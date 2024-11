Fógraíonn an Impire Divers comhpháirtíocht nua le Bilikiki Cruises

Leading liveaboard saoire cuideachtaí Tumadóirí Impire agus Bilikiki Cruises bunaithe ar Oileáin Sholamón i ndiaidh a chéile.

Leis an socrú seo, cuirfidh an tImpire a chomhpháirtí nua chun cinn chuig lucht féachana níos cruinne ag baint úsáide as a bhonn custaiméara mór agus cáil láidir an mhargaidh, chomh maith le cuid den obair oibriúcháin agus forbartha a ionchorprú.

Is cuideachta seanbhunaithe agus ard-mheas é Bilikiki a bhfuil eispéiris iontacha tumadóireachta curtha ar fáil dá n-aíonna in Oileáin Sholamón ó na 1980idí. Mar cheann de na cuideachtaí amháin atá ag feidhmiú sa réigiún seo, is saineolaithe gan amhras iad maidir le laethanta saoire den scoth a sholáthar dá n-aíonna sa chuid seo den domhan.

Impire Bilikiki

Téann stair an Impire siar go dtí na 1990idí luatha, nuair a thosaigh siad ag rith ionaid tumadóireachta san Éigipt ach anois tá cabhlach de chláir bheo sa Mhuir Rua, san Indinéis agus sna Oileáin Mhaildíve.

Pósadh idéalach a bheidh sa chomhpháirtíocht nua, agus beidh fealsúnachtaí comhchosúla ag an dá chuideachta.

Dúirt Alex Bryant, Príomhfheidhmeannach an Impire Divers: “Táimid an-sásta fáilte a chur roimh Bilikiki chuig teaghlach an Impire. Tá ár n-eagraíochtaí ag teacht le chéile go maith mar go bhfuil bonn cliant an-dílis acu araon agus go bhfuil cáil orthu as seirbhís den scoth a sholáthar do chustaiméirí.

“Trí bheith le chéile, mothaímid gur féidir linn cabhrú le tuilleadh dul chun cinn a dhéanamh ar tháirge Bilikiki a bhfuil an-tóir air agus ár n-aíonna seanbhunaithe a chur in aithne do réimse nua inar féidir tumadóireacht a dhéanamh.”

An deic gréine mhór ar an Impire Bilikiki

“Is socrú an-spreagúil é dúinn. Táimid bunaithe go maith sna trí cinn scríbe atá againn faoi láthair, an Mhuir Rua, an Indinéis agus an Oileáin Mhaildíve, ach tugann an socrú nua seo deis iontach dúinn forbairt a dhéanamh, iniúchadh a dhéanamh ar Oileáin Sholamón, agus roinnt eispéiris tumadóireachta nua a ghlacadh isteach.

Dúirt stiúrthóir bainistíochta Bilikiki Cruises, Sam Leeson: “Tá lúcháir orainn nasc a bheith againn leis an Impire Divers chun an caidreamh nua oibre seo a chruthú. Is deis iontach é dúinn oibriú le heagraíocht chomh feiceálach sin sa tionscal liveaboard.

“Is beag an t-athrú a thiocfaidh ar reáchtáil laethúil Bilikiki mar go leanfaidh an fhoireann atá againn faoi láthair ag déanamh an obair iontach atá á déanamh acu le blianta anuas. Tugann sé deis iontach, áfach, an scéal a scaipeadh faoinár mbád álainn agus táthar ag súil le cuairteoirí nua a thabhairt chun taithí a fháil ar an tumadóireacht draíochta atá ar fáil in Oileáin Sholamón.”