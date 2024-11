Rianaíonn Freediver úinéir fáinne iontach

Bhí Alex Davis, saor-thumadóir curadh Barbadós, a rugadh sa Bhreatain, ag baint úsáide as brathadóir miotail nua-fhaighte chun grinneall na farraige a sciúradh óna oileán uchtála sa Mhuir Chairib nuair a thosaigh an uirlis ag astú bípeanna a d'fhéadfadh láithreacht miotail lómhara a léiriú.

Scuabadh Hairicín Beryl sraitheanna gainimh den tsubstráit faoi uisce i rith an tsamhraidh, ach go dtí seo ba boinn, bairr buidéal agus meáchain luaidhe den chuid is mó a fuair Davis ag baint úsáide as an brathadóir.

Ag tochailt faoi choiréal marbh agus gaineamh i 2m uisce amach ó Miami Beach ar an gcósta theas, tháinig an tumadóir saor in aisce le fáinne óir ar éigean a bhí tarnished le suaitheantas damh agus cloch dearg dorcha inséidte. Bhí sé greanta leis na focail 'McMaster University 1965' agus na ceannlitreacha 'FMP'.

Ní dhearnadh an fáinne céime ach beagán millte (Alex Davis)

Tá Davis, arb as Perrnaporth, Corn na Breataine dó ó dhúchas, tar éis 11 taifead náisiúnta um shaorthumadóireacht a shocrú i mBarbadós, a ritheann an rud a deir sé a bhí ar an gcéad scoil saortumadóireachta ar an oileán agus d’oibrigh sé mar mháistir-theagascóir agus treoraí spearfishing de chuid an AIDA ó 2013 i leith. tumadh taifead go 92m, agus tá an taifead náisiúnta 81m Saor-Thumoideachas (FIM) aige freisin.

Níos déanaí an lá sin chuaigh sé i dteagmháil le foireann Cheanada ollscoil in Hamilton, Ontario chun a mhíniú cad a fuair sé. Mar thoradh ar chuardach ar a gcartlann tháinig ainm a mheaitseáil leis na ceannlitreacha ar an bhfáinne: Frederick Morgan Perigo.

Nuair a chuaigh Davis i dteagmháil le Perigo, dheimhnigh an fear aosta iontach go raibh an fáinne sínithe aige chun a chéim a bhaint amach ó dhámh eolaíochta McMaster siar i 1965. Bhí sé caite aige ar feadh 12 bhliain agus bhí sé trína chéile é a chailleadh le linn cuairte ar Barbadós le. a bhean agus a chlann.

“Lá amháin thóg mé mo mhac is óige agus chuaigh mé isteach san aigéan,” a dúirt Perigo. “Bhuail tonn é, agus mar sin tháinig mé chun greim a fháil air. Tharraing sé ar mo lámh agus tháinig mo fáinne mac alumnus amach. Chuardaigh muid é ach níor éirigh linn.” Ní raibh súil aige a sheilbh a fheiceáil arís.

Morgan Perigo: 'Is iontach an t-iontas!' (Morgan Perigo)

Agus é ar an eolas go raibh ócáid ​​speisialta ag teacht, sheol Davis an seodra láithreach chuig Perigo agus tháinig lá le spáráil aige. “Abair bronntanas iontach don 83ú lá breithe gan choinne!” bhí an t-úinéir sásta imoibriú.

Chomh maith leis sin ar Divernet: Filleann an tumadóir 60 BLIAIN AR AGHAIDH, Aimsíonn Tumadóir Fáinne Pósadh I 1979, Aisghabhann tumadóir Fáinne – GO DTÍ FAOISEAMH F1 FOIREANN MERCEDES