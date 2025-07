Fiontair Taiscéalaithe – Cosaint coiréil, tumadh amháin ag an am

Deiceanna gréine, gairdíní coiréil beoga, agus bád lán tumadóirí paiseanta a rinne an RumPowered Research Expedition is déanaí ar bord. Comhfhiontair Explorer'Tuircigh & Caicos Explorer II ceann do na leabhair. An Ciste Sceire Turks agus Caicos seo Ní hamháin gur saoire chónaithe ar bord a bhí sa turas, ach eachtra eolaíochta mara phraiticiúil a bhí ann, faoi thiomáint ag cuspóir.

Faoi uisce, ní hamháin gur bhreathnaigh na tumadóirí; chuir siad leis. I rith na seachtaine, bhí rannpháirtithe Chiste Sceireacha TC tumtha in eolaíocht na sceireacha coiréil: ag foghlaim conas speicis coiréil a aithint, comharthaí galair a aithint, daonraí éisc a mhonatóiriú, agus fiú cóireálacha a thabhairt chun tacú le coilíneachtaí a bhí ag streachailt. Trí oideachas agus gníomh a chomhcheangal, bhí ról praiticiúil ag gach tumadóir i dtógáil athléimneachta na sceireacha - agus bhí siad ina gcuid den réiteach, tumadh amháin ag an am.

Ceann de na chuimhneacháin is spreagúla don ghrúpa ná le linn a gcuairte ar an naíolann coiréil ag The Dome in aice le Northwest Point. Chuidigh gach tumadóir ar bord le dréimirí coiréil a ghlanadh, struchtúir tacaíochta a athcheangal, agus blúirí sláintiúla a athlonnú. Agus an obair seo á déanamh acu, tugann tumadóirí deis níos fearr do choiréil leochaileacha fás agus fás.

Tumadóir ag glacadh nótaí ar thumadh sceire

Cén fáth Cúrsaí sé seo

Cé gur mhair an turas RumPowered Research lán le saol mara bríomhar agus obair foirne spreagúil, léirigh sé freisin cé chomh ríthábhachtach is atá an cineál seo oibre caomhnaithe anois.

Thug tumadóireachtaí amach ó Oirthear Caicos léargas fíor-ama ar na brúnna atá roimh éiceachórais coiréil - rud a chuireann béim ar an ngá atá le monatóireacht, athchóiriú agus cosaint leanúnach sceireacha in aigéan atá ag athrú go mear.

Tá an cineál seo oibre pobail-bhunaithe san uisce riachtanach chun sceireacha a chaomhnú. Le heolaithe faoi bhrú, cuidíonn tumadóirí saoránach oilte le bearnaí criticiúla a líonadh i monatóireacht, i mbraith luath galair, agus in idirghabháil dhíreach. Agus ní chríochnaíonn an tionchar nuair a fhilleann na tumadóirí abhaile níos eolaí, níos rannpháirteacha, agus níos fearr feistithe chun abhcóideacht a dhéanamh ar son cosaint sceireacha ina bpobail agus cibé áit a dtumann siad. Sin mar a éiríonn gníomh áitiúil ina fhórsa d’athrú domhanda.

Suirbhéireacht a dhéanamh ar sceireacha Oirthear Caicos

Tumadh Glas: Inbhuanaitheacht a Thaispeánann

Ba shampla de chuid Explorer Ventures Fleet an turas seo freisin. Tumadh Glas gealltanas i mbun gnímh. Mar chuid dá dtiomantas leanúnach do chaomhnú na farraige, tacaíonn an Cabhlach le heagraíochtaí neamhbhrabúis áitiúla ar nós Ciste Sceireacha TC chun tacú go gníomhach le sláinte, athchóiriú agus taighde sceireacha.

Ó aíonna a oiliúint ar an nGlas Eití Ó na dea-chleachtais agus úsáid táirgí atá sábháilte do sceireacha, go logáil sonraí suirbhé agus cabhrú le cothabháil naíolann coiréil, léirigh gach gné den turas ár luachanna comhshaoil. Ní hamháin go raibh cuimhní cinn dochreidte ar thumadh ag gach duine ar bord, ach le scileanna agus eolas nua a thabharfaidh siad leo i ngach tumadh amach anseo.

Blúirí coiréil ag cabhrú le sceireacha a athchóiriú amach ó chósta Oirthear Caicos

Bígí páirteach i Explorer Ventures chun tacú le caomhnú sceireacha

Ní bheadh caomhnú coiréil i dTurcs & Caicos indéanta gan cheannaireacht agus saineolas an Ciste Sceireacha Turks & Caicos. Leanann a gcuid oibre leanúnacha in athchóiriú coiréil, in oideachas pobail, agus i gcúram na farraige de bheith ag déanamh tionchair fhíor ar na hoileáin agus níos faide i gcéin. Tá Explorer Ventures bródúil as tacú lena misean – agus tugann siad cuireadh duit an rud céanna a dhéanamh. Is dócha go mbeidh deis eile mar seo ann in 2026 do thumadóirí páirt a ghlacadh mar eolaithe saoránach! Coinnigh súil ar @explorer.ventures @explorerventures & @tcreef_fund le haghaidh turais atá le teacht!

Ba é Explorer Ventures Turks and Caicos Explorer II bunáit na n-oibríochtaí

grianghraf creidiúintí: Patricia Guardiola Slattery / TC Reef Fund