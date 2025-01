Téann saorthumadóir baineann suas le haghaidh siúlóid taifead iomlán

Tá taifead domhanda iomlán nua don tsiúlóid faoi uisce is faide ar aon anáil amháin socraithe ag an saortumadóir Amber Bourke. Shiúil sí 112.83m, níos faide ná an pháirc peile is faide sa Premier League, agus tá a héacht i mí Lúnasa seo caite díreach tar éis a fhíorú go hoifigiúil ag Guinness Taifid Domhanda (GWR).

“Is teagascóir saorthumadóireachta mé agus táim i mbun saoirse-tumadóireachta le breis agus 10 mbliana,” a dúirt Bourke, atá 35 agus as Queensland. “Theastaigh uaim é seo a dhéanamh ar mhaithe le mo chiall féin a bhaint amach – ba bhrionglóid riamh a bhí agamsa teideal Guinness World Records a shealbhú – agus freisin chun airgead a thiomsú don Cumann Caomhnaithe Mara na hAstráile sa phróiséas."

Is éard atá i gceist leis an bhfoirm an-speisialaithe seo d’apnea dinimiciúla ná bogadh feadh bun linne lúbtha ar aghaidh faoi 90° ag na cromáin ionas go mbeidh an torso cothrom, mar nuair a bhíonn tú ag snámh, ach na cosa agus na cosa ag cur an brú. Tugann físeán tuairim faoin gcaiteachas fuinnimh atá i gceist.

(Grace Conlan / Freediving Gold Coast)

Thit Bourke, a bhí ag iompar 9kg meáchain, uaireanta ar an gcéad fhad ach d'éirigh léi go dtí deireadh na linne Oilimpeacha 50m, áit a raibh uirthi lámh agus cos a thapáil in aghaidh an bhalla sular casadh an dara fad uirthi. D’iompaigh sí arís ansin don 12.83m deireanach, gan dromchla uirthi ach amháin tar éis dó marcóirí ceirníní na bhfear a rith.

Ba é an taifead ban roimhe seo de 109.6m a shocraigh an tsaorthumadóir Amber Fillary ón Afraic Theas ó mhí na Samhna 2021, agus ba mhór an dul chun cinn é sin ón taifead 81.6m a shocraigh Bilge Cingigiray ó Türkiye in 2019.

Socraíodh taifead na bhfear ag 107m i mí Mheán Fómhair 2021 ag an saoirse-thiománaí Cróitis Vitomir Maričić. Meitheamh seo caite Cróitis eile, Boris Milošic, d’éiligh taifead 112m, cé gur marc Maričić é atá fós ar shuíomh Gréasáin GWR.

Saor-thiománaí Amber Bourke

Tá Amber Bourke tar éis 17 taifead saorálaíochta náisiúnta agus aon taifead domhanda amháin de chuid AIDA a shocrú roimhe seo, agus faoi láthair tá sé ar an gcéad uimhir san Astráil san Apnea Dinimiciúla gan eití agus Meáchan Tairiseach gan aon eití, monaifin agus dé-eití, agus sa chúig cinn is fearr sna disciplíní saoirseachta ar fad atá fágtha.

