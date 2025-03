Ag Tumadóireacht an Med an samhradh seo? Is fearr é seo a léamh

“Ní thuigeann go leor daoine gurb é an t-earrach an t-ionad breá le haghaidh áirithintí saoire an tsamhraidh,” a deir Dawn Morwood, comhstiúrthóir na cuideachta taistil Cheap Deals Away.

Cé nach speisialtóir turais scúba í, d’fhéadfadh comhairle a cuideachta airgead agus strus a shábháil ar thumadóirí neamh-AE atá ag pleanáil turas tumadóireachta sa Mheánmhuir nó in áit eile san Eoraip – ​​díreach síos go dtí an lá is fearr den tseachtain a roghnú le eitilt amach.

“Cé go bhfuil gach duine eile dírithe ar a bpleananna um Cháisc, d’fhéadfá a bheith ag fáil margaí samhraidh iontacha nach mbeidh ar fáil i gceann cúpla mí,” a deir Morwood. “I gcás taistil an tsamhraidh, is í Aibreán d’fhuinneog órga. Léiríonn ár sonraí go sábhálann eitiltí idirnáisiúnta i lár mhí Aibreáin go hiondúil idir £200-£300 ar thaistealaithe i gcomparáid le háirithint i mí an Mheithimh.

“Cuir in áirithe imeacht Dé Máirt nó Dé Céadaoin – is féidir leis na heitiltí lár seachtaine seo a bheith suas le 20% níos saoire ná imeacht deireadh seachtaine.”

(Pixlr)

Murab ionann agus eitiltí, is minic a thiteann praghsanna óstáin níos gaire do dhátaí fanachta. “Is é an áit milis le haghaidh áirithintí óstáin samhraidh ná 3-4 seachtaine roimh do thuras,” a deir Morwood. “Eisíonn go leor óstán seomraí gan díol ar rátaí laghdaithe le linn na tréimhse seo.”

Le haghaidh cinn scríbe cósta a bhfuil móréilimh orthu mar na hoileáin Ghréagacha, áfach, cuir in áirithe 2-3 mhí roimh ré mar go líonann siad go tapa do mhí Iúil agus Lúnasa. “Ní hamháin go gcinntíonn áirithint níos luaithe infhaighteacht ach is minic a thagann sé le lascainí luatha éan.”

‘Seachtainí marbh’

Tugann an dá sheachtain deiridh de Lúnasa agus an chéad seachtain de Mheán Fómhair “deis dochreidte”, go háirithe le cinn scríbe na Meánmhara, mar cé go maireann aimsir an tsamhraidh féadfaidh praghsanna titim suas le 30% i gcomparáid le buaicrátaí Lúnasa, a deir Morwood.

Bíonn “seachtainí marbha” ag gach samhradh ina dtagann laghdú nádúrtha ar áirithintí, a deir sí. “Is minic go mbíonn rátaí áirithinte níos ísle le sonrú i seachtain an 26 Meitheamh agus sa chéad seachtain d’Iúil. Titeann na seachtainí seo idir ghnáthdátaí saoire scoile, rud a fhágann go bhfuil siad foirfe do thaistealaithe gan leanaí.”

Socraigh foláirimh praghais anois do na cinn scríbe is fearr leat fiú mura bhfuil tú réidh le háirithint a dhéanamh, a deir Morwood. “Cuidíonn sé seo leat roinnt mhaith a aithint nuair a fheiceann tú ceann agus tuiscint a fháil ar ghnáthphatrúin praghais do do cheann scríbe roghnaithe.

Socraigh foláirimh praghais do na cinn scríbe is fearr leat

“Is é an rud is tábhachtaí ná smaoineamh i sraitheanna: cuir d’eitiltí in áirithe le linn fhuinneog órga an earraigh, dírigh ar na ‘seachtainí marbha’ ciúine sin más féidir leat taisteal ansin, agus smaoinigh ar na buntáistí a bhaineann le taisteal go déanach i mí Lúnasa nó go luath i mí Mheán Fómhair. Trí na straitéisí seo a chomhcheangal, tá airgead á shábháil agat agus tú féin ag réiteach do laethanta saoire i bhfad níos taitneamhaí gan strus buaicshéasúir.”

