Briseann an tumadóir saor Klovar réimeas 17 mbliana gan eití Trubridge

Tá greim William Trubridge as an Nua-Shéalainn ar an Meáchan Constant Uimh. AIDA briste ag an tumadóir saor Crótach Petar Klovar faoi dheireadh. Eití Taifead domhanda (CNF), le tumadh 103m i Muir Rua na hÉigipte.

Rinne Klovar an tumadóireacht le linn Chorn Domhanda Tumadóireachta Saor AIDA, a tionóladh ag Ionad Apnea Domhanda Tumadóireachta Saor i Sharm el Sheikh. Chríochnaigh an comórtas doimhneachta seachtaine inné (27 Bealtaine).

Bhí cuma air gur bhain Trubridge an taifead amach ina chuid féin. Shocraigh sé marc 81m den chéad uair i mí Aibreáin 2007 agus, seachas cur isteach sé mhí ón Ostair Herbert Nitsch idir 2007 agus 2008, choinnigh sé é go dtí an Corn Domhanda, ag dul cúpla méadar níos fearr ar gach ceann de 10 n-uaire sular fhág sé an taifead socraithe ag 102m i mí Iúil 2016.

Bua sa Mhuir Rua do Petar Klovar (Freediving World)

Bhí cuma air go raibh Klovar ag iarraidh dúshlán a thabhairt do thaifead seanbhunaithe Trubridge ag an gcomórtas Vertical Blue in 2023 a tionóladh ag Dean's Blue Hole sna Bahámaí – comórtas a eagraíonn Trubridge féin gach bliain.

Cuireadh cosc ​​​​ar Klovar agus ar a chomh-tumadóir saor Cróiteach Vitomir Maričić, áfach, as líomhaintí go raibh siad chun drugaí feabhsaithe feidhmíochta a úsáid, tar éis dóibh bagáiste rinneadh cuardach orthu nuair a shroich siad na Bahámaí. Tá an líomhain séanta go láidir ó shin ag an mbeirt lúthchleasaithe, a mhaígh nach raibh bunús leis agus go raibh neamhrialtachtaí nós imeachta ann maidir leis an gcaoi ar caitheadh ​​leo.

Ina dhiaidh sin, cuireadh cosc ​​​​ar an mbeirt Chróatach ó chomórtais Vertical Blue go ceann tréimhse éiginnte, ach tar éis dóibh a gcásanna a bhreithniú, cheadaigh AIDA don bheirt fhear dul san iomaíocht ina gCraobhchomórtais Domhanda Doimhneachta níos déanaí sa bhliain sin, agus shocraigh Klovar taifead domhanda Tumoideachais Saor (FIM) ansin.

Áit ar Bhalla na Laochra do Klovar (Saol na dTumadóireachta Saor)

AIDAMar thoradh ar chinneadh , tháinig scoilt leis an gcomhlacht rialaithe tumadóireachta saor eile CMAS, a thacaigh le Vertical Blue agus a d’fhógair nach gcomhoibreodh sé le AIDA a thuilleadh.

“D’fhanamar dírithe, d’fhanamar ciúin, leanamar orainn ag obair agus lig muid do na torthaí labhairt,” a dúirt Maričić, a bhí ina chóitseálaí agus ina cheamara ag Klovar ar an tumadh taifead nua. “Ní toradh amháin atá ann. Is ceartas é. Tá an taifead anois mar ba chóir dó a bheith. Agus níl ann ach tús na hoibre.”

Tá tumadóireacht 103m Klovar ag fanacht le daingniú oifigiúil ó AIDA anois. Is taifead gan teorainn é: ba é an tumadóir saor Rúiseach Alexey Molchanov a shocraigh taifead CMAS CNF ag 100m.

