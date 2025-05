Diúltaíodh don Tumadóireacht

Diúltaíodh don Tumadóireacht: Bagairt ar Chiorruithe NDIS ar Theiripe Scúba a Athraíonn Saol

Le Lyndi K Leggett

Ní gníomhaíocht eile amháin atá i dTeiripe Scúba — is líne saoil í do go leor daoine atá faoi mhíchumas. Le blianta anuas, tá níos mó ná eachtraíocht faoi uisce á thairiscint ag ár gcláir theiripe scúba saincheaptha. Thug siad soghluaisteacht do ghéaga pairilisithe, muinín do chroíthe imníocha, agus chuir siad cuspóir ar fáil do dhaoine a chaill gach rud. Ach anois, tá na heispéiris chlaochlaitheacha seo faoi bhagairt.

Mar thoradh ar athruithe le déanaí ar chritéir mhaoinithe na Scéime Náisiúnta Árachais Míchumais (NDIS), baineadh tacaíocht do sheirbhísí teiripe scúba nó diúltaíodh í. Tá go leor dár gcliaint fágtha croíbhriste dá bharr, gan ach asraon áineasa a bhaint díobh, ach idirghabháil sláinte fisiciúil agus meabhrach cruthaithe.

Scúba mar Theiripe: Níos mó ná Caitheamh Aimsire

Cé go bhféadfadh teiripe scúba a bheith neamhghnách, tá sí bunaithe ar an eolaíocht. Fágann easpa meáchain an uisce go bhfuil daoine a bhfuil soghluaisteacht theoranta acu in ann bogadh go saor, go minic den chéad uair ó gortaíodh iad. Cuidíonn brú an uisce le hanálú a rialáil agus imní a laghdú. Tá an soiléireacht mheabhrach a thagann ó thumadóireacht - in éineacht le lúcháir na gnóthachtála - cumhachtach.

Tá ár gclár tar éis cabhrú le cliaint a bhfuil gortuithe corda an dromlaigh, PTSD, scléaróis iolrach, uathachas, agus níos mó orthu. I gcás cuid acu, is í an t-aon ghníomhaíocht choirp is féidir leo taitneamh a bhaint aisti gan phian. I gcás daoine eile, is í an chéad uair a mhothaigh siad “gnáth” le blianta.

Seo litir ó cheann dár gcliaint ina mínítear an tairbhe a bhaineann sé as aclaíocht a dhéanamh faoi uisce ar feadh uair an chloig sa tseachtain:

Cé leis a bhaineann sé,

Cé gur féidir liom siúl le cabhair bata, táim pairiliseach de bharr gortú a bhain dom agus mé i mo sheirbheáil in Arm na hAstráile. Leagtar amach sa litir thíos na buntáistí a bhain mé as an ngnáthamh aclaíochta saincheaptha a fhaighim ag The Scuba Gym. Áirítear leo buntáistí fisiciúla, sóisialta, pearsanta agus sláinte mheabhrach. Is é fíor-draíocht an scuba gym ná go n-aistríonn an tairbhe faoi uisce go dtí an tír agus go gcuireann sé intinn duine i spás níos fearr.

• Tá feabhas as cuimse tagtha ar fheidhm mo scamhóg.

• Laghdaítear pian easnacha nuair a bhíonn tú ag tumadh faoi bhun 3 mhéadar.

• Laghdaítear crampaí matáin, spásmaí a mbíonn deora grád 1 go 2 mar thoradh orthu ar feadh 3 lá tar éis tumadóireacht go 5m nó níos doimhne ar feadh 30 nóiméad nó níos faide.

• Bíonn níos lú smaointe féinghortaithe agam, agus bíonn mo ghiúmar i bhfad níos fearr agus mé ag plé le daoine eile.

• Siúlaim ar gcúl le deacracht ach dodhéanta roimh theiripe scúba.

• laghdú ar líon uaireanta an chloig cúramóra ó 24 uair an chloig in aghaidh an lae go 8 n-uaire an chloig in aghaidh an lae, tá sé seo imithe ar ais go 24 uair an chloig mar gheall ar na trí mhí gan rochtain ar theiripe scúba.

• Feabhsú ar scaipeadh fola sna foircinn agus cneasú iomlán ar chréachtaí • Athrú ó chatéadrú buan go cathetrú uaineach agus tú ag tumadh níos mó ná uair sa tseachtain.

