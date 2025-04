Deireadh ré – fógraíonn Anne Hasson éirí as Aggressor Adventures

Tá slí bheatha 41 bliain Anne Hasson le Aggressor Adventures thar thréimhse ó grianghraf pro agus ball foirne ar bord an bhunaidh Ionsaitheoir Cayman scúba liveaboard chuig an Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Margaíochta don eachtra domhanda taisteal cuideachta.

I mí Aibreáin 2025, scoirfidh Hasson dá cuid oibre le Aggressor Adventures mar go dtógfaidh sí am lena paisean a roinnt le haghaidh taiscéalaíochta agus taiscéalaíochta faoi uisce. taisteal le teaghlach agus cairde.

grá Hasson don tumadóireacht scúba agus seirbhís sa taisteal thosaigh an tionscal ar 9 Samhain 1984, nuair a chuaigh sí lena fear céile, an Captaen Wayne Hasson, ar an gcéad chairt Aggressor ag taiscéaladh réimse faoi uisce na hOileáin Cayman. D’fhan sí leis an gcomhlacht le breis agus 40 bliain, ag cothú a fhás ó shoitheach scúba amháin go cuideachta eachtraíochta ar fud an domhain a thairgeann tumadóireacht scúba, fiadhúlra. grianghraf safaris, faire éan, turas mara, fiadhúlra grianghraf safaris agus turais chultúrtha agus chomhshaoil.

Anne Hasson ag ceiliúradh a scoir

Chomh maith lena éachtaí gairmiúla, bhí Hasson mar cheannródaí sa taistil tumadóireacht tionscail agus i gcaomhnú iontais nádúrtha le go mbeidh taithí ag na glúnta atá le teacht. Is ionduchtaí Hall of Fame na dTomadóirí Mná 2010 í, ball boird don Sea of ​​Change Foundation agus tumadóir SSI Platinum Pro5000. I mí Mheán Fómhair seo chugainn, déanfar í a ionduchtú isteach sa Halla Laochra Idirnáisiúnta um Thumadóireacht Scúba sna hOileáin Cayman, ar ais go dtí an áit ar thosaigh sé ar fad.

“Ba mhór an pléisiúr a bheith ag obair le Anne Hasson le 18 mbliana anuas. Tá a dúthracht agus a heitic oibre ar na cinn is fearr dá bhfaca mé riamh le mo bhlianta ar fad i mbun gnó, agus gabhaim buíochas léi as gach a chuidigh sí leis an gcuideachta seo agus í ag tosú ar scor atá tuillte go maith aici. taisteal agus fóillíocht,” a deir Wayne Brown, Úinéir agus Príomhfheidhmeannach Aggressor Adventures.

Mar Leas-Uachtarán ar Eachtraí Aggressor, Bhainistigh Hasson na Ranna Áirithintí, Margaíochta agus Fógraíochta, ag cothabháil ionracas agus íomhá branda agus aitheantas corparáideach na cuideachta 41 bliain d'aois.