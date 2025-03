Seolann Euro-Divers Ceardlanna Lionsa Gorma san Éigipt

Tá sé fógartha ag an Éigipt Eora-Thumadóirí tabhairt isteach Ceardlanna Lionsa Gorma, eispéiris thumoideachais seachtaine sa Mhuir Rua atá deartha chun do ghrianghrafadóireacht agus físghrafaíocht faoi uisce a thabhairt go dtí an chéad leibhéal eile.

Teoranta do 12 rannpháirtí in aghaidh an tseisiúin, cuireann na ceardlanna seo oiliúint phraiticiúil ar fáil ó shaineolaithe tionscail i gceann de na timpeallachtaí mara is suntasaí ar domhan.

Níos mó ná turas tumadóireachta eile amháin, is tumadóireacht dhomhain seacht lá é seo isteach i ealaín na íomháithe faoi uisce. Arna stiúradh ag an scannánóir clúiteach Olivier Bourgeois agus a fhoireann saineolaithe, meascann an cheardlann máistreacht theicniúil, léargais ar iompar mara, teicnící tumadóireachta agus scileanna iar-léiriúcháin ina eispéireas foghlama cuimsitheach.

Cibé an tosaitheoir nó lámhachóir a bhfuil taithí agat, fágfaidh tú le cairde nua, scileanna nua, agus cuimhní dodhearmadta ó eachtra nach bhfuil cosúil le haon cheann eile.

Ní bhaineann íomháineachas mór faoi uisce le teicníc amháin – baineann sé le tuiscint agus nascadh leis an aigéan féin. Sin an fáth a théann Ceardlanna Blue Lionsa níos faide ná an ceamara chun cabhrú leat tuiscint níos doimhne a fháil ar fhiadhúlra na mara agus ar a iompar. Le treoir ó shaineolaithe mara agus ó aigéaneolaithe, foghlaimeoidh tú conas gluaiseacht ainmhithe a réamh-mheas, oiriúnú do dhálaí nádúrtha, agus chuimhneacháin fhíor-bharántúla a ghabháil.

I rith na seachtaine, gheobhaidh tú amach conas idirghníomhú le speicis mhuirí agus conas is féidir leat dul i ngleic leis an bhfiadhúlra gan mórán suaitheadh, agus íomhánna á gcruthú a insíonn scéalta cumhachtacha faoin domhan faoi uisce.

Cuimsíonn do phacáiste ceardlann seacht n-oíche i rogha cois trá ceithre réalta le haistrithe bord / aerfoirt iomlán le haghaidh teacht agus imeacht rianúil / 14 tumadóireacht le ham bun leathnaithe (suas le 90 nóiméad an ceann) / nitrox san áireamh le haghaidh tumadóirí deimhnithe / báid tumadóireachta príobháidithe agus foirmíochtaí grúpa beag (ceithre tumadóir max in aghaidh an ghrúpa) / stiúideo iar-léiriúcháin lántrealmhaithe).

Níl ach dhá sheisiún ar fáil in 2025 (25 Bealtaine – 1 Meitheamh, agus 1 Meitheamh – 8 Meitheamh) agus le líon teoranta rannpháirtithe, is fíor-dheis é seo a bheith mar chuid de rud fíor-uathúil. Leabhar anseo.