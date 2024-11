Turas tumadóireachta saor in aisce chun na hAstráile do chuairteoir DEMA

Do lucht freastail ar an taispeántas tionscail tumadóireachta is mó ar domhan DEMA i Las Vegas (19-22 Samhain), deir an sainghníomhaireacht taistil Diveplanit Travel go bhfuil sé ag taispeáint na cinn scríbe tumadóireachta is fearr san Astráil trí raon seimineár - agus ag tairiscint an deis turas speisialta a bhuachan. síos faoi.

Diveplanit ag roinnt a chuid eolais ar an Mhórsceir Bhacainneach Mhór (GBR) 2000km ar fhad ag an seó, lena n-áirítear nuashonrú ar shláinte sceireacha tar éis imeacht domhanda olltuartha na bliana seo, chomh maith le himeachtaí mara “Ocht Mór” na hAstráile a thaispeáint, ó mhíolta móra mionc go dragain mhara duilleacha.

Agus tá an t-ádh ag freastal ar sheimineáir amháin chun eitiltí geilleagair fillte a bhuachan do bheirt ó Los Angeles go Melbourne, Brisbane nó Sydney le United Airlines, mar aon le turas beo ar bord trí oíche do bheirt ag tumadóireacht ar na Ribbon Reefs ar an gclár beo. Spiorad na Saoirse, agus pacáiste tumadóireachta agus lóistín ceithre oíche do bheirt ar an Great Barrier Reef theas, ó Heron Reef go Lady Musgrave Island, le Dive Spear Sport 1770.

Tá Diveplanit tar éis bailiúchán Astrálach a choimeád freisin Cláir speisialta DEMA Show Group, le lascainí eisiacha agus liúntais cheannaire turas lena n-áirítear breiseáin le heispéireas GBR chun Daintree Rainforest agus Sydney thuas agus faoi uisce a iniúchadh, chomh maith le pacáistí do Ningaloo Reef, 1770 agus cairteacha príobháideacha míolta móra mionc.

Cuireann an GBR raon leathan eispéiris tumadóireachta ar fáil, a deir Diveplanit, ó aicsean peiligeach agus tumthaí srutha sna Sceireacha Farraige Coiréil iargúlta agus teagmháil le míolta móra mionc agus trosc ollmhór prátaí ar na sceireacha Ribbon sa bhfad ó thuaidh, chun teagmháil a dhúnadh le turtair neadaithe ar. Heron Island agus mantas cúplála ar Oileán Lady Elliot sa bhfad ó dheas.

I measc eispéiris Great Ocht an oibreora tá snámh le míolta móra mionc dwarf ar an GBR agus siorcanna míolta móra ag Ningaloo, agus féachaint ar thraenacha manta ar Oileán Mhuire Elliot. I Sydney is féidir le Diveplanit a thaispeáint do thumadóirí cá bhfaighidh siad dragain mhara gheala agus na “macriontaí folaithe” i gCuan Sydney.

Cuireann an Astráil Theas a dragain mhara duilleacha uathúla, siorcanna móra bána ar fáil ar na hOileáin Neiptiún, agus an orgy bliantúil de níos mó ná 200,000 muirmhíle ollmhór i Whyalla.

Sa lá atá inniu (21 Samhain) soláthraíonn ceann de na seimineáir nuashonrú ar shláinte choiréil GBR agus léiríonn sé an chaoi a bhfuil eolaíocht na saoránach ag cabhrú le suirbhé a dhéanamh ar an gcóras sceireacha ollmhóra le gach duine in ann rannchuidiú, cibé acu trí chuairt a thabhairt ar an GBR go pearsanta nó go cianda ag cuidiú le hanailís a dhéanamh ar na mílte íomhá. uaslódáilte go laethúil ag tumadóirí, snorcellers agus oibreoirí turas chuig bunachar sonraí domhanda. Glac an seisiún ag 11am PTZ i Seomra S206 ag Ionad Comhdhála Las Vegas.