Tháinig méadú faoi dhó ar na síntiúis don Shark Trust

Tá an Siorcanna ar bís a fhógairt go mbeidh gach síntiús, beag nó mór, faoi dhó ar feadh seachtaine amháin (ón lá inniu go dtí an 29 Aibreán). Ciste Meaitseála Glas Big Give.

Tá súil ag Iontaobhas na Siorcanna £10,000 a chruinniú, a dhéanfar faoi dhó go £20,000, agus rachaidh sé seo i dtreo a gClár Rannpháirtíochta Pobail. Oibríonn Iontaobhas na Siorcanna ar fud an domhain chun dul i ngleic leis na bagairtí a bhíonn le sárú ag siorcanna, sciataí agus gathanna, agus tríd an gClár Rannpháirtíochta Pobail, is féidir leis an eagraíocht cur le heolas an phobail ar shiorcanna agus na bagairtí atá rompu agus pobal a thógáil a fhéadfaidh a bheith páirteach i gcaomhnú siorcanna.

Cuirfidh sé seo ar fáil do phobail agus tabharfaidh sé na huirlisí agus an t-eolas do na glúine atá le teacht chun athrú dearfach a dhéanamh do shiorcanna.

Dúirt Monty Halls, Pátrún an Iontaobhais Siorcanna: “D’iarr Cousteau ‘sáibhte iontach na farraige’ ar shiorcanna, agus fiú trí lionsa níos neamhurchóideacha idirghníomhaíochtaí nua-aimseartha siorcanna, is cur síos maith é. léirscrios den sórt sin, ionas gur féidir leis an gcéad duine eile an damáiste atá déanta a aisiompú.