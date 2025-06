Máistir Champagne básaithe ag tumadóireacht saor in aisce

Fuair ​​déantóir fíona cáiliúil Francach, Frédéric Panaïotis, bás agus é ag tumadóireacht saor i gcairéal Beilgeach. Tuairiscítear gur tumadóir saor díograiseach agus oilte agus teagascóir é a raibh breis agus 15 bliana de thaithí aige, agus bhí sé ag glacadh páirte i seisiún oiliúna i Carrière de Rochefontaine, cairéal marmair dhearg tréigthe in aice le Philippeville, le triúr tumadóirí eile ó chlub tumadóireacht saor Reims Palmes Apnée.

Tá an láthair tumadóireachta cáiliúil aitheanta as a dhoimhneacht, a bhallaí géara agus na nithe is díol spéise atá báite d'aon ghnó, le doimhneachtaí síos go dtí 52m. Ar an dara tumadh a rinne Panaïotis go 25m ar an 15 Meitheamh, is é an t-aon rud atá ar eolas ná gur chaill sé teagmháil lena líne sábháilteachta, agus thóg sé 10 nóiméad sular aimsíodh agus gur aisghabhadh a chorp.

Anuraidh dúirt an fear 60 bliain d'aois leis an nuachtán An Tuairim gur bhain sé taitneamh as oiliúint thumadóirí saora dhá nó trí huaire sa tseachtain.

“Is spórt iontach é chun smacht a ghlacadh ort féin agus peirspictíocht a fháil,” a dúirt sé. “Múineann an tumadóireacht shaor dúinn máistreacht a fháil ar ár gcorp. Is turas inmheánach é, trí iarracht atá mín agus, go paradacsúil, a éilíonn scíth agus ton.”

Bhí Panaïotis ag obair do Veuve Clicquot ar feadh 12 bliana sular thosaigh sé ag obair le Maison Ruinart, cuid de Moët & Chandon, in 2007. De réir mar a príomhchócaire uaimhe, dhéanfadh sé maoirseacht ar gach gné de tháirgeadh Champagne, agus tá cur síos déanta air in ómóis mar “duine de na déantóirí fíona is mó le rá dá ghlúin”.

Taifead nua faoin oighear

I nuacht eile faoi thumadóireacht shaor, tá sé deimhnithe gurb í an tumadóir saor Fionlannach Olavi Paananen an duine nua Taifead Domhanda Guinness-sealbhóir don snámh is faide faoin oighear gan eití nó culaith fliuch.

Ar an 8 Márta, shnámh Paananen beagán os cionn 107m faoi loch reoite i Laukaa na Fionlainne, ag sárú an taifead roimhe seo faoi cheintiméadair – 0.83m. Mar bhall dá fhoireann náisiúnta tumadóireachta saor, rinne sé traenáil ar feadh seacht mí i ndálaí fuara an-fhuar chun an taifead a bhaint amach.