• Feabhsaigh mo chodladh rud a fhágann go bhfuil cúram pearsanta níos fearr agam agus níos lú tinnis agam

• Faoiseamh pian ag doimhneacht 5m. Seo an t-aon fhaoiseamh a fhaighim ó mo riocht pian ainsealach a tharla de bharr seirbhíse in Arm na hAstráile.

• Tá níos mó fuinnimh agam

• Raon gluaiseachta méadaithe ó chleachtaí faoi uisce.

Seachas na buntáistí thuasluaite, tugann teiripe scúba deis dom páirt a ghlacadh gan eagla a bheith orm go mbáfaidh mé de bharr spasma matáin nó gortófar mé de bharr titime, rud a tharlaíonn go minic agus mé ar tír.

Faighim níos mó buntáistí ó sheisiún teiripe scúba amháin ná ó thrí sheisiún fisiteiripe.

Tá sé deacair an faoiseamh ó mo phian ainsealach a chur in iúl.

Táim i mo chónaí leis an mothú gafa den phian nach dtagann deireadh leis, bíonn tionchar aige ar gach gluaiseacht a dhéanann mé, ar gach rud a dhéanann mé.

smaoineamh. Cuireann sé isteach ar ghléasadh, ar úsáid an leithreas, agus ar gach rud is féidir leat smaoineamh air. Tá sé tar éis mo chuid

dínit ar go leor bealaí agus bhain sé aon seans ar shaol gnáth.

Is é Giomnáisiam Scúba an chéad gha dóchais i 25 bliain.

grianghraf Aindriú i mbun gnímh

Gearrthacha NDIS: Buille Domhain

In ainneoin na buntáistí soiléire seo, tá NDIS tar éis a mheas anois teiripe scúba “neamhriachtanach” i mórán pleananna maoinithe. Ní hamháin gur chuir an t-athrú seo bac ar rochtain do rannpháirtithe nua, ach i gcásanna áirithe baineadh tacaíocht atá ann cheana féin ó chliaint i lár na gclár—rud a d’fhág ar leataobh iad, go litriúil agus go mothúchánach araon.

An réasúnaíocht? Easpa aitheantais ar theiripe scúba mar thacaíocht “réasúnta agus riachtanach” faoi threoirlínte NDIS. Ach dóibh siúd againn a chonaic cumhacht cneasaithe na teiripe scúba go pearsanta, ní hamháin go mbraitheann an cinneadh seo gearr-radharcach - tá sé cruálach.

Ní hamháin go gcuireann na ciorruithe seo stop le dul chun cinn; cuireann siad ar ceal é. Tá cliaint ag tuairisciú teipeanna i soghluaisteacht, méaduithe ar dhúlagar agus imní, agus athbheochan ar an uaigneas - na fadhbanna céanna a chabhraigh teiripe scúba le faoiseamh a thabhairt dóibh. Cuir leis sin an pian fisiceach a bhíonn ag cuid dár gcliaint 24/7 gan a dteiripe scúba, tagann an pian ar fad ar ais agus cuirtear isteach ar a gcodladh agus stopann a leigheas.

Teastaíonn do Chabhair uainn

Táimid ag iarraidh ar phobal na tumadóireachta, ar an earnáil míchumais, ar ghairmithe cúram sláinte, agus ar lucht déanta beartas aird a thabhairt orthu. Má tá tionchar ag na ciorruithe seo ort, nó má chreideann tú i gcumhacht na scúba mar uirlis leighis agus cumhachtaithe, impímid ort cabhrú linn.

Seo an chaoi ar féidir leat cabhrú:



• Tacaigh lenár gclár trí shíntiúis nó urraíochtaí chun é a choinneáil beo dóibh siúd

a bhfuil an gá is mó acu leis.

• Roinn an scéal seo le do líonraí chun cabhrú le feasacht a mhúscailt.

• Téigh i dteagmháil linn go díreach má tá smaointe, acmhainní, nó toilteanas agat cabhrú linn an éagóir seo a chomhrac.

Word Deiridh

Athraíonn teiripe scúba saolta. Tá sé feicthe againn na céadta uair. Ní dhéanann an t-uisce idirdhealú - glacann sé le gach duine go cothrom. Agus leis an tacaíocht cheart, is féidir linne amhlaidh freisin.

Ná ligimis don mhaorlathas an rud atá ina shreang tarrthála do go leor daoine a bhá.

Téigh i dteagmháil linn ag Lyndi@thescubagym.com.au nó glaoigh ar 042 038 0055 chun difríocht a dhéanamh.