ETIAS & EES

Is mian le Morwood freisin meabhrú do thaistealaithe faoi na rialacháin nua atá deartha chun slándáil teorann a nuachóiriú agus nósanna imeachta iontrála a thiocfaidh i bhfeidhm do thumadóirí neamh-AE a théann chuig an Mór-Roinn sa dara leath de 2025 a shruthlíniú.

“Tá go leor tíortha ag glacadh le córais leictreonacha údaraithe taistil agus le bailiú sonraí bithmhéadracha chun slándáil agus éifeachtúlacht a fheabhsú,” a deir sí. “Tá sé mar aidhm ag na bearta seo calaois aitheantais a laghdú, cuairteoirí a chosc ó fanacht rófhada i dtír agus eispéiris teorann níos sruthlínithe a sholáthar.”

Leagann siad freisin freagracht níos mó ar thaistealaithe cloí leis na riachtanais réamh-teachta.

(Pixlr)

Is údarú taistil leictreonach éigeantach é an Córas Eorpach um Fhaisnéis agus um Údarú Taistil (ETIAS) do shealbhóirí pasanna neamh-AE a thugann cuairt ar aon cheann de na 30 tír Schengen ar feadh tréimhsí gearra (suas le 90 lá). Ní mór do thaistealaithe iarratas a dhéanamh ar líne roimh imeacht, ag soláthar sonraí cruinne pas, stádas fostaíochta, stair taistil agus faisnéis eile.

Gealltar go bpróiseálfar formhór na n-iarratas i nóiméid, ach d’fhéadfadh go dtógfadh cuid acu suas le mí dá mbeadh eolas breise nó agallamh ag teastáil. Tá an ETIAS bailí ar feadh trí bliana nó go dtí go rachaidh an pas gaolmhar in éag. Cosnaíonn sé 7 euro agus tá sé saor in aisce do dhaoine faoi 18 agus os cionn 70 bliain.

Méarloirg agus aghaidheanna

Idir an dá linn cuireann an Córas Iontrála/Amach (EES) nuashonraithe (EES) taifead uathoibríoch digiteach ar iontrálacha agus ar dhul amach do gach taistealaí neamh-AE a théann isteach i dtíortha Schengen ar feadh tréimhsí gearra in ionad stampáil pas láimhe. “Baileoidh an córas seo sonraí bithmhéadracha, lena n-áirítear méarloirg agus íomhánna aghaidhe, chun tréimhsí saor ó víosa agus tréimhsí a theastaíonn ó víosa a rianú,” a deir Morwood.

Cuirfidh an córas bratach go huathoibríoch ar dhaoine a fhanann rófhada i dtír ar bith agus, cé go bhfuil sé deartha chun slándáil a fheabhsú agus scuainí a laghdú le himeacht ama, deir sí go bhféadfadh sé moill a chur ar phointe iontrála ar dtús.

(Niklas Jeromin / Pexels)

“Le deimhin a dhéanamh de go n-éireoidh go maith le cúrsaí, déan iarratas ar do ETIAS go luath – go deimhin, mholfainn é a bheith idir lámha agat sula n-áirithíonn tú fiú óstáin agus eitiltí,” a deir Morwood. “Caithfidh tú a thabhairt faoi deara nuair a rachaidh ETIAS in éag ionas gur féidir leat iarratas a dhéanamh arís in am trátha.”

Mar a bhí roimhe seo, caithfidh do phas a bheith bailí ar feadh sé mhí ar a laghad tar éis duit fanacht chun taisteal go dtí an chuid is mó de thíortha an AE. Faigh tuilleadh eolais ag Margaí Cheap Away nó ar an Suíomh Gréasáin an AE.

