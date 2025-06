An Chéad Long Bhriste Tumadóireachta Cuspóireach do Sydney

at 11: am 25

An Chéad Longbhriste Tumadóireachta Cuspóir-Thógtha i Sydney: Fís do Thurasóireacht agus Caomhnú Mara

Sydney, an Astráil – 9 Meitheamh, 2025 — Tá an Gordon's Bay Scuba Tumadóireachta Club Inc. (GBSDC) bródúil as a thogra claochlaitheach a nochtadh: Tionscadal Longbhriste Tumadóireachta Sydney. Tá sé mar aidhm ag an tionscnamh uaillmhianach seo ionad den scoth a chruthú sceir shaorga agus suíomh tumadóireachta trí long díchoimisiúnaithe a chur chun sceithire thart ar cheithre chiliméadar soir ó dheas ó Thrá Coogee.

Tá an tionscadal seo deartha chun bithéagsúlacht mhuirí a threisiú, eispéiris tumadóireachta áineasa a fheabhsú, agus an geilleagar áitiúil a spreagadh. Feidhmeoidh an suíomh atá beartaithe mar thearmann don saol mara agus mar cheann scríbe den scoth do thumadóirí, taighdeoirí agus éiceathurasóirí araon.

🐠 Éiceachóras Nua Faoi Uisce

Beidh an sceir shaorga ceangailte go straitéiseach le hOileán Císte Bainise trí chóras Sceire Saorga Amach ón gCósta (OAR). Táthar ag súil go meallfaidh an nasc seo réimse speiceas mara, lena n-áirítear rí-iasc, snapper, agus mulloway, rud a shaibhreoidh an muir áitiúil. éiceachóras agus deiseanna nua a sholáthar do chleachtais iascaireachta inbhuanaithe.

An Chéad Long Bhriste Tumadóireachta a Tógadh go Cuspóireach do Sydney 3

💰 Buntáistí Eacnamaíochta agus Pobail

Le hinfheistíocht aonuaire measta de $6–10 milliún, an Tionscadal Longbhriste Tumadóireachta Sydney meastar go nginfear idir $12.4 milliún agus $48.6 milliún in ioncam a bhaineann le tumadóirí thar chúig bliana. Ní chuirtear san áireamh sna figiúirí seo ioncam breise ó ghníomhaíochtaí gaolmhara amhail oibríochtaí cairte, cíosa trealaimh, agus seirbhísí fáilteachais.

Tá tacaíocht shuntasach ón bpobal faighte ag an tionscadal, rud is léir ó achainí le beagnach 14,000 síniú, lena n-áirítear breis is 4,000 ó chónaitheoirí Chathair Randwick. Tá gnólachtaí áitiúla agus oibreoirí turasóireachta ag súil le méadú ar phátrúnacht, rud a chruthóidh poist agus... athbheochan eacnamaíoch sa réigiún.

🌿 Maoirseacht Chomhshaoil

Tá inbhuanaitheacht chomhshaoil ​​i gcroílár Thionscadal Longbhriste Tumadóireachta Sydney. Déanfar glanadh agus ullmhú críochnúil ar an soitheach roghnaithe lena chinntiú go bhfuil sé saor ó thruailleáin agus sábháilte don saol mara. Ainmneofar an suíomh mar chrios gan iascaireacht chun an éiceachóras atá ag forbairt a chosaint, agus déanfar monatóireacht leanúnach i gcomhar le heolaithe mara ó UNSW agus UTS.

An Chéad Long Bhriste Tumadóireachta a Tógadh go Cuspóireach do Sydney 4

🤝 Tacaíocht Leathanbhunaithe

Tá tacaíocht faighte ag an tionscnamh ó gheallsealbhóirí éagsúla, lena n-áirítear Méara Chathair Randwick, Dylan Parker, Cumann Tráchtála Coogee, agus daoine mór le rá sa tionscal tumadóireachta. Tá comhairle déanta ag an GBSDC le hinnealtóirí comhshaoil ​​agus le heolaithe mara freisin chun a chinntiú go n-éireoidh leis an tionscadal. inmharthanacht éiceolaíoch.

???? Amharc ar an Todhchaí



Léiriú amhairc ar shuíomh an longbhriste tumadóireachta atá beartaithe.



Méadú ionchasach ar bhithéagsúlacht mhuirí timpeall na sceire saorga.



Baill den phobal áitiúil ag léiriú tacaíochta don tionscadal.

📞 Bí ar an nGluaiseacht

Tugann GBSDC cuireadh do gach páirtí leasmhar tacú le Tionscadal Longbhriste Tumadóireachta Sydney. Le haghaidh tuilleadh eolais, chun an achainí a shíniú, nó chun páirt a ghlacadh, déan teagmháil le:

John Rowe

Bunaitheoir, GBSDC

📧 jcprowe@bigpond.net.au

📞 +61 412 099 453

Sam Baxter

Uachtarán, GBSDC

📧 sam1.baxter1@gmail.com

📞 +61 412 261 459

Le chéile, is féidir linn oidhreacht bhuan a chruthú faoi na tonnta, ag cothú caomhnú mara agus rathúnas pobail.

Le haghaidh tuilleadh sonraí, féach ar an leagan iomlán plean gnó: