, agus níos mó spáis crochta

Go tumtha ar thaobh amháin, go teicneolaíochta ar an taobh eile

Lean sí uirthi: “Tá an limistéar siopa athchóirithe go hiomlán anois freisin – bhain muid an seanbhord taispeántais go léir amach agus chuireamar cinn nua isteach, le taobh bán don trealamh Recreation Divewise agus taobh dubh don trealamh Technical Techwise. Tá comharthaí neoin agus stóras taobh thiar de na taispeántais ar chófraí ​​agus ar tharraiceáin a tharraingítear amach ag an dá cheann.”