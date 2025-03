Seolann Emperor Group raon eispéiris thumoideachais nua, Emperor Adventure

at 10: am 00

Tá branda nua spreagúil seolta ag Emperor Divers, Cluiche Impire Eachtraíochta – atá deartha do lucht cuardaigh sult agus do dhaoine a bhfuil grá acu don dúlra atá ag iarraidh an domhan a fhiosrú ar bhealaí do-dhearmadta.

Cuireann Emperor Adventure eispéiris allamuigh ar fud na cruinne ar fáil atá coimeádta go sainiúil, ó mharcaíocht agus sealgaireacht trí dhugaillí lush na hIndinéise agus fánaíocht ar fhásaigh gan teorainn na hÉigipte, scimeáil ar thonnta na nOileán Oileáin Mhaildíve agus snámh in uiscí criostail-soiléir an Aigéin Indiaigh agus na Mara Rua.

Mar chomhbhranda leis an Impire Divers, tógann Emperor Adventure ar na blianta de shaineolas maidir le heispéiris taistil ardchaighdeáin a sheachadadh agus ligeann sé don Impire Group a chuid tairiscintí a leathnú, ag freastal ar fiontaróirí ar mian leo an domhan a iniúchadh ó pheirspictíocht úr, tumtha.

Lóiste Wadi Sabarah

Ó chabhlach clúiteach an Impire de bháid bheo ar bord den scoth, is féidir le haíonna taitneamh a bhaint as raon leathan d’eispéiris uathúla. I measc na mbuaicphointí tá turas mara cultúir agus cócaireachta san Indinéis – arna óstáil ag cócaire fiáin-chócaireachta Tait Miller – chomh maith le heachtraí uisce-bhunaithe mar surfáil agus snámh.

Dóibh siúd atá ag lorg eispéiris barántúla tréigthe, cuireann Impire Eachtraíochta turais threoraithe ar fáil trí thírdhreacha nach bhfuil baint ag an Éigipt leo, bunaithe ar Lóiste agus Gairdíní Luibheolaíocha Wadi Sabarah.

Míníonn Alex Bryant, Príomhfheidhmeannach an Impire Group, an t-inspioráid atá taobh thiar den Impire Adventure: “Leis an eolas fairsing atá againn ar fhlaithiúlacht agus taisteal, bhraith an leathnú isteach sa turasóireacht eachtraíochta mar chéad chéim nádúrtha eile. Soláthraíonn ár mbád beo ar bord baile iontach le haghaidh taiscéalaíochta uisce-bhunaithe, agus cuireann Wadi Sabarah Lodge áit álainn ar fáil dóibh siúd atá ag iarraidh iontais an fhásaigh a fháil amach.

Tait Miller Cultúir & ealaín

“Bhí an Grúpa Impire tiomanta i gcónaí do sheirbhís den scoth a sholáthar do chustaiméirí, agus táimid ar bís an leibhéal céanna cúraim sin a thabhairt do lucht féachana nua de thaistealaithe atá ag iarraidh taithí a fháil ar an domhan ar bhealach difriúil.”

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ach cuairt a thabhairt ar shuíomh Gréasáin nua Emperor Adventure - www.emperoradventure.com – nó trína gcuid bealaí meán sóisialta a leanúint ar Tiktok, Instagram agus Facebook.